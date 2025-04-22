https://crimea.ria.ru/20250422/pervyy-ofis-sogaza-dlya-roznichnykh-klientov-otkrylsya-v-simferopole-1145866264.html

Первый офис СОГАЗа для розничных клиентов открылся в Симферополе

Первый офис СОГАЗа для розничных клиентов открылся в Симферополе - РИА Новости Крым, 22.04.2025

Первый офис СОГАЗа для розничных клиентов открылся в Симферополе

Первый офис страховой компании "СОГАЗ" для розничных клиентов начал работу в Симферополе, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости Крым, 22.04.2025

2025-04-22T13:52

2025-04-22T13:52

2025-04-22T13:52

крым

симферополь

новости крыма

страхование

согаз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/16/1145866150_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8ffe99609c4444bfbf541911befa33ab.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Первый офис страховой компании "СОГАЗ" для розничных клиентов начал работу в Симферополе, сообщает пресс-служба компании.Открытие офиса в Симферополе является закономерным этапом региональной стратегии компании, уточняется в релизе. С 2014 года СОГАЗ страхует корпоративных клиентов в Крыму, теперь услуги компании будут доступны и для частных клиентов."Крым демонстрирует устойчивый экономический рост, и мы видим здесь значительный потенциал для развития страховых продуктов как для бизнеса, так и для частных клиентов. Мы подходим к работе на полуострове как к долгосрочному проекту. Это не только расширение географии присутствия, но и часть нашей стратегии по обеспечению доступности страховой защиты для жителей всех регионов России. В ближайшее время мы планируем наращивать присутствие в других городах полуострова и развивать дистанционные каналы взаимодействия с жителями", — отметил председатель правления СОГАЗа Антон Устинов.Офис расположен по адресу: проспект Кирова, 54.Страховая группа "СОГАЗ" работает на российском рынке более 30 лет.

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, новости крыма, страхование, согаз