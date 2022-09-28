https://crimea.ria.ru/20220928/v-krymu-sobrali-bolshe-dvukh-millionov-tonn-zerna-1124649700.html

В Крыму собрали больше двух миллионов тонн зерна

В Крыму собрали больше двух миллионов тонн зерна - РИА Новости Крым, 28.09.2022

В Крыму собрали больше двух миллионов тонн зерна

В Крыму намолотили более двух миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур. Это на четверть больше урожая прошлого года, сообщил в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 28.09.2022

2022-09-28T14:32

2022-09-28T14:32

2022-09-28T14:33

радио "спутник в крыму"

крым

сельское хозяйство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В Крыму намолотили более двух миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур. Это на четверть больше урожая прошлого года, сообщил в эфире радио "Спутник в Крыму" замминистра сельского хозяйства региона Арсен Арзиев.По его словам, этот показатель стал рекордным за последние годы. Лидерами по урожайности с одного гектара стали Раздольненский, Красноперекопский, Красногвардейский районы, добавил он.Такого результата удалось достичь благодаря применяемым агротехнологическим приемам, грамотной господдержке сельхозсектора и благоприятным погодным условиям на протяжении всего периода вегетации. К последним замглавы министерства отнес достаточное количество влаги во время посевной кампании озимого клина, подкормку минеральными удобрениями в период февральских окон, и относительное небольшое число дождей во время уборочной кампании."На итоговом урожае озимых в этом году несколько отразились обильные осадки. Аграриям даже пришлось немного перенести начало страды", – уточнил Арзиев и добавил, что осадки благотворно повлияли на урожайность масличных культур, таких как подсолнечник, рапс, кориандр.

https://crimea.ria.ru/20220914/visit-grusha--mozhno-skushat-v-krymu-nachali-sbor-urozhaya-1124504475.html

https://crimea.ria.ru/20220920/skoro-uborka-skolko-risa-gotovyatsya-sobrat-krymskie-agrarii-1124555543.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сельское хозяйство