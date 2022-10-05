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Россия станет крупнейшим игроком на продовольственном рынке мира – мнение - РИА Новости Крым, 04.10.2022
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Россия станет крупнейшим игроком на продовольственном рынке мира – мнение
Россия станет крупнейшим игроком на продовольственном рынке мира – мнение - РИА Новости Крым, 04.10.2022
Россия станет крупнейшим игроком на продовольственном рынке мира – мнение
Россия имеет все шансы стать крупнейшим игроком на мировом продовольственном рынке после присоединения новых регионов. Такое мнение в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 04.10.2022
2022-10-05T08:02
2022-10-04T18:31
радио "спутник в крыму"
экономика
херсонская область
запорожская область
сельское хозяйство
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Россия имеет все шансы стать крупнейшим игроком на мировом продовольственном рынке после присоединения новых регионов. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал председатель Управления Ассоциации содействия торговле Крыма Сергей Макеев."Херсонская и Запорожская области – крупные аграрные регионы. Их присоединение позволит значительно увеличить объемы производства зерновых, бахчевых и косточковых культур, а также плодоовощной продукции", – сказал Макеев.Первые зерноуборочные комбайны отправились из Крыма в Запорожскую область &gt;&gt;Он напомнил, что потенциал Херсонской области оценивается в миллион тонн бахчевых и овощей, 35 тысяч тонн риса, 100 тысяч тонн плодоовощной продукции и 50 тысяч тонн винограда в год. При этом себестоимость производства ниже, чем в среднем по стране.Это позволит повысить урожайность, создаст конкурентную среду, а в итоге положительно отразится на стоимости продукции для конечного потребителя.Ранее замминистра сельского хозяйства Крыма Арсен Арзиев сообщал, что в этом году аграрии намолотили более двух миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур. При учете, что собственная потребность региона составляет около 800 тысяч тонн, республика получила возможность существенно увеличить продажи этих культур на внутренние рынки и на экспорт.
https://crimea.ria.ru/20220719/lgotnye-tarify-i-khoroshie-tseny-v-zaporozhskoy-oblasti-sobirayut-zernovye-1123892189.html
херсонская область
запорожская область
российская федерация (россия, рф)
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экономика, херсонская область, запорожская область, сельское хозяйство, российская федерация (россия, рф)
Россия станет крупнейшим игроком на продовольственном рынке мира – мнение

Присоединение новых регионов усилит позицию России на мировом продовольственном рынке

08:02 05.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevУборка зерновых в Запорожской области
Уборка зерновых в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Россия имеет все шансы стать крупнейшим игроком на мировом продовольственном рынке после присоединения новых регионов. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал председатель Управления Ассоциации содействия торговле Крыма Сергей Макеев.
"Херсонская и Запорожская области – крупные аграрные регионы. Их присоединение позволит значительно увеличить объемы производства зерновых, бахчевых и косточковых культур, а также плодоовощной продукции", – сказал Макеев.
Первые зерноуборочные комбайны отправились из Крыма в Запорожскую область >>
Он напомнил, что потенциал Херсонской области оценивается в миллион тонн бахчевых и овощей, 35 тысяч тонн риса, 100 тысяч тонн плодоовощной продукции и 50 тысяч тонн винограда в год. При этом себестоимость производства ниже, чем в среднем по стране.
Однако для достижения максимального эффекта необходимо участие федерального Минсельхоза. С одной стороны, необходимо поддерживать фермеров различными программами и дотациями, с другой – важно перераспределить нагрузку на регионы с точки зрения наиболее перспективных направлений деятельности, уверен Макеев.
Это позволит повысить урожайность, создаст конкурентную среду, а в итоге положительно отразится на стоимости продукции для конечного потребителя.
Ранее замминистра сельского хозяйства Крыма Арсен Арзиев сообщал, что в этом году аграрии намолотили более двух миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур. При учете, что собственная потребность региона составляет около 800 тысяч тонн, республика получила возможность существенно увеличить продажи этих культур на внутренние рынки и на экспорт.
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Радио "Спутник в Крыму"ЭкономикаХерсонская областьЗапорожская областьСельское хозяйствоРоссийская Федерация (Россия, РФ)
 
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