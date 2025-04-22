https://crimea.ria.ru/20250422/poteri-kieva-rastut-na-vsekh-frontakh--dannye-minoborony-za-sutki-1145865759.html

Потери Киева растут на всех фронтах – данные Минобороны за сутки

Потери Киева растут на всех фронтах – данные Минобороны за сутки - РИА Новости Крым, 22.04.2025

Потери Киева растут на всех фронтах – данные Минобороны за сутки

Российские военные за сутки ликвидировали еще 1140 украинских боевиков, вражеский танк и военные склады противника на всех участках спецоперации, сообщается в... РИА Новости Крым, 22.04.2025

2025-04-22T13:27

2025-04-22T13:27

2025-04-22T13:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки ликвидировали еще 1140 украинских боевиков, вражеский танк и военные склады противника на всех участках спецоперации, сообщается в сводке Минобороны во вторник.Подразделениями группировки войск "Север" уничтожили 40 боевиков ВСУ, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции, ликвидировали до 250 солдат противника, американские бронетранспортер М113 и боевую бронированную машину HMMWV, пять орудий полевой артиллерии, чешскую пусковую установку реактивной системы залпового огня Vampire, две станции радиоэлектронной борьбы "Квертус" и три склада боеприпасов.В результате активных действий подразделений "Южной" группировки вражеские вооруженные формирования потеряли до 300 солдат, танк, пять боевых бронированных машин, включая американскую М113, четыре артиллерийских орудия, пусковую установку реактивной системы залпового огня "Град", станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.Подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю. Противник потерял более 310 человек, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля.Потери ВСУ в зоне работы российской группы "Восток" - до 170 боевиков, три боевые бронированные машины, пять орудий полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО.Военнослужащие "Днепра" уничтожили более 70 украинских солдат, два автомобиля, два артиллерийских орудия, две станции контрбатарейной борьбы и два склада боеприпасов.Также российские военные поразили место производства беспилотных летательных аппаратов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе. Всего с начала спецоперации уничтожены 661 вражеский самолет, 283 вертолета, 53 034 беспилотных летательных аппарата, 604 зенитных ракетных комплекса, 22 985 танков и других боевых бронированных машин, 1 546 боевых машин реактивных систем залпового огня, 23 962 орудия полевой артиллерии и минометов, 34 416 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России взяла под контроль Сухую Балку в ДНРНовости СВО: украинские войска потеряли более 1200 боевиков за суткиВС РФ сбили 104 украинских беспилотника

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "днепр", группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "центр"