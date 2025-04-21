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Канатная дорога на Ай-Петри возобновила работу - РИА Новости Крым, 21.04.2025
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Канатная дорога на Ай-Петри возобновила работу
Канатная дорога на Ай-Петри возобновила работу - РИА Новости Крым, 21.04.2025
Канатная дорога на Ай-Петри возобновила работу
Работу канатной дороги на горное плато Ай-Петри возобновили. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале тематического парка. РИА Новости Крым, 21.04.2025
2025-04-21T16:31
2025-04-21T16:31
канатная дорога на ай-петри
ай-петри
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Работу канатной дороги на горное плато Ай-Петри возобновили. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале тематического парка.В администрации горного парка предупредили, что на вершине пасмурно, идет дождь, и призвали быть готовыми к тому, что в случае ухудшения погоды могут быть временные остановки. Это делается для безопасности и комфорта, подчеркнули в администрации.С 17 апреля канатная дорога на вершину горы Ай-Петри в Крыму возобновила работу после зимнего перерва. 20 числа на плато провели праздничное открытие сезона.Канатную дорогу Мисхор – Ай-Петри в Ялте начали строить в 1967 году, первые пассажиры поднялись на ней 23 апреля 1988 года. Общая длина дороги – 2 980 метров. От средней станции Сосновый бор до верхней Ай-Петри нет ни одной опорной вышки: это один из самых длинных в Европе безопорных пролетов, длина которого 1670 метров. За 15 минут кабинки поднимаются на высоту 1152 метра.В 2023 году начался капитальный ремонт канатной дороги. На новой площадке в 5,5 гектара появились welcome-центр с кассами и санузлами, а также парковка на 250 машин и автобусов. В рамках модернизации также заменены тяговые тросы и оборудование, установлена система контроля датчиков температуры вращающихся деталей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:7 причин приехать в Крым на майские праздникиПочти 300 тысяч человек с начала года отдохнули в ЯлтеГде в Крыму отдыхают на майские праздники сами крымчане
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РИА Новости Крым
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4.7
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Канатная дорога на Ай-Петри возобновила работу

На Ай-Петри возобновила работу канатная дорога

16:31 21.04.2025
 
© Туристический центр Ай-ПетриКанатная дорога на Ай-Петри
Канатная дорога на Ай-Петри
© Туристический центр Ай-Петри
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Работу канатной дороги на горное плато Ай-Петри возобновили. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале тематического парка.
"Дорогие гости! Рады сообщить, что канатная дорога снова в работе!" – сказано в сообщении.
В администрации горного парка предупредили, что на вершине пасмурно, идет дождь, и призвали быть готовыми к тому, что в случае ухудшения погоды могут быть временные остановки. Это делается для безопасности и комфорта, подчеркнули в администрации.
С 17 апреля канатная дорога на вершину горы Ай-Петри в Крыму возобновила работу после зимнего перерва. 20 числа на плато провели праздничное открытие сезона.
Канатную дорогу Мисхор – Ай-Петри в Ялте начали строить в 1967 году, первые пассажиры поднялись на ней 23 апреля 1988 года. Общая длина дороги – 2 980 метров. От средней станции Сосновый бор до верхней Ай-Петри нет ни одной опорной вышки: это один из самых длинных в Европе безопорных пролетов, длина которого 1670 метров. За 15 минут кабинки поднимаются на высоту 1152 метра.
В 2023 году начался капитальный ремонт канатной дороги. На новой площадке в 5,5 гектара появились welcome-центр с кассами и санузлами, а также парковка на 250 машин и автобусов. В рамках модернизации также заменены тяговые тросы и оборудование, установлена система контроля датчиков температуры вращающихся деталей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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