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Дорогу вокруг Азовского моря построят по примеру трассы "Таврида" в Крыму - РИА Новости Крым, 06.02.2024
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Дорогу вокруг Азовского моря построят по примеру трассы "Таврида" в Крыму
Дорогу вокруг Азовского моря построят по примеру трассы "Таврида" в Крыму - РИА Новости Крым, 06.02.2024
Дорогу вокруг Азовского моря построят по примеру трассы "Таврида" в Крыму
Транспортное кольцо вокруг Азовского моря планируют построить по примеру трассы "Таврида" в Крыму. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью на... РИА Новости Крым, 06.02.2024
2024-02-06T08:19
2024-02-06T08:22
марат хуснуллин
строительство
азовское море
росавтодор
россия
экономика
трасса таврида
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Транспортное кольцо вокруг Азовского моря планируют построить по примеру трассы "Таврида" в Крыму. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью на канале Соловьев LIVE.Вице-премьер уточнил, что замкнутое транспортное кольцо – это другая логистика, другое развитие туризма, который как драйвер развития новых регионов никогда раньше не рассматривали. Сейчас же уже ведут подсчеты, сколько здесь построят отелей и каких именно.О создании на Азовском побережье новых российских регионов туристических кластеров говорил в октябре прошлого года доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. В. И. Вернадского Игорь Вахрушев в пресс-центре РИА Новости Крым. Он обратил внимание, что на побережье новых регионов требуется развитие транспортной сети, энергетической, водоотведения и водоочистки.Ранее Марат Хуснуллин заявлял, что новая автомобильная трасса - кольцо вокруг Азовского моря протяженностью 1400 километров - будет построена в 2024 году.Также он отметил, что дороги в новых российских регионах будут в течение двух-трех лет приведены в нормативное состояние, и "полноценно это кольцо будет работать". Также, по его мнению, открытие кольца даст толчок развитию жилищного строительства в Краснодарском крае, уверен Марат Хуснуллин.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые курорты России: где недорого отдохнуть крымчанамКрым и новые регионы РФ подписали соглашение о сотрудничестве в туризмеИ.о. министра туризма Запорожской области: в регионе построят туркластер
https://crimea.ria.ru/20230615/koltso-vokrug-azovskogo-morya-kogda-poyavitsya-novaya-avtodoroga-1129415568.html
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марат хуснуллин, строительство, азовское море, росавтодор, россия, экономика, трасса таврида, новости
Дорогу вокруг Азовского моря построят по примеру трассы "Таврида" в Крыму

Дорогу вокруг Азовского моря построят по примеру трассы "Таврида" в Крыму - Хуснуллин

08:19 06.02.2024 (обновлено: 08:22 06.02.2024)
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоСтроительство дороги. Архивное фото
Строительство дороги. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Транспортное кольцо вокруг Азовского моря планируют построить по примеру трассы "Таврида" в Крыму. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью на канале Соловьев LIVE.

"У нас Азовское море стало внутренним. Соответственно, кольцо вокруг Азовского моря — это почти 1400 км мы хотим сделать четырехполосной скоростной трассой с подъездами к морю, как вот "Тавриду" мы делали в Крыму", — сказал Хуснуллин.

Вице-премьер уточнил, что замкнутое транспортное кольцо – это другая логистика, другое развитие туризма, который как драйвер развития новых регионов никогда раньше не рассматривали. Сейчас же уже ведут подсчеты, сколько здесь построят отелей и каких именно.
О создании на Азовском побережье новых российских регионов туристических кластеров говорил в октябре прошлого года доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. В. И. Вернадского Игорь Вахрушев в пресс-центре РИА Новости Крым. Он обратил внимание, что на побережье новых регионов требуется развитие транспортной сети, энергетической, водоотведения и водоочистки.
Ранее Марат Хуснуллин заявлял, что новая автомобильная трасса - кольцо вокруг Азовского моря протяженностью 1400 километров - будет построена в 2024 году.
Также он отметил, что дороги в новых российских регионах будут в течение двух-трех лет приведены в нормативное состояние, и "полноценно это кольцо будет работать". Также, по его мнению, открытие кольца даст толчок развитию жилищного строительства в Краснодарском крае, уверен Марат Хуснуллин.
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Марат ХуснуллинСтроительствоАзовское мореРосавтодорРоссияЭкономикаТрасса ТавридаНовости
 
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