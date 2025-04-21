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РФ даст ответ на предложение о моратории на удары по гражданским объектам

РФ даст ответ на предложение о моратории на удары по гражданским объектам - РИА Новости Крым, 21.04.2025

РФ даст ответ на предложение о моратории на удары по гражданским объектам

Киев пытается перехватить инициативу о перемирии и говорить о расширении рамок по объектам поражения, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости Крым, 21.04.2025

2025-04-21T16:43

2025-04-21T16:43

2025-04-21T17:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Киев пытается перехватить инициативу о перемирии и говорить о расширении рамок по объектам поражения, заявил президент России Владимир Путин.По его словам, Россия положительно относится к любым мирным инициативам, рассчитывает, что Киев будет относиться так же. При этом с ударами по мирным объектам, по мнению российского лидера "надо разобраться".Президент подчеркнул, что ВС РФ наносят удары по гражданским объектам, если они используются киевскими военными, как в Сумах и Одессе. Он также констатировал, что боевые действия после пасхального перемирия возобновились.Путин также напомнил первичную реакцию Киева на предложение Моосквы о Пасхальном перемирии."Наше предложение рассматривалось как "игра судьбами, жизнями людей". Но там кто-то нашелся поумнее. Кто-то подсказал, скорее всего, это иностранные кураторы, что отвергать такие предложения – это проигрышная позиция для киевского режима, и они (киевские власти – ред.) быстро согласились", – сказал российский лидер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, россия, украина, политика, в мире, переговоры