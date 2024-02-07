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Выборы президента РФ пройдут на две недели раньше в Херсонской области - РИА Новости Крым, 07.02.2024
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Выборы президента РФ пройдут на две недели раньше в Херсонской области
Выборы президента РФ пройдут на две недели раньше в Херсонской области - РИА Новости Крым, 07.02.2024
Выборы президента РФ пройдут на две недели раньше в Херсонской области
В Херсонской области выборы президента Российской Федерации начнутся 27 февраля. Такое решение приняли в территориальной избирательной комиссии, учитывая... РИА Новости Крым, 07.02.2024
2024-02-07T15:23
2024-02-07T15:28
херсонская область
марина захарова
новости
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новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. В Херсонской области выборы президента Российской Федерации начнутся 27 февраля. Такое решение приняли в территориальной избирательной комиссии, учитывая особенности голосования в новых регионах России. Об этом сообщила председатель избирательной комиссии области Марина Захарова.По данным херсонского избиркома, досрочное голосование будет проходить на 172 участках из 233. Они находятся во всех муниципальных округах на левом берегу Днепра.Решение об особом порядке голосования было принято в связи с угрозой обстрелов, а также из-за трудностей в логистике в некоторых населенных пунктах.В остальных регионах Российской Федерации выборы президента назначены на 17 марта – такое решение принял Совет Федерации.Читайте также на РИА Новости Крым:Фейки о выборах: как научиться их определять?Шойгу: участию бойцов СВО в выборах президента уделяется особое вниманиеДоверенные лица из Крыма приняли участие во встрече с Путиным
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херсонская область, марина захарова, новости, выборы президента россии, общество, россия, новые регионы россии, выборы
Выборы президента РФ пройдут на две недели раньше в Херсонской области

Избирком Херсонской области постановил провести выборы президента РФ досрочно

15:23 07.02.2024 (обновлено: 15:28 07.02.2024)
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАгитационный предвыборный билборд
Агитационный предвыборный билборд - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. В Херсонской области выборы президента Российской Федерации начнутся 27 февраля. Такое решение приняли в территориальной избирательной комиссии, учитывая особенности голосования в новых регионах России. Об этом сообщила председатель избирательной комиссии области Марина Захарова.

"Для удобства наших избирателей, а также учитывая повышенные меры безопасности и особое внимание к этой составляющей, был определен график досрочного голосования. Так, с 27 по 29 февраля 2024 года досрочно будут голосовать определенные нами семь муниципальных округов. С 1 по 3 марта будут голосовать оставшиеся семь муниципальных округов на территории Херсонской области", – сообщила в ходе пресс-конференции Захарова.

По данным херсонского избиркома, досрочное голосование будет проходить на 172 участках из 233. Они находятся во всех муниципальных округах на левом берегу Днепра.
Решение об особом порядке голосования было принято в связи с угрозой обстрелов, а также из-за трудностей в логистике в некоторых населенных пунктах.
В остальных регионах Российской Федерации выборы президента назначены на 17 марта – такое решение принял Совет Федерации.
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