https://crimea.ria.ru/20250422/est-nyuansy-v-kremle-otsenili-predlozhenie-kieva-o-prekraschenii-udarov-1145866374.html

Есть нюансы: в Кремле оценили предложение Киева о прекращении ударов

Есть нюансы: в Кремле оценили предложение Киева о прекращении ударов - РИА Новости Крым, 22.04.2025

Есть нюансы: в Кремле оценили предложение Киева о прекращении ударов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил предложение Киева о прекращении ударов по гражданским объектам. РИА Новости Крым, 22.04.2025

2025-04-22T13:45

2025-04-22T13:45

2025-04-22T13:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил предложение Киева о прекращении ударов по гражданским объектам. Он подчеркнул, что "сначала понять, готова ли украинская сторона к этому". И добавил, что президент России Владимир Путин подтвердил готовность обсуждать этот вопрос с учетом опыта Пасхального перемирия. "Если говорить об объектах гражданской инфраструктуры, нужно четко дифференцировать, в каких ситуациях эти объекты могут быть военной целью, а в каких не могут быть", – пояснил пресс-секретарь президента РФ.19 апреля президент России Владимир Путин приказал Вооруженным силам РФ остановить все боевые действия на период празднования Пасхи. Оно начало действовать с 18:00 19 апреля и продлилось до 00:00 21 апреля по московскому времени.21 апреля Минобороны РФ сообщило, что ВСУ 4900 раз нарушили объявленный режим Пасхального перемирия, продолжая наносить удары по позициям российских войск и гражданским объектам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В нарушение Пасхального перемирия боевики ВСУ пытались атаковать Крым Дайте миру шанс: в России оценили пасхальное перемириеАрмия России взяла под контроль Сухую Балку в ДНР

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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