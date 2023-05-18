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Грузопоток по коридору "Север-Юг" возрастет до 35 млн тонн к 2030 году
Грузопоток по коридору "Север-Юг" возрастет до 35 млн тонн к 2030 году - РИА Новости Крым, 18.05.2023
Грузопоток по коридору "Север-Юг" возрастет до 35 млн тонн к 2030 году
Развитие Международного транспортного коридора "Север - Юг" позволит нарастить грузопоток из России в Индию до 35 млн тонн к 2030 году, а также существенно... РИА Новости Крым, 18.05.2023
2023-05-18T14:42
2023-05-18T14:42
2023-05-18T14:42
марат хуснуллин
россия
в мире
экономика
логистика
транспортный коридор "север - юг"
внешняя торговля
транспорт
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КАЗАНЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Развитие Международного транспортного коридора "Север - Юг" позволит нарастить грузопоток из России в Индию до 35 млн тонн к 2030 году, а также существенно сократить сроки поставок. Об этом на форуме "Россия – исламский мир" в Казани заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Протяженность мультимодального маршрута "Север – Юг" составляет 7,2 тысячи километров. Он проходит от Санкт-Петербурга через Иран до порта Нава-Шева, расположенного на юге Мумбаи в Индии. Маршрут включает три вида перевозок: морским, речным и железнодорожным транспортом.Вице-премьер отметил, что правительство России разрабатывает дорожную карту развития транспортной инфраструктуры коридора. Предполагаемый объем инвестиций оценивается в 250-280 млрд рублей до 2030 года.Одним из этапов создания коридора является продление федеральной трассы М-12 "Восток" (Москва-Казань – ред.) до Владивостока. В ходе ее строительства будет создано более пятидесяти обходов городов."В этом году планируем запустить в эксплуатацию 730 километров… Продолжаем движение дороги до Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени и дальше вдоль всей границы Казахстана, Монголии и Китая до Владивостока с обходом городов. Запланировано 56 обходов – где-то расширение, где-то новое строительство", - уточнил Хуснуллин.По итогам строительства Владивосток и Санкт-Петербурга свяжет фактически новая дорога первой категории.Бесшовная логистикаДля обеспечения оперативной доставки грузов по маршруту "Север - Юг" необходимо не только создание транспортной инфраструктуры, но и пересмотр требований к обмену информацией о транспортируемых грузах. В частности, речь идет о сопроводительной документации, обмене информацией между странами на протяжении всего пути.Важно обеспечить бесшовную логистику, в том числе в части обмена разрешений на грузоперевозки. Мы готовы ими обмениваться, подчеркнул вице-премьер РФ.Ранее Марат Хуснуллин сообщил, что строительство автодорожного кольца вокруг Азовского моря буде завершено в следующем году. Также ведутся работы по ремонту и расширению сухопутного коридора в Крым через новые регионы страны.Читайте также на РИА Новости Крым:Что мешает развитию крымского экспортаКрым готов продавать в арабские страны мясо халяль, яблоки и зерноКрымские продукты и косметика выходят на рынок Китая – власти РК
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марат хуснуллин, россия, в мире, экономика, логистика, транспортный коридор "север - юг", внешняя торговля, транспорт
Грузопоток по коридору "Север-Юг" возрастет до 35 млн тонн к 2030 году
Хуснуллин: грузопоток из России по маршруту "Север-Юг" вырастет до 35 млн тонн к 2030 году
КАЗАНЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Развитие Международного транспортного коридора "Север - Юг" позволит нарастить грузопоток из России в Индию до 35 млн тонн к 2030 году, а также существенно сократить сроки поставок. Об этом на форуме "Россия – исламский мир" в Казани заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Протяженность мультимодального маршрута "Север – Юг" составляет 7,2 тысячи километров. Он проходит от Санкт-Петербурга через Иран до порта Нава-Шева, расположенного на юге Мумбаи в Индии. Маршрут включает три вида перевозок: морским, речным и железнодорожным транспортом.
"Грузопоток в этом направлении к 2025 году должен возрасти в два раза - до 30 млн тонн, а к 2030 году - до 35 млн тонн. Это 155% по отношению к 2021 году", - сказал Хуснуллин в ходе круглого стола "Развитие международного транспортного коридора "Север-Юг".
Вице-премьер отметил, что правительство России разрабатывает дорожную карту развития транспортной инфраструктуры коридора. Предполагаемый объем инвестиций оценивается в 250-280 млрд рублей до 2030 года.
Одним из этапов создания коридора является продление федеральной трассы М-12 "Восток" (Москва-Казань – ред.) до Владивостока. В ходе ее строительства будет создано более пятидесяти обходов городов.
"В этом году планируем запустить в эксплуатацию 730 километров… Продолжаем движение дороги до Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени и дальше вдоль всей границы Казахстана, Монголии и Китая до Владивостока с обходом городов. Запланировано 56 обходов – где-то расширение, где-то новое строительство", - уточнил Хуснуллин.
По итогам строительства Владивосток и Санкт-Петербурга свяжет фактически новая дорога первой категории.
Бесшовная логистика
Для обеспечения оперативной доставки грузов по маршруту "Север - Юг" необходимо не только создание транспортной инфраструктуры, но и пересмотр требований к обмену информацией о транспортируемых грузах. В частности, речь идет о сопроводительной документации, обмене информацией между странами на протяжении всего пути.
"Наша важнейшая задача – обеспечить беспрепятственное перемещение грузов. Необходимо пересмотреть формальности и требования к документации для перевозки импортных, экспортных и транзитных грузов со странами-партнерами. И по результатам такого пересмотра, по возможности, их минимизировать, – продолжил Хуснуллин.
Важно обеспечить бесшовную логистику, в том числе в части обмена разрешений на грузоперевозки. Мы готовы ими обмениваться, подчеркнул вице-премьер РФ.
Ранее Марат Хуснуллин сообщил
, что строительство автодорожного кольца вокруг Азовского моря буде завершено в следующем году. Также ведутся
работы по ремонту и расширению сухопутного коридора в Крым через новые регионы страны.
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