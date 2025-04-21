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РФ даст ответ на предложение о моратории на удары по гражданским объектам
РФ даст ответ на предложение о моратории на удары по гражданским объектам - РИА Новости Крым, 21.04.2025
РФ даст ответ на предложение о моратории на удары по гражданским объектам
Киев пытается перехватить инициативу о перемирии и говорить о расширении рамок по объектам поражения, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости Крым, 21.04.2025
2025-04-21T16:43
2025-04-21T16:43
2025-04-21T17:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Киев пытается перехватить инициативу о перемирии и говорить о расширении рамок по объектам поражения, заявил президент России Владимир Путин.По его словам, Россия положительно относится к любым мирным инициативам, рассчитывает, что Киев будет относиться так же. При этом с ударами по мирным объектам, по мнению российского лидера "надо разобраться".Президент подчеркнул, что ВС РФ наносят удары по гражданским объектам, если они используются киевскими военными, как в Сумах и Одессе. Он также констатировал, что боевые действия после пасхального перемирия возобновились.Путин также напомнил первичную реакцию Киева на предложение Моосквы о Пасхальном перемирии."Наше предложение рассматривалось как "игра судьбами, жизнями людей". Но там кто-то нашелся поумнее. Кто-то подсказал, скорее всего, это иностранные кураторы, что отвергать такие предложения – это проигрышная позиция для киевского режима, и они (киевские власти – ред.) быстро согласились", – сказал российский лидер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), новости, россия, украина, политика, в мире, переговоры
РФ даст ответ на предложение о моратории на удары по гражданским объектам
Путин: Россия даст ответ на предложение о моратории на удары по гражданским объектам
16:43 21.04.2025 (обновлено: 17:04 21.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Киев пытается перехватить инициативу о перемирии и говорить о расширении рамок по объектам поражения, заявил президент России Владимир Путин.
"Сейчас мы видим, что киевский режим пытается перехватить и говорить о расширении рамок и по времени, и по объектам поражения", – сказал Путин журналистам после вручения премии "Служение" в рамках II Всероссийского муниципального форума "Малая родина – сила России".
По его словам, Россия положительно относится к любым мирным инициативам, рассчитывает, что Киев будет относиться так же. При этом с ударами по мирным объектам, по мнению российского лидера "надо разобраться".
Президент подчеркнул, что ВС РФ наносят удары по гражданским объектам, если они используются киевскими военными, как в Сумах и Одессе. Он также констатировал, что боевые действия после пасхального перемирия возобновились.
"В целом мы наблюдаем снижение боевой активности со стороны противника. Это оценки в том числе и командующих группировок наших. Тем не менее почти 5 000 нарушений было, 4 900, из них 6 атак и 90 попыток ударов БПЛА самолетного типа", – сказал глава государства.
Путин также напомнил первичную реакцию Киева на предложение Моосквы о Пасхальном перемирии.
"Наше предложение рассматривалось как "игра судьбами, жизнями людей". Но там кто-то нашелся поумнее. Кто-то подсказал, скорее всего, это иностранные кураторы, что отвергать такие предложения – это проигрышная позиция для киевского режима, и они (киевские власти – ред.) быстро согласились", – сказал российский лидер.
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