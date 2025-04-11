https://crimea.ria.ru/20250411/uchastnik-programmy-vremya-geroev-stal-sovetnikom-gubernatora-sevastopolya-1145593856.html

Участник программы "Время героев" стал советником губернатора Севастополя

Участник программы "Время героев" стал советником губернатора Севастополя - РИА Новости Крым, 11.04.2025

Участник программы "Время героев" стал советником губернатора Севастополя

Кавалер ордена Мужества Олег Лымар завершил обучение по кадровой программе "Время героев" и стал советником губернатора Севастополя. Об этом сообщил сам Михаил... РИА Новости Крым, 11.04.2025

2025-04-11T12:46

2025-04-11T12:46

2025-04-11T12:46

михаил развожаев

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время героев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Кавалер ордена Мужества Олег Лымар завершил обучение по кадровой программе "Время героев" и стал советником губернатора Севастополя. Об этом сообщил сам Михаил Развозжаев.По словам главы города, новый советник будет реализовывать проекты поддержки участников специальной военной операции и исполнять обязанности секретаря Совета по делам участников СВО.Олег Лымар стал одним из 83 участников программы "Время героев" в мае прошлого года. Его наставником был Михаил Развозжаев.Новый помощник главы города-героя также входит в Общественный совет по аналогу федеральной кадровой программы – "Севастополь – город героев". В регионе на участие поступило 933 заявки. Победителей определят до 1 июля. В этом году обучение по программе переподготовки пройдут 30 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Герои и подвиги": в Симферополе посвятили выставку участникам СВО"Время героев": Антон Старостин прошел стажировку в правительстве Крыма"Севастополь - Город Героев": почти тысяча участников СВО подали заявки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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