https://crimea.ria.ru/20240111/politolog-nazval-vybory-prezidenta-v-rf-referendumom-o-doverii-k-vlasti-1134125429.html

Политолог назвал выборы президента в РФ референдумом о доверии к власти

Политолог назвал выборы президента в РФ референдумом о доверии к власти - РИА Новости Крым, 11.01.2024

Политолог назвал выборы президента в РФ референдумом о доверии к власти

Выборы президента России в марте этого года станут своего рода референдумом о доверии к действующей власти, поэтому очень важно, чтобы они прошли абсолютно... РИА Новости Крым, 11.01.2024

2024-01-11T17:33

2024-01-11T17:33

2024-01-11T17:34

выборы

выборы президента россии

политика

мнения

россия

марат баширов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Выборы президента России в марте этого года станут своего рода референдумом о доверии к действующей власти, поэтому очень важно, чтобы они прошли абсолютно прозрачно и законно. Об этом заявил политолог Марат Баширов на круглом столе в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".По словам Баширова, процент поддержки действующего главы государства, имеющего наибольшие шансы на победу, а также показатель явки "будут демонстрировать ту степень консолидации вокруг существующей власти и то, насколько население согласно поддерживать эту политику в дальнейшем".В этой связи очень важна легитимность предстоящих выборов, подчеркнул аналитик. Волеизъявление, по его словам, должно быть "абсолютно прозрачным и законным".Это имеет ключевое значение и с той точки зрения, что за выборами в России будет следить весь мир.Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: с 15 по 17 марта. Действующий глава государства Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Согласно законодательству, он должен собрать в поддержку своего выдвижения 300 тысяч подписей. По состоянию на 8 января в поддержку Путина собрано уже 1,3 млн подписей.Читайте также на РИА Новости Крым:На Херсонщине откроют участки в прифронтовой зоне на выборах президентаВ Крыму набрали 2,5 тысячи кандидатов в наблюдатели на выборах президента16 человек подали заявки на участие в выборах президент – ЦИК

https://crimea.ria.ru/20231222/v-krymu-nabrali-25-tysyachi-kandidatov-v-nablyudateli-na-vyborakh-prezidenta-1133737257.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборы, выборы президента россии, политика, мнения, россия, марат баширов