https://crimea.ria.ru/20250408/pervichnyy-i-vtorichnyy-rynok-nedvizhimosti-v-krymu-chto-s-tsenami-1145465040.html
Первичный и вторичный рынок недвижимости в Крыму: что с ценами
Первичный и вторичный рынок недвижимости в Крыму: что с ценами - РИА Новости Крым, 08.04.2025
Первичный и вторичный рынок недвижимости в Крыму: что с ценами
Застройщики в Крыму предлагают новое жилье на 15% дороже, чем оно стоит на вторичном рынке, при этом отложенный спрос на недвижимость в Крыму достиг сегодня 10... РИА Новости Крым, 08.04.2025
2025-04-08T08:11
2025-04-08T08:11
2025-04-08T08:11
радио "спутник в крыму"
мнения
недвижимость
крым
жилье
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0d/1144899606_0:0:1138:640_1920x0_80_0_0_2257d827781ddf325bd8f0d3424dd320.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Застройщики в Крыму предлагают новое жилье на 15% дороже, чем оно стоит на вторичном рынке, при этом отложенный спрос на недвижимость в Крыму достиг сегодня 10 миллиардов рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил управляющий директор агентства недвижимости в Крыму, эксперт по недвижимости Анатолий Цехин.По словам Цехина, перегрева рынка недвижимости в Крыму пока не наблюдается.Новые проекты в Крыму становятся дороже, чем готовое жилье, поскольку застройщики предлагают более комфортные условия покупателям: ипотеки, беспроцентные рассрочки, продукт с оригинальной инфраструктурой (фасады, бассейны и пр.), пояснил эксперт.Еще одним маркером перегрева рынка эксперт назвал соотношение спроса и предложения."Потому что рынок можно перегреть не только стоимостью, но и количеством предложений. Он приводит к падению стоимости и покупательской активности. Если спрос сокращается, а предложение растет, это явные признаки перегрева", – пояснил он.Риски перегрева, по словам эксперта, не грозят Южному берегу Крыма, но есть на западном побережье полуострова. Он сегодня очень активно развивается и однажды "может не переварить количество квартир и апартаментов, если там бесконечно будут строить", отметил Цехов.Однако и утверждать этого нельзя, учитывая отложенный спрос на рынке недвижимости Крыма в прибрежных районах.По его словам, преимущественно это покупатели из материковой части России."И многие застройщики, которые реализуют свою недвижимость в Крыму и имеют более выгодные локации, чем те, которые только заходят в регион, не форсируют продажи, а, наоборот, убирают часть своих квартир и апартаментов в резерв, чтобы с наступлением более позитивных событий, реализовывать эту недвижимость гораздо дороже, чем сейчас – на 10-20%", – заключил Цехов.Ранее руководитель филиала агентства недвижимости Евгений Кошелев спрогнозировал рост цен на вторичный рынок жилья в Крыму после расширения семейной ипотеки на вторичный рынок жилья в РФ.В Анатолий Цехин рассказал, что количество заявок на приобретение недвижимости в Крыму резко выросло от американцев, канадцев и европейцев.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым попросит правительство дать молодым учителям ипотеку под 2% Каждый пятый житель Юга России планирует взять ипотеку на жилье В Крыму бойцам СВО разрешили брать компенсацию вместо земельных участков
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0d/1144899606_0:0:854:640_1920x0_80_0_0_523e7ffa8c4341336afd44f3c07bfbd4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мнения, недвижимость, крым, жилье, новости крыма
Первичный и вторичный рынок недвижимости в Крыму: что с ценами
В Крыму новое жилье на 15% дороже недвижимости на вторичном рынке жилья – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Застройщики в Крыму предлагают новое жилье на 15% дороже, чем оно стоит на вторичном рынке, при этом отложенный спрос на недвижимость в Крыму достиг сегодня 10 миллиардов рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил управляющий директор агентства недвижимости в Крыму, эксперт по недвижимости Анатолий Цехин.
По словам Цехина, перегрева рынка недвижимости в Крыму пока не наблюдается.
"Я обычно измеряю перегретость разницей стоимости первичной недвижимости и вторичной. В курортных регионах часто происходит аномалия, что первичная становится сильно дороже. И пока разрыв в Крыму существует на 15%. И этот разрыв является еще адекватным. Поэтому потенциал есть", – сказал Цехин.
Новые проекты в Крыму становятся дороже, чем готовое жилье, поскольку застройщики предлагают более комфортные условия покупателям: ипотеки, беспроцентные рассрочки, продукт с оригинальной инфраструктурой (фасады, бассейны и пр.), пояснил эксперт.
Еще одним маркером перегрева рынка эксперт назвал соотношение спроса и предложения.
"Потому что рынок можно перегреть не только стоимостью, но и количеством предложений. Он приводит к падению стоимости и покупательской активности. Если спрос сокращается, а предложение растет, это явные признаки перегрева", – пояснил он.
Риски перегрева, по словам эксперта, не грозят Южному берегу Крыма, но есть на западном побережье полуострова. Он сегодня очень активно развивается и однажды "может не переварить количество квартир и апартаментов, если там бесконечно будут строить", отметил Цехов.
Однако и утверждать этого нельзя, учитывая отложенный спрос на рынке недвижимости Крыма в прибрежных районах.
"Есть большой отложенный спрос – порядка 10 миллиардов рублей. То есть это люди, которые готовы приобрести недвижимость в Крыму после окончания СВО, запуска аэропорта", – сказал Цехов.
По его словам, преимущественно это покупатели из материковой части России.
"И многие застройщики, которые реализуют свою недвижимость в Крыму и имеют более выгодные локации, чем те, которые только заходят в регион, не форсируют продажи, а, наоборот, убирают часть своих квартир и апартаментов в резерв, чтобы с наступлением более позитивных событий, реализовывать эту недвижимость гораздо дороже, чем сейчас – на 10-20%", – заключил Цехов.
Ранее руководитель филиала агентства недвижимости Евгений Кошелев спрогнозировал
рост цен на вторичный рынок жилья в Крыму после расширения семейной ипотеки на вторичный рынок жилья в РФ.
В Анатолий Цехин рассказал
, что количество заявок на приобретение недвижимости в Крыму резко выросло от американцев, канадцев и европейцев.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: