https://crimea.ria.ru/20240111/politolog-nazval-vybory-prezidenta-v-rf-referendumom-o-doverii-k-vlasti-1134125429.html
Политолог назвал выборы президента в РФ референдумом о доверии к власти
Политолог назвал выборы президента в РФ референдумом о доверии к власти - РИА Новости Крым, 11.01.2024
Политолог назвал выборы президента в РФ референдумом о доверии к власти
Выборы президента России в марте этого года станут своего рода референдумом о доверии к действующей власти, поэтому очень важно, чтобы они прошли абсолютно... РИА Новости Крым, 11.01.2024
2024-01-11T17:33
2024-01-11T17:33
2024-01-11T17:34
выборы
выборы президента россии
политика
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марат баширов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Выборы президента России в марте этого года станут своего рода референдумом о доверии к действующей власти, поэтому очень важно, чтобы они прошли абсолютно прозрачно и законно. Об этом заявил политолог Марат Баширов на круглом столе в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".По словам Баширова, процент поддержки действующего главы государства, имеющего наибольшие шансы на победу, а также показатель явки "будут демонстрировать ту степень консолидации вокруг существующей власти и то, насколько население согласно поддерживать эту политику в дальнейшем".В этой связи очень важна легитимность предстоящих выборов, подчеркнул аналитик. Волеизъявление, по его словам, должно быть "абсолютно прозрачным и законным".Это имеет ключевое значение и с той точки зрения, что за выборами в России будет следить весь мир.Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: с 15 по 17 марта. Действующий глава государства Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Согласно законодательству, он должен собрать в поддержку своего выдвижения 300 тысяч подписей. По состоянию на 8 января в поддержку Путина собрано уже 1,3 млн подписей.Читайте также на РИА Новости Крым:На Херсонщине откроют участки в прифронтовой зоне на выборах президентаВ Крыму набрали 2,5 тысячи кандидатов в наблюдатели на выборах президента16 человек подали заявки на участие в выборах президент – ЦИК
https://crimea.ria.ru/20231222/v-krymu-nabrali-25-tysyachi-kandidatov-v-nablyudateli-na-vyborakh-prezidenta-1133737257.html
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выборы, выборы президента россии, политика, мнения, россия, марат баширов
Политолог назвал выборы президента в РФ референдумом о доверии к власти
Президентские выборы в РФ будут референдумом о доверии к действующей власти – политолог
17:33 11.01.2024 (обновлено: 17:34 11.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Выборы президента России в марте этого года станут своего рода референдумом о доверии к действующей власти, поэтому очень важно, чтобы они прошли абсолютно прозрачно и законно. Об этом заявил политолог Марат Баширов на круглом столе в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
"Эти выборы имеют характер референдума. Их итоги будут фактическим подтверждением того, как население относится к той политике, которую президент (Владимир) Путин и его команда проводят, и в рамках СВО, и в рамках того давления, который Запад организовал уже давно. Мы понимаем, насколько это санкционное давление абсурдно, но важно, что об этом думает население, и как это влияет на политическую и социальную обстановку внутри страны", – сказал эксперт
По словам Баширова, процент поддержки действующего главы государства, имеющего наибольшие шансы на победу, а также показатель явки "будут демонстрировать ту степень консолидации вокруг существующей власти и то, насколько население согласно поддерживать эту политику в дальнейшем".
В этой связи очень важна легитимность предстоящих выборов, подчеркнул аналитик. Волеизъявление, по его словам, должно быть "абсолютно прозрачным и законным".
Это имеет ключевое значение и с той точки зрения, что за выборами в России будет следить весь мир.
"То, что выборы в США стартуют в скандальном формате, на Украине вообще неясно, когда будут выборы, а тот, кого на Западе называют "диктатором", идет в России на открытые выборы в соответствии с Конституцией – все это влияет на тех, кто сейчас находится в нейтрале между Россией и Западом. Для этих стран поддержка российским населением политики Путина – это гарантия продолжения внешней политики, которую президент в случае победы будет проводить после марта этого года", - пояснил политолог.
Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года
. Голосование продлится три дня: с 15 по 17 марта. Действующий глава государства Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Согласно законодательству, он должен собрать в поддержку своего выдвижения 300 тысяч подписей. По состоянию на 8 января в поддержку Путина собрано уже 1,3 млн подписей.
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