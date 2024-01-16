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Введут ли в Крыму прямые выборы мэров – ответ Константинова

Введут ли в Крыму прямые выборы мэров – ответ Константинова - РИА Новости Крым, 16.01.2024

Введут ли в Крыму прямые выборы мэров – ответ Константинова

Вопрос введения в Крыму прямых выборов глав администраций городов и районов сегодня не стоит на повестке дня, заявил глава парламента республики Владимир... РИА Новости Крым, 16.01.2024

2024-01-16T14:02

2024-01-16T14:02

2024-01-16T14:02

владимир константинов

государственный совет рк (госсовет)

крым

новости крыма

выборы

мнения

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Вопрос введения в Крыму прямых выборов глав администраций городов и районов сегодня не стоит на повестке дня, заявил глава парламента республики Владимир Константинов.В частности, по словам Константинова, в случае введения прямых выборов в Крыму высок риск того, что, например, избранный горожанами мэр Симферополя, города крупного и самодостаточного, захочет стать самостоятельной политической фигурой. Вследствие этого между ним и главой республики неизбежно возникнет конфликт, пояснил спикер парламента.По его словам, формула прямых выборов глав администраций "несет очень много минусов и мало плюсов".Инициативу ввести в Крыму прямые выборы глав администраций руководство республики озвучивало в 2021 году. Глава РК Сергей Аксенов объяснял это необходимостью расширения участия крымчан в политических процессах в регионе.Планировалось ввести эту систему с 2024 года, когда в Крыму пройдут выборы Государственного совета РК и местных советов.На данный момент главы администраций городов и районов в Крыму назначаются местными советами из претендентов, которые прошли конкурсную комиссию. Такой порядок определен законом республики и уставами муниципальных образований.Читайте также на РИА Новости Крым:Что даст Крыму введение прямых выборов мэров – мнение экспертаЭксперт назвал прямые выборы мэров в Крыму "шагом вперед"

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владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), крым, новости крыма, выборы, мнения, общество