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Грузопоток по коридору "Север-Юг" возрастет до 35 млн тонн к 2030 году

Грузопоток по коридору "Север-Юг" возрастет до 35 млн тонн к 2030 году - РИА Новости Крым, 18.05.2023

Грузопоток по коридору "Север-Юг" возрастет до 35 млн тонн к 2030 году

Развитие Международного транспортного коридора "Север - Юг" позволит нарастить грузопоток из России в Индию до 35 млн тонн к 2030 году, а также существенно... РИА Новости Крым, 18.05.2023

2023-05-18T14:42

2023-05-18T14:42

2023-05-18T14:42

марат хуснуллин

россия

в мире

экономика

логистика

транспортный коридор "север - юг"

внешняя торговля

транспорт

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КАЗАНЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Развитие Международного транспортного коридора "Север - Юг" позволит нарастить грузопоток из России в Индию до 35 млн тонн к 2030 году, а также существенно сократить сроки поставок. Об этом на форуме "Россия – исламский мир" в Казани заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Протяженность мультимодального маршрута "Север – Юг" составляет 7,2 тысячи километров. Он проходит от Санкт-Петербурга через Иран до порта Нава-Шева, расположенного на юге Мумбаи в Индии. Маршрут включает три вида перевозок: морским, речным и железнодорожным транспортом.Вице-премьер отметил, что правительство России разрабатывает дорожную карту развития транспортной инфраструктуры коридора. Предполагаемый объем инвестиций оценивается в 250-280 млрд рублей до 2030 года.Одним из этапов создания коридора является продление федеральной трассы М-12 "Восток" (Москва-Казань – ред.) до Владивостока. В ходе ее строительства будет создано более пятидесяти обходов городов."В этом году планируем запустить в эксплуатацию 730 километров… Продолжаем движение дороги до Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени и дальше вдоль всей границы Казахстана, Монголии и Китая до Владивостока с обходом городов. Запланировано 56 обходов – где-то расширение, где-то новое строительство", - уточнил Хуснуллин.По итогам строительства Владивосток и Санкт-Петербурга свяжет фактически новая дорога первой категории.Бесшовная логистикаДля обеспечения оперативной доставки грузов по маршруту "Север - Юг" необходимо не только создание транспортной инфраструктуры, но и пересмотр требований к обмену информацией о транспортируемых грузах. В частности, речь идет о сопроводительной документации, обмене информацией между странами на протяжении всего пути.Важно обеспечить бесшовную логистику, в том числе в части обмена разрешений на грузоперевозки. Мы готовы ими обмениваться, подчеркнул вице-премьер РФ.Ранее Марат Хуснуллин сообщил, что строительство автодорожного кольца вокруг Азовского моря буде завершено в следующем году. Также ведутся работы по ремонту и расширению сухопутного коридора в Крым через новые регионы страны.Читайте также на РИА Новости Крым:Что мешает развитию крымского экспортаКрым готов продавать в арабские страны мясо халяль, яблоки и зерноКрымские продукты и косметика выходят на рынок Китая – власти РК

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марат хуснуллин, россия, в мире, экономика, логистика, транспортный коридор "север - юг", внешняя торговля, транспорт