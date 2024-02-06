https://crimea.ria.ru/20240206/dorogu-vokrug-azovskogo-morya-postroyat-po-primeru-trassy-tavrida-v-krymu-1134713662.html

Дорогу вокруг Азовского моря построят по примеру трассы "Таврида" в Крыму

Дорогу вокруг Азовского моря построят по примеру трассы "Таврида" в Крыму - РИА Новости Крым, 06.02.2024

Дорогу вокруг Азовского моря построят по примеру трассы "Таврида" в Крыму

Транспортное кольцо вокруг Азовского моря планируют построить по примеру трассы "Таврида" в Крыму. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью на... РИА Новости Крым, 06.02.2024

2024-02-06T08:19

2024-02-06T08:19

2024-02-06T08:22

марат хуснуллин

строительство

азовское море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Транспортное кольцо вокруг Азовского моря планируют построить по примеру трассы "Таврида" в Крыму. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью на канале Соловьев LIVE.Вице-премьер уточнил, что замкнутое транспортное кольцо – это другая логистика, другое развитие туризма, который как драйвер развития новых регионов никогда раньше не рассматривали. Сейчас же уже ведут подсчеты, сколько здесь построят отелей и каких именно.О создании на Азовском побережье новых российских регионов туристических кластеров говорил в октябре прошлого года доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. В. И. Вернадского Игорь Вахрушев в пресс-центре РИА Новости Крым. Он обратил внимание, что на побережье новых регионов требуется развитие транспортной сети, энергетической, водоотведения и водоочистки.Ранее Марат Хуснуллин заявлял, что новая автомобильная трасса - кольцо вокруг Азовского моря протяженностью 1400 километров - будет построена в 2024 году.Также он отметил, что дороги в новых российских регионах будут в течение двух-трех лет приведены в нормативное состояние, и "полноценно это кольцо будет работать". Также, по его мнению, открытие кольца даст толчок развитию жилищного строительства в Краснодарском крае, уверен Марат Хуснуллин.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые курорты России: где недорого отдохнуть крымчанамКрым и новые регионы РФ подписали соглашение о сотрудничестве в туризмеИ.о. министра туризма Запорожской области: в регионе построят туркластер

https://crimea.ria.ru/20230615/koltso-vokrug-azovskogo-morya-kogda-poyavitsya-novaya-avtodoroga-1129415568.html

азовское море

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марат хуснуллин, строительство, азовское море, росавтодор, россия, экономика, трасса таврида, новости