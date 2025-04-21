Киев хотел провести испытание ракет на гражданском объекте в Одессе
Киев хотел провести испытание ракетных систем на гражданском объекте в Одессе – Путин
16:52 21.04.2025 (обновлено: 17:06 21.04.2025)
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАллея городов-героев и воинской славы в Москве. Одесса.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Киевские власти вместе с иностранными кураторами хотели провести на гражданском объекте в Одесской области испытание ракетных систем, заявил президент России Владимир Путин журналистам после вручения премии "Служение" в рамках II Всероссийского муниципального форума "Малая родина – сила России".
"Совсем недавно, несколько дней назад, в Одесской области был нанесен удар нашими вооруженными силами. Это небольшой населенный пункт в Одесской области, 82 километра, по-моему, от Одессы. Ну и что, что это за объект? Сельхозобъект, ангары, сельхозпредприятия. Там киевские власти вместе с иностранными кураторами и помощниками организовали, пытались организовать не только производство, но и испытание новой ракетной системы. Туда и был нанесен удар. Так это гражданский объект, или нет? Гражданский, но он использовался для военных целей", – сказал Путин.
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