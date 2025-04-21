https://crimea.ria.ru/20250421/putin-otsenil-ugrozy-es-v-adres-priezzhayuschikh-v-moskvu-na-9-maya-1145850347.html

Путин оценил угрозы ЕС в адрес приезжающих в Москву на 9 мая

Путин оценил угрозы ЕС в адрес приезжающих в Москву на 9 мая - РИА Новости Крым, 21.04.2025

Путин оценил угрозы ЕС в адрес приезжающих в Москву на 9 мая

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин усомнился в возможностях Евросоюза повлиять на поездки политиков 9 мая в Москву. Об этом РИА Новости Крым, 21.04.2025

2025-04-21T17:37

2025-04-21T17:37

2025-04-21T17:37

владимир путин (политик)

мнения

россия

80 лет победы

европейский союз (ес)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин усомнился в возможностях Евросоюза повлиять на поездки политиков 9 мая в Москву. Об этом российский лидер заявил журналистам после вручения премии "Служение" в рамках II Всероссийского муниципального форума "Малая родина – сила России".Президент напомнил, что потенциал стран, которые стоят за спиной угрожающих чиновников ЕС, не превышает 1,3 млн человек. В этой связи призывы продолжать войну до последнего украинца и любые угрозы вызывают вопросы по поводу их здравого смысла.Россия ожидает на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве более двадцати глав правительств, сообщал ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин ранее заявил, что главу дипломатии Европейского Союза Каю Каллас за ее позицию о поездках в Россию в 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне необходимо отстранить от должности и отдать под международный трибунал ООН.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЕС превращается в тоталитарную колониальную империю – эксперт"Возрождается евронацизм": в МИД России оценили угрозы Сербии от ЕСГерои СВО пройдут по Красной площади в День Победы

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), мнения, россия, 80 лет победы, европейский союз (ес)