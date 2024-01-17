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В избирательной кампании президента РФ участвует уже 11 человек
В избирательной кампании президента РФ участвует уже 11 человек - РИА Новости Крым, 17.01.2024
В избирательной кампании президента РФ участвует уже 11 человек
В избирательной кампании на выборах президента Российской Федерации официально участвует уже 11 претендентов, заявила на заседании ЦИК председатель Элла... РИА Новости Крым, 17.01.2024
2024-01-17T15:24
2024-01-17T15:24
2024-01-17T15:28
элла памфилова
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В избирательной кампании на выборах президента Российской Федерации официально участвует уже 11 претендентов, заявила на заседании ЦИК председатель Элла Памфилова.Сейчас на сайте Центризбиркома РФ содержится информация о трех уже зарегистрированных кандидатах. Это лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, глава КПРФ Николай Харитонов и представитель партии "Новые люди" Владислав Даванков.Все они представляют парламентские партии, и поэтому для регистрации им не нужно производить сбор подписей. Выдвиженцы от непарламентских политических сил – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова - должны до 31 января представить не менее 100 тысяч подписей избирателей.Действующий президент страны Владимир Путин идет на выборы в качестве самовыдвиженца. Ему и еще двум самовыдвиженцам - Раде Русских и Анатолию Баташеву - необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей.Регистрация всех кандидатов в Центризбиркоме должна завершиться 10 февраля.Ранее зампредседателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев сообщил, что заявки на участие в выборах президента РФ подали 33 человека.Читайте также на РИА Новости Крым:На Херсонщине откроют участки в прифронтовой зоне на выборах президента"Единая Россия" поддержала выдвижение Путина на выборы президентаВ Крыму набрали 2,5 тысячи кандидатов в наблюдатели на выборах президента
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элла памфилова, выборы, выборы президента россии, россия, центризбирком (цик рф), новости, предвыборная агитация
В избирательной кампании президента РФ участвует уже 11 человек
В Центризбиркоме объявили количество претендентов на должность президента РФ
15:24 17.01.2024 (обновлено: 15:28 17.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В избирательной кампании на выборах президента Российской Федерации официально участвует уже 11 претендентов, заявила на заседании ЦИК председатель Элла Памфилова.
"На данном этапе у нас одиннадцать человек участвуют в избирательной кампании. Правда, на разных пока стадиях. Восемь из них выдвинуты политическими партиями, трое выдвинуты в порядке самовыдвижения", - цитирует главу Памфилову "Радио Sputnik".
Сейчас на сайте Центризбиркома РФ содержится информация о трех уже зарегистрированных кандидатах. Это лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, глава КПРФ Николай Харитонов и представитель партии "Новые люди" Владислав Даванков.
Все они представляют парламентские партии, и поэтому для регистрации им не нужно производить сбор подписей. Выдвиженцы от непарламентских политических сил – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова - должны до 31 января представить не менее 100 тысяч подписей избирателей.
Действующий президент страны Владимир Путин идет на выборы в качестве самовыдвиженца. Ему и еще двум самовыдвиженцам - Раде Русских и Анатолию Баташеву - необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей.
Регистрация всех кандидатов в Центризбиркоме должна завершиться 10 февраля.
Ранее зампредседателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев сообщил
, что заявки на участие в выборах президента РФ подали 33 человека.
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