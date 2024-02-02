https://crimea.ria.ru/20240202/shoygu-uchastiyu-boytsov-svo-v-vyborakh-prezidenta-udelyaetsya-osoboe-vnimanie-1134642852.html
Шойгу: участию бойцов СВО в выборах президента уделяется особое внимание
Шойгу: участию бойцов СВО в выборах президента уделяется особое внимание - РИА Новости Крым, 02.02.2024
Шойгу: участию бойцов СВО в выборах президента уделяется особое внимание
Минобороны России детально прорабатывает вопросы голосования военнослужащих на предстоящих выборах президента страны, особое внимание уделяется участию в... РИА Новости Крым, 02.02.2024
2024-02-02T13:32
2024-02-02T13:32
2024-02-02T13:32
сергей шойгу
новости
министерство обороны рф
россия
выборы президента россии
вооруженные силы россии
армия и флот
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1a/1133813290_0:0:3049:1716_1920x0_80_0_0_f962e3e92efcca84c09eb668e10a9366.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Минобороны России детально прорабатывает вопросы голосования военнослужащих на предстоящих выборах президента страны, особое внимание уделяется участию в волеизъявлении военнослужащих в зоне специальной военной операции. Об этом заявил руководитель ведомства Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.Выборы главы государства пройдут в России с 15 по 17 марта. В них примут участие все регионы, включая прифронтовые зоны ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.Читайте также на РИА Новости Крым:Онлайн-голосование на выборах президента – 2024: как зарегистрироватьсяЦИК зарегистрировал Путина кандидатом в президенты на выборахВ избирательной кампании президента РФ участвует уже 11 человек
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1a/1133813290_23:0:2752:2047_1920x0_80_0_0_dbc5c9a53899147feb285f0f919a7b07.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шойгу, новости, министерство обороны рф, россия, выборы президента россии, вооруженные силы россии, армия и флот, общество
Шойгу: участию бойцов СВО в выборах президента уделяется особое внимание
Минобороны уделяет особое внимание голосованию бойцов СВО на выборах президента – Шойгу