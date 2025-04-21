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Путин оценил угрозы ЕС в адрес приезжающих в Москву на 9 мая - РИА Новости Крым, 21.04.2025
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Путин оценил угрозы ЕС в адрес приезжающих в Москву на 9 мая
Путин оценил угрозы ЕС в адрес приезжающих в Москву на 9 мая - РИА Новости Крым, 21.04.2025
Путин оценил угрозы ЕС в адрес приезжающих в Москву на 9 мая
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин усомнился в возможностях Евросоюза повлиять на поездки политиков 9 мая в Москву. Об этом РИА Новости Крым, 21.04.2025
2025-04-21T17:37
2025-04-21T17:37
владимир путин (политик)
мнения
россия
80 лет победы
европейский союз (ес)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин усомнился в возможностях Евросоюза повлиять на поездки политиков 9 мая в Москву. Об этом российский лидер заявил журналистам после вручения премии "Служение" в рамках II Всероссийского муниципального форума "Малая родина – сила России".Президент напомнил, что потенциал стран, которые стоят за спиной угрожающих чиновников ЕС, не превышает 1,3 млн человек. В этой связи призывы продолжать войну до последнего украинца и любые угрозы вызывают вопросы по поводу их здравого смысла.Россия ожидает на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве более двадцати глав правительств, сообщал ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин ранее заявил, что главу дипломатии Европейского Союза Каю Каллас за ее позицию о поездках в Россию в 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне необходимо отстранить от должности и отдать под международный трибунал ООН.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЕС превращается в тоталитарную колониальную империю – эксперт"Возрождается евронацизм": в МИД России оценили угрозы Сербии от ЕСГерои СВО пройдут по Красной площади в День Победы
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96
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владимир путин (политик), мнения, россия, 80 лет победы, европейский союз (ес)
Путин оценил угрозы ЕС в адрес приезжающих в Москву на 9 мая

Путин: угрозы чиновников ЕС вызывают сомнения в их здравом смысле

17:37 21.04.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин усомнился в возможностях Евросоюза повлиять на поездки политиков 9 мая в Москву. Об этом российский лидер заявил журналистам после вручения премии "Служение" в рамках II Всероссийского муниципального форума "Малая родина – сила России".

"Для того, чтобы угрожать, нужно иметь необходимые инструменты для того, чтобы осуществить свои угрозы. Первое. И второе. Нужно быть готовым к применению этих средств... Есть ли все это у европейских чиновников? Я не знаю", – сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.

Президент напомнил, что потенциал стран, которые стоят за спиной угрожающих чиновников ЕС, не превышает 1,3 млн человек. В этой связи призывы продолжать войну до последнего украинца и любые угрозы вызывают вопросы по поводу их здравого смысла.

"Кто собирается приезжать в Россию, у них мужества гораздо больше, чем у тех, кто прячется за чьей-то спиной и пытается кому-либо угрожать. Прежде всего тем, кто собирается отметить исторические заслуги людей, отдавших свою жизнь в борьбе с нацизмом", – сказал Путин.

Россия ожидает на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве более двадцати глав правительств, сообщал ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин ранее заявил, что главу дипломатии Европейского Союза Каю Каллас за ее позицию о поездках в Россию в 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне необходимо отстранить от должности и отдать под международный трибунал ООН.
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Владимир Путин (политик)МненияРоссия80 лет ПобедыЕвропейский Союз (ЕС)
 
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