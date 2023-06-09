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Сухопутный коридор в Крым: как проходит досмотр и есть ли очереди - РИА Новости Крым, 09.06.2023
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Сухопутный коридор в Крым: как проходит досмотр и есть ли очереди
Сухопутный коридор в Крым: как проходит досмотр и есть ли очереди - РИА Новости Крым, 09.06.2023
Сухопутный коридор в Крым: как проходит досмотр и есть ли очереди
Сухопутный маршрут через новые регионы в Крым работает в штатном режиме, однако с учетом растущего трафика на пунктах пропуска сохраняются очереди. Об этом... РИА Новости Крым, 09.06.2023
2023-06-09T14:36
2023-06-09T15:01
сухопутный коридор в крым
сухопутный маршрут в крым
транспорт
логистика
леонид бабашов
крым
новости крыма
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Сухопутный маршрут через новые регионы в Крым работает в штатном режиме, однако с учетом растущего трафика на пунктах пропуска сохраняются очереди. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Леонид Бабашов в пресс-центре РИА Новости Крым."Мы недавно были там и своими глазами видели, как осуществляется проезд. К сожалению, очереди есть, но, на мой взгляд, не критичные. Время ожидания – не сутками, очередь на часы. На легковом транспорте быстрее проходят досмотр. На мой взгляд, он осуществляется очень качественно, и достаточное количество постов", - рассказал он.По его словам, сухопутный коридор с учетом временного ограничения грузового движения через Крымский мост является сегодня основной транспортной артерией. Дорожные специалисты выполняют ремонт и расширение участков трассы. Большая часть дороги уже приведена в соответствие со стандартами, проинформировал Леонид Бабашов.Сухопутный коридор в Крым протяженностью 387 км проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. С учетом возросшего трафика дорогу ремонтируют, строители уже привели в порядок 12 мостов.Весной 2023 года глава республики Сергей Аксенов сообщал, что досмотр автомобилей, в том числе грузовых, следующих из Крыма в Херсонскую область и другие регионы по сухопутному маршруту, планируют отменить. Глава региона пояснил, что исключение проверки грузов с сохранением паспортного контроля позволит сократить время прохождения процедуры. Аналогичные мероприятия планируются и в Ростовской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Разрушение Каховской ГЭС: как работает сухопутный маршрут в КрымГрузопоток по коридору "Север-Юг" возрастет до 35 млн тонн к 2030 годуВ Крыму отремонтировали 165 км дорог в рамках нацпроекта
https://crimea.ria.ru/20230530/skolko-vremeni-zanimaet-proezd-krymskogo-mosta--otvet-aksenova-1129073794.html
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сухопутный коридор в крым, сухопутный маршрут в крым, транспорт, логистика, леонид бабашов, крым, новости крыма, новые регионы россии
Сухопутный коридор в Крым: как проходит досмотр и есть ли очереди

Депутат ГД Бабашов: сухопутный коридор в Крым ремонтируют и расширяют, есть очереди

14:36 09.06.2023 (обновлено: 15:01 09.06.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Сухопутный маршрут через новые регионы в Крым работает в штатном режиме, однако с учетом растущего трафика на пунктах пропуска сохраняются очереди. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Леонид Бабашов в пресс-центре РИА Новости Крым.
"Мы недавно были там и своими глазами видели, как осуществляется проезд. К сожалению, очереди есть, но, на мой взгляд, не критичные. Время ожидания – не сутками, очередь на часы. На легковом транспорте быстрее проходят досмотр. На мой взгляд, он осуществляется очень качественно, и достаточное количество постов", - рассказал он.
По его словам, сухопутный коридор с учетом временного ограничения грузового движения через Крымский мост является сегодня основной транспортной артерией. Дорожные специалисты выполняют ремонт и расширение участков трассы. Большая часть дороги уже приведена в соответствие со стандартами, проинформировал Леонид Бабашов.
"Прямо при нас работали дорожно-строительные компании, которые делали дополнительные полосы, чтобы процесс ускорить. Это выполняется с учетом опыта Крымского моста, когда водитель подъезжает, его смотрят, и он едет дальше, - отметил парламентарий. - В прошлом году начались ремонтные работы на участке Мелитополь-Чонгар. Там на сегодняшний день есть отрезок в 5 км, который пока не соответствует основной дороге, а остальная – это та же трасса "Таврида".
Сухопутный коридор в Крым протяженностью 387 км проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. С учетом возросшего трафика дорогу ремонтируют, строители уже привели в порядок 12 мостов.
Весной 2023 года глава республики Сергей Аксенов сообщал, что досмотр автомобилей, в том числе грузовых, следующих из Крыма в Херсонскую область и другие регионы по сухопутному маршруту, планируют отменить. Глава региона пояснил, что исключение проверки грузов с сохранением паспортного контроля позволит сократить время прохождения процедуры. Аналогичные мероприятия планируются и в Ростовской области.
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