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Путин призвал привлекать к управленческой работе ветеранов спецоперации
Путин призвал привлекать к управленческой работе ветеранов спецоперации - РИА Новости Крым, 21.04.2025
Путин призвал привлекать к управленческой работе ветеранов спецоперации
Ветеранов спецоперации необходимо привлекать к управленческой работе на всех уровнях. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на... РИА Новости Крым, 21.04.2025
2025-04-21T17:26
2025-04-21T17:26
2025-04-21T17:29
владимир путин (политик)
россия
ветераны сво
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Ветеранов спецоперации необходимо привлекать к управленческой работе на всех уровнях. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на премии "Служение".Он также оценил работу муниципалитетов в исторических и приграничных регионах России, где в очень непростых условиях, порой с риском для жизни, выполняют свой профессиональный и человеческий долг, помогают и спасают людей."Это достойно самого искреннего уважения и благодарности", – заявил российский лидер.По его мнению, сплоченность россиян способна преодолевать любые угрозы, а их стойкость и сила духа достойны подвигов героических предков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Участник программы "Время героев" стал советником губернатора СевастополяМосква перенимает опыт Крыма в помощи ветеранам СВОПутин поддержал патриотическую инициативу Героя России Влада Струны
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владимир путин (политик), россия, ветераны сво, герои сво, общество
Путин призвал привлекать к управленческой работе ветеранов спецоперации
Ветеранов спецоперации нужно привлекать к управленческой работе – Путин
17:26 21.04.2025 (обновлено: 17:29 21.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Ветеранов спецоперации необходимо привлекать к управленческой работе на всех уровнях. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на премии "Служение".
"Считаю очень важным активно привлекать к работе на всех уровнях власти, включая муниципальный, участников, ветеранов специальной военной операции. Они делом доказали, что они люди сильные, надежные", – сказал президент.
Он также оценил работу муниципалитетов в исторических и приграничных регионах России, где в очень непростых условиях, порой с риском для жизни, выполняют свой профессиональный и человеческий долг, помогают и спасают людей.
"Это достойно самого искреннего уважения и благодарности", – заявил российский лидер.
По его мнению, сплоченность россиян способна преодолевать любые угрозы, а их стойкость и сила духа достойны подвигов героических предков.
"Этот год проходит под знаком 80-летия Победы в ВОВ. Сейчас мы особенно остро понимаем: время не властно над памятью народов. И как бы кто ни старался, никому не под силу исказить, омрачить подвиг воинов Красной армии, спасавших мир от нацизма. Мы вновь убеждаемся: отвага, сила духа, сплоченность наших людей способны преодолевать любые угрозы. Примеры стойкости, верности долгу, искренней любви к Отечеству, которые мы видим в эти дни, доказывают связь времен", – сказал Путин.
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