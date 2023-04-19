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Более 30 млн долларов: в Крыму подсчитали экспортную выручку за 2022 год - РИА Новости Крым, 19.04.2023
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Более 30 млн долларов: в Крыму подсчитали экспортную выручку за 2022 год
Более 30 млн долларов: в Крыму подсчитали экспортную выручку за 2022 год - РИА Новости Крым, 19.04.2023
Более 30 млн долларов: в Крыму подсчитали экспортную выручку за 2022 год
По итогам прошлого года объем прямого экспорта из Республики Крым составил около 30 миллионов долларов (около 2,5 млрд рублей). Такие данные в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучила директор Южного регионального Центра поддержки экспорта Ксения Слуцкая.
2023-04-19T19:56
2023-04-19T19:56
радио "спутник в крыму"
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экономика
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Она отметила, что по объективным причинам статистика экспортных операций крымских предприятий на сегодня удалена из общего доступа. Кроме того, немалую часть таких операций местные предприниматели проводят через материковые компании, что также не отражается в региональной статистике."Тем не менее, по итогам прошлого года объем прямого экспорта из Республики Крым можно посчитать в районе 30 млн долларов", – сообщила Слуцкая. Примерно треть из этой суммы – 8-9 млн долларов – приходится на продукцию малого и среднего бизнеса.Что продает КрымТрадиционно востребована на внешних рынках продукция крымской пищевой и химической промышленности. Эта тенденция остается неизменной, отметила эксперт. При этом постепенное развитие получают и другие направления."Очень активно развивается спрос на товары легкой промышленности: начиная от пробных партий бижутерии – сумок и аксессуаров из кожи – и заканчивая шубами", – отметила директор Южного регионального Центра поддержки экспорта.Не менее популярно масло из виноградной косточки. Кроме того, по итогам года зафиксирован значительный прикладной эффект по вину. В частности, были заключены контракты на поставку крымского вина на сумму более 250 млн рублей. Это пробные соглашения с основными крымскими производителями напитка, отметила гостья эфира. В ближайшее время будут заключены договора и на поставку сыров. Центр поддержки экспорта также активно продвигает крымскую косметику."Как показывает практика, контрагенты хотят приобретать продукцию, которая не продается на электронных торговых площадках. То есть интерес вызывает более эксклюзивный сегмент. И в Крыму есть производители, которые могут такую продукцию предложить", – подчеркнула Слуцкая.Куда идет крымский экспортПо словам директора Южного регионального Центра поддержки экспорта, можно выделить несколько основных направления экспорта крымской продукции."Это Китай, Вьетнам, Белоруссия и Иран, а в этом году будем пробовать Катар", – сообщила Слуцкая. Кроме того, к разряду традиционных партнеров она отнесла страны СНГ в целом, с которыми уже во многом налажены деловые контакты.При этом значительный интерес для крымских предпринимателей представляют рынки Ближнего Востока, Китая и Вьетнама. Также планируется развивать торговые отношения со странами Африки. Однако здесь есть определенные нюансы, связанные с рисками и страховкой отсроченных платежей. Еще одно стратегически важное направление – страны Латинской Америки. Но здесь определенные вопросы вызывает логистика, себестоимость и маржинальность всей экспортной операции, резюмировала Слуцкая.Ранее глава минэкономразвития РК Дмитрий Шеряко заявил, что белый шоколад крымского производства заинтересовал партнеров из ОАЭ.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымское разнотравье уходит на экспорт в Китай и ЭмиратыПутин указал на положительную динамику в экономике РоссииРоссия станет крупнейшим игроком на продовольственном рынке мира – мнение
https://crimea.ria.ru/20220928/v-etom-godu-krym-smozhet-prodat-bolshe-zerna-vnutri-strany-i-na-eksport-1124650535.html
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китай
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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353
60
крым, экономика, экспорт продукции из крыма, китай, вьетнам, белоруссия, иран, снг, крымский бизнес, в мире
Более 30 млн долларов: в Крыму подсчитали экспортную выручку за 2022 год

Экспорт крымской продукции за рубеж превысил 30 млн долларов по итогам прошлого года

19:56 19.04.2023
 
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По итогам прошлого года объем прямого экспорта из Республики Крым составил около 30 миллионов долларов (около 2,5 млрд рублей). Такие данные в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучила директор Южного регионального Центра поддержки экспорта Ксения Слуцкая.
Какую продукцию и куда экспортируют из Крыма
Она отметила, что по объективным причинам статистика экспортных операций крымских предприятий на сегодня удалена из общего доступа. Кроме того, немалую часть таких операций местные предприниматели проводят через материковые компании, что также не отражается в региональной статистике.
"Тем не менее, по итогам прошлого года объем прямого экспорта из Республики Крым можно посчитать в районе 30 млн долларов", – сообщила Слуцкая. Примерно треть из этой суммы – 8-9 млн долларов – приходится на продукцию малого и среднего бизнеса.

Что продает Крым

Традиционно востребована на внешних рынках продукция крымской пищевой и химической промышленности. Эта тенденция остается неизменной, отметила эксперт. При этом постепенное развитие получают и другие направления.
"Очень активно развивается спрос на товары легкой промышленности: начиная от пробных партий бижутерии – сумок и аксессуаров из кожи – и заканчивая шубами", – отметила директор Южного регионального Центра поддержки экспорта.
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Не менее популярно масло из виноградной косточки. Кроме того, по итогам года зафиксирован значительный прикладной эффект по вину. В частности, были заключены контракты на поставку крымского вина на сумму более 250 млн рублей. Это пробные соглашения с основными крымскими производителями напитка, отметила гостья эфира. В ближайшее время будут заключены договора и на поставку сыров. Центр поддержки экспорта также активно продвигает крымскую косметику.
"Как показывает практика, контрагенты хотят приобретать продукцию, которая не продается на электронных торговых площадках. То есть интерес вызывает более эксклюзивный сегмент. И в Крыму есть производители, которые могут такую продукцию предложить", – подчеркнула Слуцкая.

Куда идет крымский экспорт

По словам директора Южного регионального Центра поддержки экспорта, можно выделить несколько основных направления экспорта крымской продукции.
"Это Китай, Вьетнам, Белоруссия и Иран, а в этом году будем пробовать Катар", – сообщила Слуцкая. Кроме того, к разряду традиционных партнеров она отнесла страны СНГ в целом, с которыми уже во многом налажены деловые контакты.
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При этом значительный интерес для крымских предпринимателей представляют рынки Ближнего Востока, Китая и Вьетнама. Также планируется развивать торговые отношения со странами Африки. Однако здесь есть определенные нюансы, связанные с рисками и страховкой отсроченных платежей. Еще одно стратегически важное направление – страны Латинской Америки. Но здесь определенные вопросы вызывает логистика, себестоимость и маржинальность всей экспортной операции, резюмировала Слуцкая.
Ранее глава минэкономразвития РК Дмитрий Шеряко заявил, что белый шоколад крымского производства заинтересовал партнеров из ОАЭ.
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