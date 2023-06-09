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Сухопутный коридор в Крым: как проходит досмотр и есть ли очереди

Сухопутный коридор в Крым: как проходит досмотр и есть ли очереди - РИА Новости Крым, 09.06.2023

Сухопутный коридор в Крым: как проходит досмотр и есть ли очереди

Сухопутный маршрут через новые регионы в Крым работает в штатном режиме, однако с учетом растущего трафика на пунктах пропуска сохраняются очереди. Об этом... РИА Новости Крым, 09.06.2023

2023-06-09T14:36

2023-06-09T14:36

2023-06-09T15:01

сухопутный коридор в крым

сухопутный маршрут в крым

транспорт

логистика

леонид бабашов

крым

новости крыма

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Сухопутный маршрут через новые регионы в Крым работает в штатном режиме, однако с учетом растущего трафика на пунктах пропуска сохраняются очереди. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Леонид Бабашов в пресс-центре РИА Новости Крым."Мы недавно были там и своими глазами видели, как осуществляется проезд. К сожалению, очереди есть, но, на мой взгляд, не критичные. Время ожидания – не сутками, очередь на часы. На легковом транспорте быстрее проходят досмотр. На мой взгляд, он осуществляется очень качественно, и достаточное количество постов", - рассказал он.По его словам, сухопутный коридор с учетом временного ограничения грузового движения через Крымский мост является сегодня основной транспортной артерией. Дорожные специалисты выполняют ремонт и расширение участков трассы. Большая часть дороги уже приведена в соответствие со стандартами, проинформировал Леонид Бабашов.Сухопутный коридор в Крым протяженностью 387 км проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. С учетом возросшего трафика дорогу ремонтируют, строители уже привели в порядок 12 мостов.Весной 2023 года глава республики Сергей Аксенов сообщал, что досмотр автомобилей, в том числе грузовых, следующих из Крыма в Херсонскую область и другие регионы по сухопутному маршруту, планируют отменить. Глава региона пояснил, что исключение проверки грузов с сохранением паспортного контроля позволит сократить время прохождения процедуры. Аналогичные мероприятия планируются и в Ростовской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Разрушение Каховской ГЭС: как работает сухопутный маршрут в КрымГрузопоток по коридору "Север-Юг" возрастет до 35 млн тонн к 2030 годуВ Крыму отремонтировали 165 км дорог в рамках нацпроекта

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сухопутный коридор в крым, сухопутный маршрут в крым, транспорт, логистика, леонид бабашов, крым, новости крыма, новые регионы россии