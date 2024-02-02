Рейтинг@Mail.ru
Шойгу: участию бойцов СВО в выборах президента уделяется особое внимание - РИА Новости Крым, 02.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240202/shoygu-uchastiyu-boytsov-svo-v-vyborakh-prezidenta-udelyaetsya-osoboe-vnimanie-1134642852.html
Шойгу: участию бойцов СВО в выборах президента уделяется особое внимание
Шойгу: участию бойцов СВО в выборах президента уделяется особое внимание - РИА Новости Крым, 02.02.2024
Шойгу: участию бойцов СВО в выборах президента уделяется особое внимание
Минобороны России детально прорабатывает вопросы голосования военнослужащих на предстоящих выборах президента страны, особое внимание уделяется участию в... РИА Новости Крым, 02.02.2024
2024-02-02T13:32
2024-02-02T13:32
сергей шойгу
новости
министерство обороны рф
россия
выборы президента россии
вооруженные силы россии
армия и флот
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1a/1133813290_0:0:3049:1716_1920x0_80_0_0_f962e3e92efcca84c09eb668e10a9366.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Минобороны России детально прорабатывает вопросы голосования военнослужащих на предстоящих выборах президента страны, особое внимание уделяется участию в волеизъявлении военнослужащих в зоне специальной военной операции. Об этом заявил руководитель ведомства Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.Выборы главы государства пройдут в России с 15 по 17 марта. В них примут участие все регионы, включая прифронтовые зоны ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.Читайте также на РИА Новости Крым:Онлайн-голосование на выборах президента – 2024: как зарегистрироватьсяЦИК зарегистрировал Путина кандидатом в президенты на выборахВ избирательной кампании президента РФ участвует уже 11 человек
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1a/1133813290_23:0:2752:2047_1920x0_80_0_0_dbc5c9a53899147feb285f0f919a7b07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей шойгу, новости, министерство обороны рф, россия, выборы президента россии, вооруженные силы россии, армия и флот, общество
Шойгу: участию бойцов СВО в выборах президента уделяется особое внимание

Минобороны уделяет особое внимание голосованию бойцов СВО на выборах президента – Шойгу

13:32 02.02.2024
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Минобороны России детально прорабатывает вопросы голосования военнослужащих на предстоящих выборах президента страны, особое внимание уделяется участию в волеизъявлении военнослужащих в зоне специальной военной операции. Об этом заявил руководитель ведомства Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
"Подготовка к нему (голосованию – ред.) вступила в завершающую фазу. Детально прорабатываются вопросы участия в выборах военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала Вооруженных сил. Особое внимание уделяется обеспечению голосования личного состава в зоне специальной военной операции", – цитирует министра РИА Новости.
Выборы главы государства пройдут в России с 15 по 17 марта. В них примут участие все регионы, включая прифронтовые зоны ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Онлайн-голосование на выборах президента – 2024: как зарегистрироваться
ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом в президенты на выборах
В избирательной кампании президента РФ участвует уже 11 человек
 
Сергей ШойгуНовостиМинистерство обороны РФРоссияВыборы президента РоссииВооруженные силы РоссииАрмия и флотОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:17Грядет капремонт: сколько домов обновят в Севастополе за 2024 год
14:57Курская область снова под ударом ВСУ
14:35Автомобили с детьми эвакуировали в горах Крыма из снежных заносов
14:12Аксенов потребовал ускорить реконструкцию детсадов в Крыму
13:57Мокрый снег и штормовой ветер – на Крым надвигается опасная погода
13:32Шойгу: участию бойцов СВО в выборах президента уделяется особое внимание
13:08127 высокоточных ударов нанесено по военным объектам Украины за месяц
13:03Громадные цифры – Шойгу назвал потери ВСУ за месяц
12:52В Севастополе остановлены паромы и катера
12:32Какие дороги отремонтируют в Крыму в 2024 году
12:16Проектировщика экотехнопарка в Крыму внесли в "черный список" – Аксенов
11:44Обслуживание Митридатских лестниц в Керчи обойдется городу в 1,5 миллиона
11:23Изменение движения в районе автодороги Симферополь – Николаевка: схема
11:02Стрельба в порту Туапсе – закрыто движение судов
10:46Снова десятки прилетов – ВСУ продолжают атаки на левобережье Херсонщины
10:28Обстановка на Керченской паромной переправе в пятницу
10:06Мигранты избили парня в Севастополе: Бастрыкин поручил возбудить дело
09:46Крымчанка "почистила карму" за семь миллионов рублей
09:27Евро и доллар растут относительно российской валюты
08:52Армянск и несколько поселков Крыма на весь день останутся без воды
Лента новостейМолния