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В Крыму набрали 2,5 тысячи кандидатов в наблюдатели на выборах президента
В Крыму набрали 2,5 тысячи кандидатов в наблюдатели на выборах президента - РИА Новости Крым, 22.12.2023
В Крыму набрали 2,5 тысячи кандидатов в наблюдатели на выборах президента
В Крыму продолжается набор кандидатов в общественные наблюдатели на выборах президента России, на данный момент сформирован корпус из 2,5 тысяч человек. Об этом РИА Новости Крым, 22.12.2023
2023-12-22T16:23
2023-12-22T16:23
2023-12-22T16:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Крыму продолжается набор кандидатов в общественные наблюдатели на выборах президента России, на данный момент сформирован корпус из 2,5 тысяч человек. Об этом РИА Новости Крым сообщил член общественной палаты республики, замглавы регионального общественного штаба по наблюдению за ходом голосования Владимир Узунов.По его словам, работу общественных наблюдателей планируется организовать из расчета по два-три человека на каждый избирательный участок, которых в Крыму насчитывается около 1200.В ближайшее время набор кандидатов в наблюдатели завершится, после чего люди пройдут соответствующее обучение. Как отметил Узунов, особое внимание в процессе обучения будет уделено подготовке за наблюдением за ходом дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которое на предстоящих выборах также будет применяться в Крыму.ЦИК России 21 декабря постановил организовать дистанционное электронное голосование в 29 регионах страны на предстоящих выборах главы государства. В этот перечень, в частности, включены Республика Крым и город Севастополь.Как рассказала РИА Новости Крым начальник информационного управления ГАС "Выборы" аппарата Избирательной комиссии республики Елена Петриенко, в Крыму проведены все необходимые технические мероприятия для применения ДЭГ на выборах главы государства.Выборы президента РФ назначены на 17 марта 2024 года. Голосование продлится в течение трех дней – 15, 16 и 17 марта.Читайте также на РИА Новости Крым:16 человек подали заявки на участие в выборах президент – ЦИК"Единая Россия" поддержала выдвижение Путина на выборы президентаЗапад захочет дискредитировать выборы в РФ с помощью нейросетей – эксперт
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РИА Новости Крым
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В Крыму набрали 2,5 тысячи кандидатов в наблюдатели на выборах президента
Более 2,5 тысяч крымчан пожелали стать общественными наблюдателями на выборах президента
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Крыму продолжается набор кандидатов в общественные наблюдатели на выборах президента России, на данный момент сформирован корпус из 2,5 тысяч человек. Об этом РИА Новости Крым сообщил член общественной палаты республики, замглавы регионального общественного штаба по наблюдению за ходом голосования Владимир Узунов.
"На сегодняшний день мы набрали более двух с половиной тысяч кандидатов в общественные наблюдатели. В основном это те люди, которые уже принимали участие в наблюдении за голосованием на участках в прошлые кампании. Они имеют большой опыт. Также много молодежи, которая тоже заинтересована в этой работе и желают посмотреть работу участков изнутри", – сказал Узунов.
По его словам, работу общественных наблюдателей планируется организовать из расчета по два-три человека на каждый избирательный участок, которых в Крыму насчитывается около 1200.
В ближайшее время набор кандидатов в наблюдатели завершится, после чего люди пройдут соответствующее обучение. Как отметил Узунов, особое внимание в процессе обучения будет уделено подготовке за наблюдением за ходом дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которое на предстоящих выборах также будет применяться в Крыму.
ЦИК России 21 декабря постановил организовать дистанционное электронное голосование в 29 регионах страны на предстоящих выборах главы государства. В этот перечень, в частности, включены Республика Крым и город Севастополь.
Как рассказала
РИА Новости Крым начальник информационного управления ГАС "Выборы" аппарата Избирательной комиссии республики Елена Петриенко, в Крыму проведены все необходимые технические мероприятия для применения ДЭГ на выборах главы государства.
Выборы президента РФ назначены на 17 марта 2024 года. Голосование продлится в течение трех дней – 15, 16 и 17 марта.
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