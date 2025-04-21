Путин оценил угрозы ЕС в адрес приезжающих в Москву на 9 мая
Путин: угрозы чиновников ЕС вызывают сомнения в их здравом смысле
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин усомнился в возможностях Евросоюза повлиять на поездки политиков 9 мая в Москву. Об этом российский лидер заявил журналистам после вручения премии "Служение" в рамках II Всероссийского муниципального форума "Малая родина – сила России".
"Для того, чтобы угрожать, нужно иметь необходимые инструменты для того, чтобы осуществить свои угрозы. Первое. И второе. Нужно быть готовым к применению этих средств... Есть ли все это у европейских чиновников? Я не знаю", – сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.
Президент напомнил, что потенциал стран, которые стоят за спиной угрожающих чиновников ЕС, не превышает 1,3 млн человек. В этой связи призывы продолжать войну до последнего украинца и любые угрозы вызывают вопросы по поводу их здравого смысла.
"Кто собирается приезжать в Россию, у них мужества гораздо больше, чем у тех, кто прячется за чьей-то спиной и пытается кому-либо угрожать. Прежде всего тем, кто собирается отметить исторические заслуги людей, отдавших свою жизнь в борьбе с нацизмом", – сказал Путин.
Россия ожидает на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве более двадцати глав правительств, сообщал ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин ранее заявил, что главу дипломатии Европейского Союза Каю Каллас за ее позицию о поездках в Россию в 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне необходимо отстранить от должности и отдать под международный трибунал ООН.
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