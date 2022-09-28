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В Крыму собрали больше двух миллионов тонн зерна - РИА Новости Крым, 28.09.2022
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https://crimea.ria.ru/20220928/v-krymu-sobrali-bolshe-dvukh-millionov-tonn-zerna-1124649700.html
В Крыму собрали больше двух миллионов тонн зерна
В Крыму собрали больше двух миллионов тонн зерна - РИА Новости Крым, 28.09.2022
В Крыму собрали больше двух миллионов тонн зерна
В Крыму намолотили более двух миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур. Это на четверть больше урожая прошлого года, сообщил в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 28.09.2022
2022-09-28T14:32
2022-09-28T14:33
радио "спутник в крыму"
крым
сельское хозяйство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В Крыму намолотили более двух миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур. Это на четверть больше урожая прошлого года, сообщил в эфире радио "Спутник в Крыму" замминистра сельского хозяйства региона Арсен Арзиев.По его словам, этот показатель стал рекордным за последние годы. Лидерами по урожайности с одного гектара стали Раздольненский, Красноперекопский, Красногвардейский районы, добавил он.Такого результата удалось достичь благодаря применяемым агротехнологическим приемам, грамотной господдержке сельхозсектора и благоприятным погодным условиям на протяжении всего периода вегетации. К последним замглавы министерства отнес достаточное количество влаги во время посевной кампании озимого клина, подкормку минеральными удобрениями в период февральских окон, и относительное небольшое число дождей во время уборочной кампании."На итоговом урожае озимых в этом году несколько отразились обильные осадки. Аграриям даже пришлось немного перенести начало страды", – уточнил Арзиев и добавил, что осадки благотворно повлияли на урожайность масличных культур, таких как подсолнечник, рапс, кориандр.
https://crimea.ria.ru/20220914/visit-grusha--mozhno-skushat-v-krymu-nachali-sbor-urozhaya-1124504475.html
https://crimea.ria.ru/20220920/skoro-uborka-skolko-risa-gotovyatsya-sobrat-krymskie-agrarii-1124555543.html
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крым, сельское хозяйство
В Крыму собрали больше двух миллионов тонн зерна

Аграрии Крыма заявили о рекордном урожае зерновых культур

14:32 28.09.2022 (обновлено: 14:33 28.09.2022)
 
© РИА Новости . Артем Креминский / Перейти в фотобанкУборка зерновых на Юге России
Уборка зерновых на Юге России - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости . Артем Креминский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В Крыму намолотили более двух миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур. Это на четверть больше урожая прошлого года, сообщил в эфире радио "Спутник в Крыму" замминистра сельского хозяйства региона Арсен Арзиев.
"Намолочено более двух миллионов тонн зерновых. Средняя урожайность с одного гектара составила 38 центнеров. Это на четверть выше результатов прошлого года, когда урожай составил около 1,5 миллионов тонн", – сказал Арзиев.
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По его словам, этот показатель стал рекордным за последние годы. Лидерами по урожайности с одного гектара стали Раздольненский, Красноперекопский, Красногвардейский районы, добавил он.
Такого результата удалось достичь благодаря применяемым агротехнологическим приемам, грамотной господдержке сельхозсектора и благоприятным погодным условиям на протяжении всего периода вегетации. К последним замглавы министерства отнес достаточное количество влаги во время посевной кампании озимого клина, подкормку минеральными удобрениями в период февральских окон, и относительное небольшое число дождей во время уборочной кампании.
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"На итоговом урожае озимых в этом году несколько отразились обильные осадки. Аграриям даже пришлось немного перенести начало страды", – уточнил Арзиев и добавил, что осадки благотворно повлияли на урожайность масличных культур, таких как подсолнечник, рапс, кориандр.
 
Радио "Спутник в Крыму"КрымСельское хозяйство
 
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