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Шойгу: участию бойцов СВО в выборах президента уделяется особое внимание

Шойгу: участию бойцов СВО в выборах президента уделяется особое внимание - РИА Новости Крым, 02.02.2024

Шойгу: участию бойцов СВО в выборах президента уделяется особое внимание

Минобороны России детально прорабатывает вопросы голосования военнослужащих на предстоящих выборах президента страны, особое внимание уделяется участию в... РИА Новости Крым, 02.02.2024

2024-02-02T13:32

2024-02-02T13:32

2024-02-02T13:32

сергей шойгу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Минобороны России детально прорабатывает вопросы голосования военнослужащих на предстоящих выборах президента страны, особое внимание уделяется участию в волеизъявлении военнослужащих в зоне специальной военной операции. Об этом заявил руководитель ведомства Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.Выборы главы государства пройдут в России с 15 по 17 марта. В них примут участие все регионы, включая прифронтовые зоны ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.Читайте также на РИА Новости Крым:Онлайн-голосование на выборах президента – 2024: как зарегистрироватьсяЦИК зарегистрировал Путина кандидатом в президенты на выборахВ избирательной кампании президента РФ участвует уже 11 человек

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, новости, министерство обороны рф, россия, выборы президента россии, вооруженные силы россии, армия и флот, общество