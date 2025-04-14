Крымский мост: со стороны Тамани растет очередь
Перед Крымским мостом со стороны Тамани собралась очередь из 53 транспортных средств
11:15 14.04.2025 (обновлено: 11:16 14.04.2025)
© РИА Новости КрымМашины в очереди для проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Перед пропускными пунктами при въезде на Крымский мост со стороны Тамани собралась очередь из 53 транспортных средств. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди со стороны Тамани находятся 53 транспортных средства. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", – говорится в сообщении по состоянию на 11:00.
Рано утром в понедельник движение по мосту было перекрыто на несколько минут. Это делается в целях безопасности.
В пятницу глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в курортный сезон досмотр автомобилей на Крымскому мосту будет ускорен, время ожидания будет составлять не более одного часа. Более того, вдоль дороги к лету будут оборудованы санитарные объекты придорожной инфраструктуры.
С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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