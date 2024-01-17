https://crimea.ria.ru/20240117/v-izbiratelnoy-kompanii-prezidenta-rf-uchastvuet-uzhe-11-chelovek-1134262489.html

В избирательной кампании президента РФ участвует уже 11 человек

В избирательной кампании президента РФ участвует уже 11 человек - РИА Новости Крым, 17.01.2024

В избирательной кампании президента РФ участвует уже 11 человек

В избирательной кампании на выборах президента Российской Федерации официально участвует уже 11 претендентов, заявила на заседании ЦИК председатель Элла... РИА Новости Крым, 17.01.2024

2024-01-17T15:24

2024-01-17T15:24

2024-01-17T15:28

элла памфилова

выборы

выборы президента россии

россия

центризбирком (цик рф)

новости

предвыборная агитация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/0b/1133461331_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_b5d745c4e37e7ba8610a5844e27fa54b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В избирательной кампании на выборах президента Российской Федерации официально участвует уже 11 претендентов, заявила на заседании ЦИК председатель Элла Памфилова.Сейчас на сайте Центризбиркома РФ содержится информация о трех уже зарегистрированных кандидатах. Это лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, глава КПРФ Николай Харитонов и представитель партии "Новые люди" Владислав Даванков.Все они представляют парламентские партии, и поэтому для регистрации им не нужно производить сбор подписей. Выдвиженцы от непарламентских политических сил – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова - должны до 31 января представить не менее 100 тысяч подписей избирателей.Действующий президент страны Владимир Путин идет на выборы в качестве самовыдвиженца. Ему и еще двум самовыдвиженцам - Раде Русских и Анатолию Баташеву - необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей.Регистрация всех кандидатов в Центризбиркоме должна завершиться 10 февраля.Ранее зампредседателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев сообщил, что заявки на участие в выборах президента РФ подали 33 человека.Читайте также на РИА Новости Крым:На Херсонщине откроют участки в прифронтовой зоне на выборах президента"Единая Россия" поддержала выдвижение Путина на выборы президентаВ Крыму набрали 2,5 тысячи кандидатов в наблюдатели на выборах президента

https://crimea.ria.ru/20240117/tsentrizbirkom-obyavil-datu-nachala-predvybornoy-agitatsii-1134257975.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

элла памфилова, выборы, выборы президента россии, россия, центризбирком (цик рф), новости, предвыборная агитация