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Участник программы "Время героев" стал советником губернатора Севастополя
Участник программы "Время героев" стал советником губернатора Севастополя - РИА Новости Крым, 11.04.2025
Участник программы "Время героев" стал советником губернатора Севастополя
Кавалер ордена Мужества Олег Лымар завершил обучение по кадровой программе "Время героев" и стал советником губернатора Севастополя. Об этом сообщил сам Михаил... РИА Новости Крым, 11.04.2025
2025-04-11T12:46
2025-04-11T12:46
2025-04-11T12:46
михаил развожаев
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время героев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Кавалер ордена Мужества Олег Лымар завершил обучение по кадровой программе "Время героев" и стал советником губернатора Севастополя. Об этом сообщил сам Михаил Развозжаев.По словам главы города, новый советник будет реализовывать проекты поддержки участников специальной военной операции и исполнять обязанности секретаря Совета по делам участников СВО.Олег Лымар стал одним из 83 участников программы "Время героев" в мае прошлого года. Его наставником был Михаил Развозжаев.Новый помощник главы города-героя также входит в Общественный совет по аналогу федеральной кадровой программы – "Севастополь – город героев". В регионе на участие поступило 933 заявки. Победителей определят до 1 июля. В этом году обучение по программе переподготовки пройдут 30 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Герои и подвиги": в Симферополе посвятили выставку участникам СВО"Время героев": Антон Старостин прошел стажировку в правительстве Крыма"Севастополь - Город Героев": почти тысяча участников СВО подали заявки
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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михаил развожаев, новости севастополя, севастополь, время героев, крым, кадры
Участник программы "Время героев" стал советником губернатора Севастополя
Участник программы "Время героев" Олег Лымар стал советником губернатора Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Кавалер ордена Мужества Олег Лымар завершил обучение по кадровой программе "Время героев" и стал советником губернатора Севастополя. Об этом сообщил сам Михаил Развозжаев.
По словам главы города, новый советник будет реализовывать проекты поддержки участников специальной военной операции и исполнять обязанности секретаря Совета по делам участников СВО.
Олег Лымар стал одним из 83 участников программы "Время героев" в мае прошлого года. Его наставником был Михаил Развозжаев.
"Я стремился дать ему возможность изнутри увидеть работу исполнительной власти, понять все ее механизмы и нюансы. Уверен, что этот опыт, вместе с его личными качествами: ответственностью, надежностью, точными моральными ориентирами и искренней преданностью Родине – поможет ему эффективно работать на должности моего советника", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Новый помощник главы города-героя также входит в Общественный совет по аналогу федеральной кадровой программы – "Севастополь – город героев". В регионе на участие поступило 933 заявки. Победителей определят до 1 июля. В этом году обучение по программе переподготовки пройдут 30 человек.
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