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Утвержден текст бюллетеня на выборах президента России

Утвержден текст бюллетеня на выборах президента России - РИА Новости Крым, 09.02.2024

Утвержден текст бюллетеня на выборах президента России

Центральная избирательная комиссия России утвердила текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах президента страны, в него включены ФИО четырех... РИА Новости Крым, 09.02.2024

2024-02-09T14:51

2024-02-09T14:51

2024-02-09T14:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Центральная избирательная комиссия России утвердила текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах президента страны, в него включены ФИО четырех кандидатов. Решение принято на заседании ЦИК в пятницу.Утвержденный Центризбирком бюллетень включает четырех зарегистрированных кандидатов – кандидата от партии "Новые люди" Владислава Даванкова, действующего главу государства самовыдвиженца Владимира Путина, лидера ЛДПР Леонида Слуцкого и выдвиженца от КПРФ Николая Харитонова.Напротив каждого кандидата указаны краткие сведения о нем: год рождения, место жительства, место работы, кем выдвинут для участия в выборах, наименование и статус в политической партии, если кандидат указал свою принадлежность к таковой.Части бюллетеня, отведенные кандидатам, одинаковые по площади и разделены прямой линией черного цвета.Всего избирательные комиссии напечатают более 113 млн бюллетеней.Председатель ЦИК Элла Памфилова в ходе заседания также сообщила, что число поданных заявлений для голосования по местонахождению посредством "мобильного избирателя" и дистанционного электронного голосования уже превысило два миллиона. В частности, 495 тысяч заявок подано на голосование по месту нахождения во время выборов и 1,58 млн – на дистанционное электронное голосование. Прием заявлений на участие в ДЭГ будет продолжаться до 11 марта. Голосование на выборах продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.Читайте также на РИА Новости Крым:В ЦИК назвали окончательное число кандидатов на выборах президентаОнлайн-голосование на выборах президента – 2024: как зарегистрироватьсяДоверенные лица из Крыма приняли участие во встрече с Путиным

https://crimea.ria.ru/20240207/vybory-prezidenta-rf-proydut-na-dve-nedeli-ranshe-v-khersonskoy-oblasti---1134758510.html

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центризбирком (цик рф), россия, выборы, выборы президента россии, общество, новости, политика