https://crimea.ria.ru/20250421/putin-prizval-privlekat-k-upravlencheskoy-rabote-veteranov-spetsoperatsii-1145849890.html

Путин призвал привлекать к управленческой работе ветеранов спецоперации

Путин призвал привлекать к управленческой работе ветеранов спецоперации - РИА Новости Крым, 21.04.2025

Путин призвал привлекать к управленческой работе ветеранов спецоперации

Ветеранов спецоперации необходимо привлекать к управленческой работе на всех уровнях. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на... РИА Новости Крым, 21.04.2025

2025-04-21T17:26

2025-04-21T17:26

2025-04-21T17:29

владимир путин (политик)

россия

ветераны сво

герои сво

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/15/1145849791_0:68:3108:1817_1920x0_80_0_0_8b1a58b851f22be19a4f038afc4ad816.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Ветеранов спецоперации необходимо привлекать к управленческой работе на всех уровнях. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на премии "Служение".Он также оценил работу муниципалитетов в исторических и приграничных регионах России, где в очень непростых условиях, порой с риском для жизни, выполняют свой профессиональный и человеческий долг, помогают и спасают людей."Это достойно самого искреннего уважения и благодарности", – заявил российский лидер.По его мнению, сплоченность россиян способна преодолевать любые угрозы, а их стойкость и сила духа достойны подвигов героических предков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Участник программы "Время героев" стал советником губернатора СевастополяМосква перенимает опыт Крыма в помощи ветеранам СВОПутин поддержал патриотическую инициативу Героя России Влада Струны

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, ветераны сво, герои сво, общество