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Введут ли в Крыму прямые выборы мэров – ответ Константинова - РИА Новости Крым, 16.01.2024
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Введут ли в Крыму прямые выборы мэров – ответ Константинова
Введут ли в Крыму прямые выборы мэров – ответ Константинова - РИА Новости Крым, 16.01.2024
Введут ли в Крыму прямые выборы мэров – ответ Константинова
Вопрос введения в Крыму прямых выборов глав администраций городов и районов сегодня не стоит на повестке дня, заявил глава парламента республики Владимир... РИА Новости Крым, 16.01.2024
2024-01-16T14:02
2024-01-16T14:02
владимир константинов
государственный совет рк (госсовет)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Вопрос введения в Крыму прямых выборов глав администраций городов и районов сегодня не стоит на повестке дня, заявил глава парламента республики Владимир Константинов.В частности, по словам Константинова, в случае введения прямых выборов в Крыму высок риск того, что, например, избранный горожанами мэр Симферополя, города крупного и самодостаточного, захочет стать самостоятельной политической фигурой. Вследствие этого между ним и главой республики неизбежно возникнет конфликт, пояснил спикер парламента.По его словам, формула прямых выборов глав администраций "несет очень много минусов и мало плюсов".Инициативу ввести в Крыму прямые выборы глав администраций руководство республики озвучивало в 2021 году. Глава РК Сергей Аксенов объяснял это необходимостью расширения участия крымчан в политических процессах в регионе.Планировалось ввести эту систему с 2024 года, когда в Крыму пройдут выборы Государственного совета РК и местных советов.На данный момент главы администраций городов и районов в Крыму назначаются местными советами из претендентов, которые прошли конкурсную комиссию. Такой порядок определен законом республики и уставами муниципальных образований.Читайте также на РИА Новости Крым:Что даст Крыму введение прямых выборов мэров – мнение экспертаЭксперт назвал прямые выборы мэров в Крыму "шагом вперед"
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владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), крым, новости крыма, выборы, мнения, общество
Введут ли в Крыму прямые выборы мэров – ответ Константинова

Прямые выборы глав администраций в Крыму вводить не планируют – Константинов

14:02 16.01.2024
 
© Дмитрий МакеевВыборы в сентябре 2023 года на новых территориях
Выборы в сентябре 2023 года на новых территориях
© Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Вопрос введения в Крыму прямых выборов глав администраций городов и районов сегодня не стоит на повестке дня, заявил глава парламента республики Владимир Константинов.

"Мы проанализировали опыт российских регионов. К большому сожалению, позитивного очень мало, в основном все отрицательно… Сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня точно, но над какими-то вопросами мы работаем", – сказал председатель Госсовета РК на встрече с журналистами.

В частности, по словам Константинова, в случае введения прямых выборов в Крыму высок риск того, что, например, избранный горожанами мэр Симферополя, города крупного и самодостаточного, захочет стать самостоятельной политической фигурой. Вследствие этого между ним и главой республики неизбежно возникнет конфликт, пояснил спикер парламента.
По его словам, формула прямых выборов глав администраций "несет очень много минусов и мало плюсов".

"Да, мэр (в случае прямых выборов – ред.) получает дополнительный импульс и большую легитимность, вопросов нет. Но что, он от этого будет лучше работать? Нет. Москва с (мэром Сергеем – ред.) Собяниным – это, конечно, позитивный пример. Но это Москва. Я бы не хотел выборы в Москве сравнивать с выборами в Симферополе или любом другом городе Крыма, не в обиду им. Да и кадровая проблема никуда не делась", – добавил Константинов.

Инициативу ввести в Крыму прямые выборы глав администраций руководство республики озвучивало в 2021 году. Глава РК Сергей Аксенов объяснял это необходимостью расширения участия крымчан в политических процессах в регионе.
Планировалось ввести эту систему с 2024 года, когда в Крыму пройдут выборы Государственного совета РК и местных советов.
На данный момент главы администраций городов и районов в Крыму назначаются местными советами из претендентов, которые прошли конкурсную комиссию. Такой порядок определен законом республики и уставами муниципальных образований.
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Владимир КонстантиновГосударственный совет РК (Госсовет)КрымНовости КрымаВыборыМненияОбщество
 
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