Россия станет крупнейшим игроком на продовольственном рынке мира – мнение
Присоединение новых регионов усилит позицию России на мировом продовольственном рынке
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevУборка зерновых в Запорожской области
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Россия имеет все шансы стать крупнейшим игроком на мировом продовольственном рынке после присоединения новых регионов. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал председатель Управления Ассоциации содействия торговле Крыма Сергей Макеев.
"Херсонская и Запорожская области – крупные аграрные регионы. Их присоединение позволит значительно увеличить объемы производства зерновых, бахчевых и косточковых культур, а также плодоовощной продукции", – сказал Макеев.
Он напомнил, что потенциал Херсонской области оценивается в миллион тонн бахчевых и овощей, 35 тысяч тонн риса, 100 тысяч тонн плодоовощной продукции и 50 тысяч тонн винограда в год. При этом себестоимость производства ниже, чем в среднем по стране.
Однако для достижения максимального эффекта необходимо участие федерального Минсельхоза. С одной стороны, необходимо поддерживать фермеров различными программами и дотациями, с другой – важно перераспределить нагрузку на регионы с точки зрения наиболее перспективных направлений деятельности, уверен Макеев.
Это позволит повысить урожайность, создаст конкурентную среду, а в итоге положительно отразится на стоимости продукции для конечного потребителя.
Ранее замминистра сельского хозяйства Крыма Арсен Арзиев сообщал, что в этом году аграрии намолотили более двух миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур. При учете, что собственная потребность региона составляет около 800 тысяч тонн, республика получила возможность существенно увеличить продажи этих культур на внутренние рынки и на экспорт.