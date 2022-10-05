https://crimea.ria.ru/20221005/rossiya-stanet-krupneyshim-igrokom-na-prodovolstvennom-rynke-mira--mnenie-1124698881.html

Россия станет крупнейшим игроком на продовольственном рынке мира – мнение

Россия станет крупнейшим игроком на продовольственном рынке мира – мнение - РИА Новости Крым, 04.10.2022

Россия станет крупнейшим игроком на продовольственном рынке мира – мнение

Россия имеет все шансы стать крупнейшим игроком на мировом продовольственном рынке после присоединения новых регионов. Такое мнение в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 04.10.2022

2022-10-05T08:02

2022-10-05T08:02

2022-10-04T18:31

радио "спутник в крыму"

экономика

херсонская область

запорожская область

сельское хозяйство

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Россия имеет все шансы стать крупнейшим игроком на мировом продовольственном рынке после присоединения новых регионов. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал председатель Управления Ассоциации содействия торговле Крыма Сергей Макеев."Херсонская и Запорожская области – крупные аграрные регионы. Их присоединение позволит значительно увеличить объемы производства зерновых, бахчевых и косточковых культур, а также плодоовощной продукции", – сказал Макеев.Первые зерноуборочные комбайны отправились из Крыма в Запорожскую область >>Он напомнил, что потенциал Херсонской области оценивается в миллион тонн бахчевых и овощей, 35 тысяч тонн риса, 100 тысяч тонн плодоовощной продукции и 50 тысяч тонн винограда в год. При этом себестоимость производства ниже, чем в среднем по стране.Это позволит повысить урожайность, создаст конкурентную среду, а в итоге положительно отразится на стоимости продукции для конечного потребителя.Ранее замминистра сельского хозяйства Крыма Арсен Арзиев сообщал, что в этом году аграрии намолотили более двух миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур. При учете, что собственная потребность региона составляет около 800 тысяч тонн, республика получила возможность существенно увеличить продажи этих культур на внутренние рынки и на экспорт.

https://crimea.ria.ru/20220719/lgotnye-tarify-i-khoroshie-tseny-v-zaporozhskoy-oblasti-sobirayut-zernovye-1123892189.html

херсонская область

запорожская область

российская федерация (россия, рф)

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, херсонская область, запорожская область, сельское хозяйство, российская федерация (россия, рф)