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Первые зерноуборочные комбайны отправились из Крыма в Запорожскую область - РИА Новости Крым, 21.07.2022
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Первые зерноуборочные комбайны отправились из Крыма в Запорожскую область
Первые зерноуборочные комбайны отправились из Крыма в Запорожскую область - РИА Новости Крым, 21.07.2022
Первые зерноуборочные комбайны отправились из Крыма в Запорожскую область
Шесть зерноуборочных комбайнов отправились из Крыма в Запорожскую область. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 21.07.2022
2022-07-21T15:25
2022-07-21T16:54
крым
сергей аксенов
херсонская область
запорожская область
сельское хозяйство
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Шесть зерноуборочных комбайнов отправились из Крыма в Запорожскую область. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Крым поставит в Запорожье и Херсон 70 зерноуборочных комбайнов &gt;&gt;По словам главы региона, ситуация с уборкой урожая и состоянием сельхозтехники в освобожденных регионах сложная, однако российские регионы не допустят срыв уборочной кампании и помогут Херсонской и Запорожской областям техникой.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
https://crimea.ria.ru/20220719/lgotnye-tarify-i-khoroshie-tseny-v-zaporozhskoy-oblasti-sobirayut-zernovye-1123892189.html
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крым, сергей аксенов, херсонская область, запорожская область, сельское хозяйство, экономика
Первые зерноуборочные комбайны отправились из Крыма в Запорожскую область

Глава Крыма Аксенов: первые зерноуборочные комбайны отправились в Запорожскую область

15:25 21.07.2022 (обновлено: 16:54 21.07.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТрактор работает в поле
Трактор работает в поле - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Шесть зерноуборочных комбайнов отправились из Крыма в Запорожскую область. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Крым поставит в Запорожье и Херсон 70 зерноуборочных комбайнов >>

"Крым помогает освобожденным территориям по многим направлениям. Сегодня Министерство сельского хозяйства РФ передало военно-гражданской администрации Запорожской области шесть зерноуборочных комбайнов, укомплектованных на предприятиях Джанкоя и Армянска. А всего для передачи в Херсонскую и Запорожскую области планируется восстановить не менее 85 единиц сельскохозяйственной техники", - написал Аксенов в соцсетях.

Уборка зерновых в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
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По словам главы региона, ситуация с уборкой урожая и состоянием сельхозтехники в освобожденных регионах сложная, однако российские регионы не допустят срыв уборочной кампании и помогут Херсонской и Запорожской областям техникой.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
 
КрымСергей АксеновХерсонская областьЗапорожская областьСельское хозяйствоЭкономика
 
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