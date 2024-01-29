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ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом в президенты на выборах - РИА Новости Крым, 29.01.2024
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ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом в президенты на выборах
ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом в президенты на выборах - РИА Новости Крым, 29.01.2024
ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом в президенты на выборах
Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала действующего главу государства Владимира Путина в качестве кандидата на выборах президента России,... РИА Новости Крым, 29.01.2024
2024-01-29T11:26
2024-01-29T11:34
владимир путин (политик)
центральная избирательная комиссия россии (цик)
новости
выборы
выборы президента россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала действующего главу государства Владимира Путина в качестве кандидата на выборах президента России, которые состоятся в марте. Решение принято на заседании ЦИК в понедельник.Соответствующее постановление члены ЦИК приняли единогласно.Также Центризбирком утвердил регистрацию 198 человек в качестве доверенных лиц Владимира Путина. С учетом ранее принятого решения, общее количество зарегистрированных доверенных лиц кандидата достигло 544 человек.Владимир Путин 18 декабря подал документы в ЦИК для выдвижения своей кандидатуры на должность президента в порядке самовыдвижения. Он стал четвертым зарегистрированным кандидатом на выборах главы государства. Ранее ЦИК зарегистрировал представителей трех парламентских партий – Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова ("Новые люди") и Николая Харитонова (КПРФ). Для Путина предстоящие выборы станут пятыми в политической карьере. До этого он четырежды избирался на пост главы государства – в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин посетил предвыборный штаб и поблагодарил волонтеровВведут ли в Крыму прямые выборы мэров – ответ КонстантиноваПолитолог назвал выборы президента в РФ референдумом о доверии к властиНа Херсонщине откроют участки в прифронтовой зоне на выборах президента
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владимир путин (политик), центральная избирательная комиссия россии (цик), новости, выборы, выборы президента россии, россия
ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом в президенты на выборах

Центризбирком РФ зарегистрировал Путина кандидатом в президенты на выборах

11:26 29.01.2024 (обновлено: 11:34 29.01.2024)
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАгитационный предвыборный билборд
Агитационный предвыборный билборд - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала действующего главу государства Владимира Путина в качестве кандидата на выборах президента России, которые состоятся в марте. Решение принято на заседании ЦИК в понедельник.
Соответствующее постановление члены ЦИК приняли единогласно.
Также Центризбирком утвердил регистрацию 198 человек в качестве доверенных лиц Владимира Путина. С учетом ранее принятого решения, общее количество зарегистрированных доверенных лиц кандидата достигло 544 человек.
Владимир Путин 18 декабря подал документы в ЦИК для выдвижения своей кандидатуры на должность президента в порядке самовыдвижения. Он стал четвертым зарегистрированным кандидатом на выборах главы государства. Ранее ЦИК зарегистрировал представителей трех парламентских партий – Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова ("Новые люди") и Николая Харитонова (КПРФ). Для Путина предстоящие выборы станут пятыми в политической карьере. До этого он четырежды избирался на пост главы государства – в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах.
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