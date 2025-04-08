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Первичный и вторичный рынок недвижимости в Крыму: что с ценами

Первичный и вторичный рынок недвижимости в Крыму: что с ценами - РИА Новости Крым, 08.04.2025

Первичный и вторичный рынок недвижимости в Крыму: что с ценами

Застройщики в Крыму предлагают новое жилье на 15% дороже, чем оно стоит на вторичном рынке, при этом отложенный спрос на недвижимость в Крыму достиг сегодня 10... РИА Новости Крым, 08.04.2025

2025-04-08T08:11

2025-04-08T08:11

2025-04-08T08:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Застройщики в Крыму предлагают новое жилье на 15% дороже, чем оно стоит на вторичном рынке, при этом отложенный спрос на недвижимость в Крыму достиг сегодня 10 миллиардов рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил управляющий директор агентства недвижимости в Крыму, эксперт по недвижимости Анатолий Цехин.По словам Цехина, перегрева рынка недвижимости в Крыму пока не наблюдается.Новые проекты в Крыму становятся дороже, чем готовое жилье, поскольку застройщики предлагают более комфортные условия покупателям: ипотеки, беспроцентные рассрочки, продукт с оригинальной инфраструктурой (фасады, бассейны и пр.), пояснил эксперт.Еще одним маркером перегрева рынка эксперт назвал соотношение спроса и предложения."Потому что рынок можно перегреть не только стоимостью, но и количеством предложений. Он приводит к падению стоимости и покупательской активности. Если спрос сокращается, а предложение растет, это явные признаки перегрева", – пояснил он.Риски перегрева, по словам эксперта, не грозят Южному берегу Крыма, но есть на западном побережье полуострова. Он сегодня очень активно развивается и однажды "может не переварить количество квартир и апартаментов, если там бесконечно будут строить", отметил Цехов.Однако и утверждать этого нельзя, учитывая отложенный спрос на рынке недвижимости Крыма в прибрежных районах.По его словам, преимущественно это покупатели из материковой части России."И многие застройщики, которые реализуют свою недвижимость в Крыму и имеют более выгодные локации, чем те, которые только заходят в регион, не форсируют продажи, а, наоборот, убирают часть своих квартир и апартаментов в резерв, чтобы с наступлением более позитивных событий, реализовывать эту недвижимость гораздо дороже, чем сейчас – на 10-20%", – заключил Цехов.Ранее руководитель филиала агентства недвижимости Евгений Кошелев спрогнозировал рост цен на вторичный рынок жилья в Крыму после расширения семейной ипотеки на вторичный рынок жилья в РФ.В Анатолий Цехин рассказал, что количество заявок на приобретение недвижимости в Крыму резко выросло от американцев, канадцев и европейцев.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым попросит правительство дать молодым учителям ипотеку под 2% Каждый пятый житель Юга России планирует взять ипотеку на жилье В Крыму бойцам СВО разрешили брать компенсацию вместо земельных участков

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, недвижимость, крым, жилье, новости крыма