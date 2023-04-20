https://crimea.ria.ru/20230420/chto-meshaet-razvitiyu-krymskogo-eksporta-1128262279.html

Что мешает развитию крымского экспорта

Что мешает развитию крымского экспорта - РИА Новости Крым, 20.04.2023

Что мешает развитию крымского экспорта

Санкции оказывают негативное влияние на развитие крымского экспорта. В этой связи Южный региональный Центр поддержки экспорта старается минимизировать... РИА Новости Крым, 20.04.2023

2023-04-20T07:02

2023-04-20T07:02

2023-04-20T07:02

радио "спутник в крыму"

крым

новости крыма

ксения слуцкая

экономика

экспорт продукции из крыма

крым под санкциями

санкции против россии

китай

внешняя торговля

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Санкции оказывают негативное влияние на развитие крымского экспорта. В этой связи Южный региональный Центр поддержки экспорта старается минимизировать информационные сообщения об участии крымских делегаций на различных выставках и форумах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила директор Центра Ксения Слуцкая."Санкции сильно мешают. На локальном уровне мы замечаем некоторые моменты, связанные с усилением давления на предпринимателей. В частности, были случаи, когда контрагенты в последний момент отказывались от подписания контракта. Или же предлагали осуществлять поставки через материковые компании именно в связи с желанием минимизировать географический фактор", – рассказала Слуцкая.Она отметила, что предприниматели прекрасно понимают причину такой позиции и стараются построиться под потребности иностранных партнеров. При этом качество самой продукции не вызывает сомнения, и контрагенты прекрасно знают, что покупают крымский продукт. И не так важно, что указано в документах или на упаковке – крымскую продукция покупают из-за ее высокого качества, подчеркнула Слуцкая.Три проблемы экспортераДавление на бизнес - не единственная сложность, с которой сталкиваются крымские предприниматели и сотрудники Южного регионального Центра поддержки экспорта."При проработке каждого нового направления стремимся найти решение по трем важным вопросам: прорабатываем уровень востребованности продукции на конкретном рынке, логистику и, самое главное, способы получения экспортной выручки ", – сказала Слуцкая.Последняя задача, по ее словам, самая сложная. На сегодняшний день Центр не может предложить экспортерам "меню", где можно выбрать страну и список банков, которые на сто процентов осуществят внешнеэкономические платежи, добавила она.Ставка на КитайВ ноябре продукция крымских виноделов должна быть представлена на одной из крупнейших выставок вина в Шанхае."Планируем сделать отдельный крымский коллективный стенд. Уже забронированы площади. Так как Китай - сложный рынок, ехать на выставку без регистрации торгового знака и сайта на китайском языке бессмысленно. Поэтому уже сейчас начали готовиться", – поделилась планами Слуцкая.Участие в подобных выставках очень полезно для позиционирования полуострова как региона-поставщика высококачественной продукции. В частности, посте прошлогодней пищевой выставки на Ближнем Востоке готовятся к заключению контракты на крымский тизан (чай и травяной сбор). Но чтобы получить нужный результат – ко всему нужно готовиться заблаговременно.Подводя итог, Слуцкая подчеркнула, что экспорт – это не только деньги. Это технологии, новации, сырье и прочее. Экспортеры более адаптированы к внешним рискам, а крымским экспортерам "уже ничего не страшно".Ранее директор Южного регионального Центра поддержки экспорта сообщила, что объем прямого экспорта из Республики Крым по итогам прошлого года составил около 30 млн долларов.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым готов продавать в арабские страны мясо халяль, яблоки и зерноКрымские продукты и косметика выходят на рынок Китая – власти РКЭкспорт растет: куда и что везут из Крыма на продажу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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