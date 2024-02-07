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Выборы президента РФ пройдут на две недели раньше в Херсонской области

Выборы президента РФ пройдут на две недели раньше в Херсонской области - РИА Новости Крым, 07.02.2024

Выборы президента РФ пройдут на две недели раньше в Херсонской области

В Херсонской области выборы президента Российской Федерации начнутся 27 февраля. Такое решение приняли в территориальной избирательной комиссии, учитывая... РИА Новости Крым, 07.02.2024

2024-02-07T15:23

2024-02-07T15:23

2024-02-07T15:28

херсонская область

марина захарова

новости

выборы президента россии

общество

россия

новые регионы россии

выборы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. В Херсонской области выборы президента Российской Федерации начнутся 27 февраля. Такое решение приняли в территориальной избирательной комиссии, учитывая особенности голосования в новых регионах России. Об этом сообщила председатель избирательной комиссии области Марина Захарова.По данным херсонского избиркома, досрочное голосование будет проходить на 172 участках из 233. Они находятся во всех муниципальных округах на левом берегу Днепра.Решение об особом порядке голосования было принято в связи с угрозой обстрелов, а также из-за трудностей в логистике в некоторых населенных пунктах.В остальных регионах Российской Федерации выборы президента назначены на 17 марта – такое решение принял Совет Федерации.Читайте также на РИА Новости Крым:Фейки о выборах: как научиться их определять?Шойгу: участию бойцов СВО в выборах президента уделяется особое вниманиеДоверенные лица из Крыма приняли участие во встрече с Путиным

херсонская область

россия

новые регионы россии

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, марина захарова, новости, выборы президента россии, общество, россия, новые регионы россии, выборы