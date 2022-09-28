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В этом году Крым сможет продать больше зерна внутри страны и на экспорт - РИА Новости Крым, 28.09.2022
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В этом году Крым сможет продать больше зерна внутри страны и на экспорт
В этом году Крым сможет продать больше зерна внутри страны и на экспорт - РИА Новости Крым, 28.09.2022
В этом году Крым сможет продать больше зерна внутри страны и на экспорт
Высокий урожай зерновых и зернобобовых открывает для Крыма дополнительные возможности по наращиванию экспорта. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 28.09.2022
2022-09-28T20:07
2022-09-28T20:07
радио "спутник в крыму"
крым
сельское хозяйство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Высокий урожай зерновых и зернобобовых открывает для Крыма дополнительные возможности по наращиванию экспорта. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" замминистра сельского хозяйства региона Арсен Арзиев.Он пояснил, что хлебофуражный баланс Крыма составляет около 800 тысяч тонн. Это объем зерна, необходимый для собственного потребления, переработки, кормления животных и семенного фонда."Так как урожай превысил два миллиона тонн, мы видим потенциал по его продаже внутри страны и на экспорт", – сказал Арзиев.Основные покупатели крымской аграрной продукции – это ЛНР, ДНР, Китай и Киргизия. В несколько меньшей степени – Белоруссия, Казахстан, Армения, Абхазия, Турция, Таджикистан, Узбекистан, Израиль и Сербия. Экспортируется не только зерно и зернобобовые, но также вино, виноматериал, мука и многое другое.Замглавы министерства пояснил, что сельхозсектор обладает возможностями и в будущие годы наращивать объемы производства. На сегодня регион полностью обеспечен семенным материалом зерновой группы. В частности, есть собственные заводы, НИИ Сельского хозяйства Крыма и предприятия, которые занимаются семеноводством на профессиональном уровне. Также аграриям компенсируют затраты в размере 35% и 50% на покупку элитных и суперэлитных семян."Это позволяет обеспечить производителей качественным семенным материалом, увеличивает урожайность с одного гектара. Кроме того, повышается репродукция и качество полученного зерна", – подчеркнул Арзиев. Основные культуры зерновой группы, которые произрастают в Крыму, это пшеница, ячмень, рожь, тритикале (гибрид пшеницы и ржи), кукуруза на зерно, кукурузный силос (важная часть корма крупного рогатого скота), подсолнечник, рапс, кориандр, лен, нут, горох, просо, сорго и горчица.Сейчас аграрии входят в активную фазу посевной кампании 2023 года. Уже пройден экватор по посеву рапса, раннего кориандра, на следующей неделе начнется активный сев зерновой группы. Подводя итог, Арзиев выразил уверенность, что и следующий год будет не менее результативным для сельхозсектора и позволить еще больше увеличить объем продаваемой продукции.Ранее сообщалось, что аграрии Крыма уже собрали более двух миллионов тонн зерновых и зернобобовых. Кроме того, в следующем году планируется нарастить площади посевов риса и других культур в северном Крыму за счет полива из Северо-Крымского канала.
https://crimea.ria.ru/20220517/beloe-zoloto-severnogo-kryma-kak-na-poluostrove-rastyat-ris-1123255389.html
https://crimea.ria.ru/20220907/devyat-tys-gektarov-rapsa---v-krymu-startoval-sev-ozimykh-1124431429.html
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крым, сельское хозяйство
В этом году Крым сможет продать больше зерна внутри страны и на экспорт

Рекордный урожай позволит увеличить отгрузку зерна в другие регионы РФ и на экспорт

20:07 28.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevУборка зерновых в Запорожской области
Уборка зерновых в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Высокий урожай зерновых и зернобобовых открывает для Крыма дополнительные возможности по наращиванию экспорта. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" замминистра сельского хозяйства региона Арсен Арзиев.
Он пояснил, что хлебофуражный баланс Крыма составляет около 800 тысяч тонн. Это объем зерна, необходимый для собственного потребления, переработки, кормления животных и семенного фонда.
"Так как урожай превысил два миллиона тонн, мы видим потенциал по его продаже внутри страны и на экспорт", – сказал Арзиев.
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Основные покупатели крымской аграрной продукции – это ЛНР, ДНР, Китай и Киргизия. В несколько меньшей степени – Белоруссия, Казахстан, Армения, Абхазия, Турция, Таджикистан, Узбекистан, Израиль и Сербия. Экспортируется не только зерно и зернобобовые, но также вино, виноматериал, мука и многое другое.
Замглавы министерства пояснил, что сельхозсектор обладает возможностями и в будущие годы наращивать объемы производства. На сегодня регион полностью обеспечен семенным материалом зерновой группы. В частности, есть собственные заводы, НИИ Сельского хозяйства Крыма и предприятия, которые занимаются семеноводством на профессиональном уровне. Также аграриям компенсируют затраты в размере 35% и 50% на покупку элитных и суперэлитных семян.
"Это позволяет обеспечить производителей качественным семенным материалом, увеличивает урожайность с одного гектара. Кроме того, повышается репродукция и качество полученного зерна", – подчеркнул Арзиев.
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Основные культуры зерновой группы, которые произрастают в Крыму, это пшеница, ячмень, рожь, тритикале (гибрид пшеницы и ржи), кукуруза на зерно, кукурузный силос (важная часть корма крупного рогатого скота), подсолнечник, рапс, кориандр, лен, нут, горох, просо, сорго и горчица.
Сейчас аграрии входят в активную фазу посевной кампании 2023 года. Уже пройден экватор по посеву рапса, раннего кориандра, на следующей неделе начнется активный сев зерновой группы. Подводя итог, Арзиев выразил уверенность, что и следующий год будет не менее результативным для сельхозсектора и позволить еще больше увеличить объем продаваемой продукции.
Ранее сообщалось, что аграрии Крыма уже собрали более двух миллионов тонн зерновых и зернобобовых. Кроме того, в следующем году планируется нарастить площади посевов риса и других культур в северном Крыму за счет полива из Северо-Крымского канала.
 
Радио "Спутник в Крыму"КрымСельское хозяйство
 
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