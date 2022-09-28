https://crimea.ria.ru/20220928/v-etom-godu-krym-smozhet-prodat-bolshe-zerna-vnutri-strany-i-na-eksport-1124650535.html

В этом году Крым сможет продать больше зерна внутри страны и на экспорт

В этом году Крым сможет продать больше зерна внутри страны и на экспорт - РИА Новости Крым, 28.09.2022

В этом году Крым сможет продать больше зерна внутри страны и на экспорт

Высокий урожай зерновых и зернобобовых открывает для Крыма дополнительные возможности по наращиванию экспорта. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 28.09.2022

2022-09-28T20:07

2022-09-28T20:07

2022-09-28T20:07

радио "спутник в крыму"

крым

сельское хозяйство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/12/1123883772_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b2764539f636ef022afa62392fd352de.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Высокий урожай зерновых и зернобобовых открывает для Крыма дополнительные возможности по наращиванию экспорта. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" замминистра сельского хозяйства региона Арсен Арзиев.Он пояснил, что хлебофуражный баланс Крыма составляет около 800 тысяч тонн. Это объем зерна, необходимый для собственного потребления, переработки, кормления животных и семенного фонда."Так как урожай превысил два миллиона тонн, мы видим потенциал по его продаже внутри страны и на экспорт", – сказал Арзиев.Основные покупатели крымской аграрной продукции – это ЛНР, ДНР, Китай и Киргизия. В несколько меньшей степени – Белоруссия, Казахстан, Армения, Абхазия, Турция, Таджикистан, Узбекистан, Израиль и Сербия. Экспортируется не только зерно и зернобобовые, но также вино, виноматериал, мука и многое другое.Замглавы министерства пояснил, что сельхозсектор обладает возможностями и в будущие годы наращивать объемы производства. На сегодня регион полностью обеспечен семенным материалом зерновой группы. В частности, есть собственные заводы, НИИ Сельского хозяйства Крыма и предприятия, которые занимаются семеноводством на профессиональном уровне. Также аграриям компенсируют затраты в размере 35% и 50% на покупку элитных и суперэлитных семян."Это позволяет обеспечить производителей качественным семенным материалом, увеличивает урожайность с одного гектара. Кроме того, повышается репродукция и качество полученного зерна", – подчеркнул Арзиев. Основные культуры зерновой группы, которые произрастают в Крыму, это пшеница, ячмень, рожь, тритикале (гибрид пшеницы и ржи), кукуруза на зерно, кукурузный силос (важная часть корма крупного рогатого скота), подсолнечник, рапс, кориандр, лен, нут, горох, просо, сорго и горчица.Сейчас аграрии входят в активную фазу посевной кампании 2023 года. Уже пройден экватор по посеву рапса, раннего кориандра, на следующей неделе начнется активный сев зерновой группы. Подводя итог, Арзиев выразил уверенность, что и следующий год будет не менее результативным для сельхозсектора и позволить еще больше увеличить объем продаваемой продукции.Ранее сообщалось, что аграрии Крыма уже собрали более двух миллионов тонн зерновых и зернобобовых. Кроме того, в следующем году планируется нарастить площади посевов риса и других культур в северном Крыму за счет полива из Северо-Крымского канала.

https://crimea.ria.ru/20220517/beloe-zoloto-severnogo-kryma-kak-na-poluostrove-rastyat-ris-1123255389.html

https://crimea.ria.ru/20220907/devyat-tys-gektarov-rapsa---v-krymu-startoval-sev-ozimykh-1124431429.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сельское хозяйство