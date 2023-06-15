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Кольцо вокруг Азовского моря: когда появится новая автодорога - РИА Новости Крым, 15.06.2023
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Кольцо вокруг Азовского моря: когда появится новая автодорога
Кольцо вокруг Азовского моря: когда появится новая автодорога - РИА Новости Крым, 15.06.2023
Кольцо вокруг Азовского моря: когда появится новая автодорога
В 2024 году появится новая автомобильная трасса - кольцо вокруг Азовского моря, протяженностью 1400 километров, из которых больше половины - четырехполосные... РИА Новости Крым, 15.06.2023
2023-06-15T18:55
2023-06-15T18:55
марат хуснуллин
крымский мост
дороги крыма
росавтодор
экономика
новости
сухопутный коридор в крым
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. В 2024 году появится новая автомобильная трасса - кольцо вокруг Азовского моря, протяженностью 1400 километров, из которых больше половины - четырехполосные скоростные дороги. Об этом в ходе видеоконференции на церемонии запуска автомобильного движения на обходе города Аксая в Ростовской области сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Появится скоростное кольцоПо его словам, три года назад, в 2020 году, президент России Владимир Путин поручил увязать дорогу М-4 "Дон" с возможностью "бесшовного выхода к Крымскому мосту".Также он отметил, что дороги в новых российских регионах будут в течение двух-трех лет приведены в нормативное состояние, и "полноценно это кольцо будет работать".Открытие этого кольца даст толчок к развитию жилищного строительства в Краснодарском крае, уверен Марат Хуснуллин.В то же время вице-премьер отметил, что обход Аксая и обход Краснодара находятся на федеральной трассе М-4 "Дон", которая является основным маршрутом на Черноморское и Азовское побережья и главной артерией выхода в новые регионы: основные грузы в новые территории сейчас идут по этой трассе.Как отметил вице-премьер, обход Аксая завершился на 18 месяцев раньше, чем планировалось. "И это кольцо дает связку с выходом на дороги ДНР и Мариуполя".В России делают дороги"В прошлом году мы достигли рекордных показателей по ремонту дорог: было уложено 176 миллионов квадратных метров асфальтобетона. В этом году - мы ставим задачу не ниже прошлого года, а планка - 180 миллионов квадратных метров. При этом за пять месяцев мы идем с опережением плана, и темпы мы набрали неплохие", - заявил вице-премьер.Кроме того, продолжается развитие всех международных коридоров.По его словам, коридор "Север – Юг" также активно развивается. И обход города Аксай в Ростовской области – как раз этап этого коридора, уточнил Хуснуллин. И объяснил: это важнейшая трасса для развития туризма, объектов по инфраструктуре и строительству жилья.Всего же на ближайшие пять лет в работе находятся 47 обходов городов, обозначил вице-премьер.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотники-КамАЗы начнут доставлять грузы из Петербурга в Москву"Это не навсегда": откроют ли Крымский мост для грузовых автомобилейСухопутный коридор в Крым: как проходит досмотр и есть ли очереди
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марат хуснуллин, крымский мост, дороги крыма, росавтодор, экономика, новости, сухопутный коридор в крым, россия
Кольцо вокруг Азовского моря: когда появится новая автодорога

Хуснуллин: кольцо вокруг Азовского моря появится в 2024 году

18:55 15.06.2023
 
© РосавтодорАсфальтирование новой федеральной трассы
Асфальтирование новой федеральной трассы
© Росавтодор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. В 2024 году появится новая автомобильная трасса - кольцо вокруг Азовского моря, протяженностью 1400 километров, из которых больше половины - четырехполосные скоростные дороги. Об этом в ходе видеоконференции на церемонии запуска автомобильного движения на обходе города Аксая в Ростовской области сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Появится скоростное кольцо

По его словам, три года назад, в 2020 году, президент России Владимир Путин поручил увязать дорогу М-4 "Дон" с возможностью "бесшовного выхода к Крымскому мосту".
"И вот на шесть месяцев раньше срока мы этот дальний обход завершаем и, по сути, в 2024 году закончим подходы к Крымскому мосту, появится новая автомобильная трасса – кольцо вокруг Азова. Оно протяженностью 1400 километров, из них 800 километров – это уже четырехполосные скоростные дороги", - сказал Хуснуллин.
Также он отметил, что дороги в новых российских регионах будут в течение двух-трех лет приведены в нормативное состояние, и "полноценно это кольцо будет работать".
Открытие этого кольца даст толчок к развитию жилищного строительства в Краснодарском крае, уверен Марат Хуснуллин.
В то же время вице-премьер отметил, что обход Аксая и обход Краснодара находятся на федеральной трассе М-4 "Дон", которая является основным маршрутом на Черноморское и Азовское побережья и главной артерией выхода в новые регионы: основные грузы в новые территории сейчас идут по этой трассе.
"Если в 2022 году пассажиропоток на дороге составил 22,3 миллиона человек, то в этом году, мы считаем, что с открытием этих участков пассажиропоток будет порядка 23 миллионов. В прошлом году был открыт обход Анапы. И сейчас мы надеемся, что, закончив обход к Крыму, мы получим полноценную такую дорогу от Крыма до Санкт-Петербурга без светофоров", - заявил Хуснуллин.
Как отметил вице-премьер, обход Аксая завершился на 18 месяцев раньше, чем планировалось. "И это кольцо дает связку с выходом на дороги ДНР и Мариуполя".

В России делают дороги

"В прошлом году мы достигли рекордных показателей по ремонту дорог: было уложено 176 миллионов квадратных метров асфальтобетона. В этом году - мы ставим задачу не ниже прошлого года, а планка - 180 миллионов квадратных метров. При этом за пять месяцев мы идем с опережением плана, и темпы мы набрали неплохие", - заявил вице-премьер.
Кроме того, продолжается развитие всех международных коридоров.

"Один из ключевых коридоров – это "Запад–Восток", маршрут "Россия" – от Санкт-Петербурга до Владивостока. Надеюсь, что к концу года мы уже полностью дорогу запустим до Казани и в следующем году запустим до Екатеринбурга и частично - до Тюмени. И это позволит сократить время от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга практически в два раза, то есть за 17 с половиной часов можно будет доехать", - сказал он.

По его словам, коридор "Север – Юг" также активно развивается. И обход города Аксай в Ростовской области – как раз этап этого коридора, уточнил Хуснуллин. И объяснил: это важнейшая трасса для развития туризма, объектов по инфраструктуре и строительству жилья.
Всего же на ближайшие пять лет в работе находятся 47 обходов городов, обозначил вице-премьер.

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