https://crimea.ria.ru/20220721/pervye-zernouborochnye-kombayny-otpravilis-iz-kryma-v-zaporozhskuyu-oblast-1123918182.html

Первые зерноуборочные комбайны отправились из Крыма в Запорожскую область

Первые зерноуборочные комбайны отправились из Крыма в Запорожскую область - РИА Новости Крым, 21.07.2022

Первые зерноуборочные комбайны отправились из Крыма в Запорожскую область

Шесть зерноуборочных комбайнов отправились из Крыма в Запорожскую область. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 21.07.2022

2022-07-21T15:25

2022-07-21T15:25

2022-07-21T16:54

крым

сергей аксенов

херсонская область

запорожская область

сельское хозяйство

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Шесть зерноуборочных комбайнов отправились из Крыма в Запорожскую область. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Крым поставит в Запорожье и Херсон 70 зерноуборочных комбайнов >>По словам главы региона, ситуация с уборкой урожая и состоянием сельхозтехники в освобожденных регионах сложная, однако российские регионы не допустят срыв уборочной кампании и помогут Херсонской и Запорожской областям техникой.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.

https://crimea.ria.ru/20220719/lgotnye-tarify-i-khoroshie-tseny-v-zaporozhskoy-oblasti-sobirayut-zernovye-1123892189.html

крым

херсонская область

запорожская область

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крым, сергей аксенов, херсонская область, запорожская область, сельское хозяйство, экономика