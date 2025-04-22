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Есть нюансы: в Кремле оценили предложение Киева о прекращении ударов - РИА Новости Крым, 22.04.2025
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Есть нюансы: в Кремле оценили предложение Киева о прекращении ударов
Есть нюансы: в Кремле оценили предложение Киева о прекращении ударов - РИА Новости Крым, 22.04.2025
Есть нюансы: в Кремле оценили предложение Киева о прекращении ударов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил предложение Киева о прекращении ударов по гражданским объектам. РИА Новости Крым, 22.04.2025
2025-04-22T13:45
2025-04-22T13:45
дмитрий песков
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новости сво
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил предложение Киева о прекращении ударов по гражданским объектам. Он подчеркнул, что "сначала понять, готова ли украинская сторона к этому". И добавил, что президент России Владимир Путин подтвердил готовность обсуждать этот вопрос с учетом опыта Пасхального перемирия. "Если говорить об объектах гражданской инфраструктуры, нужно четко дифференцировать, в каких ситуациях эти объекты могут быть военной целью, а в каких не могут быть", – пояснил пресс-секретарь президента РФ.19 апреля президент России Владимир Путин приказал Вооруженным силам РФ остановить все боевые действия на период празднования Пасхи. Оно начало действовать с 18:00 19 апреля и продлилось до 00:00 21 апреля по московскому времени.21 апреля Минобороны РФ сообщило, что ВСУ 4900 раз нарушили объявленный режим Пасхального перемирия, продолжая наносить удары по позициям российских войск и гражданским объектам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В нарушение Пасхального перемирия боевики ВСУ пытались атаковать Крым Дайте миру шанс: в России оценили пасхальное перемириеАрмия России взяла под контроль Сухую Балку в ДНР
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дмитрий песков, кремль, новости сво, украина, россия, новости
Есть нюансы: в Кремле оценили предложение Киева о прекращении ударов

Песков заявил о нюансах предложения Киева о прекращении ударов по гражданским объектам

13:45 22.04.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил предложение Киева о прекращении ударов по гражданским объектам.

"Если в объектах гражданской инфраструктуры проводят совещания, например, боевики, это гражданский объект? Гражданский. Но это военная цель? Военная цель. Песков заявил о нюансах предложения Киева о прекращении ударов по гражданским объектам", - цитирует Пескова РИА Новости.

Он подчеркнул, что "сначала понять, готова ли украинская сторона к этому". И добавил, что президент России Владимир Путин подтвердил готовность обсуждать этот вопрос с учетом опыта Пасхального перемирия.
"Если говорить об объектах гражданской инфраструктуры, нужно четко дифференцировать, в каких ситуациях эти объекты могут быть военной целью, а в каких не могут быть", – пояснил пресс-секретарь президента РФ.
19 апреля президент России Владимир Путин приказал Вооруженным силам РФ остановить все боевые действия на период празднования Пасхи. Оно начало действовать с 18:00 19 апреля и продлилось до 00:00 21 апреля по московскому времени.
21 апреля Минобороны РФ сообщило, что ВСУ 4900 раз нарушили объявленный режим Пасхального перемирия, продолжая наносить удары по позициям российских войск и гражданским объектам.
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