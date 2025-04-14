https://crimea.ria.ru/20250414/krymskiy-most-so-storony-tamani-rastet-ochered-1145653204.html

Крымский мост: со стороны Тамани растет очередь

Крымский мост: со стороны Тамани растет очередь - РИА Новости Крым, 14.04.2025

Крымский мост: со стороны Тамани растет очередь

Перед пропускными пунктами при въезде на Крымский мост со стороны Тамани собралась очередь из 53 транспортных средств. Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости Крым, 14.04.2025

2025-04-14T11:15

2025-04-14T11:15

2025-04-14T11:16

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

краснодарский край

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крым

новости крыма

керченский пролив

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Перед пропускными пунктами при въезде на Крымский мост со стороны Тамани собралась очередь из 53 транспортных средств. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Рано утром в понедельник движение по мосту было перекрыто на несколько минут. Это делается в целях безопасности. В пятницу глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в курортный сезон досмотр автомобилей на Крымскому мосту будет ускорен, время ожидания будет составлять не более одного часа. Более того, вдоль дороги к лету будут оборудованы санитарные объекты придорожной инфраструктуры.С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

краснодарский край

крым

керченский пролив

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, краснодарский край, транспорт, логистика, крым, новости крыма, керченский пролив