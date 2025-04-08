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Героизм и подвиг: 81 год назад началась Крымская наступательная операция
Героизм и подвиг: 81 год назад началась Крымская наступательная операция - РИА Новости Крым, 08.04.2025
Героизм и подвиг: 81 год назад началась Крымская наступательная операция
81 год назад, 8 апреля 1944 года, началась Крымская наступательная операция. Ее результат – полное освобождение полуострова от немецко-фашистских захватчиков... РИА Новости Крым, 08.04.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. 81 год назад, 8 апреля 1944 года, началась Крымская наступательная операция. Ее результат – полное освобождение полуострова от немецко-фашистских захватчиков. Об этом в своем Telegram-канале напомнил глава Крыма Сергей Аксенов.Аксенов подчеркнул, что героизм советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков навсегда останется нравственным ориентиром для будущих поколений. Это - великий урок мужества и любви к Родине.Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов отметил, что Крым имел стратегическое значение.Успех Крымской наступательной операции позволил уничтожить крупный плацдарм врага на юге, вернуть контроль над главной базой Черноморского флота, создать условия для освобождения других территорий, добавил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.И добавил, что крымчане должны помнить о подвигах своих предков и передавать эту память будущим поколениям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Защитники земли русской: как Красная армия освободила БратиславуКак предали легендарную разведчицу Абденанову - рассекречены архивыВ Крымском районе нашли останки пятерых защитников Родины
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история, крым, новости крыма, праздники и памятные даты, сергей аксенов, юрий гоцанюк, владимир константинов
Героизм и подвиг: 81 год назад началась Крымская наступательная операция
8 апреля 1944 года Красная армия начала полное освобождение Крыма
08:46 08.04.2025 (обновлено: 08:47 08.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. 81 год назад, 8 апреля 1944 года, началась Крымская наступательная операция. Ее результат – полное освобождение полуострова от немецко-фашистских захватчиков. Об этом в своем Telegram-канале напомнил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Меньше чем за 10 суток Красная армия освободила практически весь полуостров. После решающей битвы за Севастополь и разгрома остатков немецкой группировки на мысе Херсонес Крым был полностью очищен от нацистов", – сообщил глава Крыма.
Аксенов подчеркнул, что героизм советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков навсегда останется нравственным ориентиром для будущих поколений. Это - великий урок мужества и любви к Родине.
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов отметил, что Крым имел стратегическое значение.
"Как для Советского Союза, так для Гитлера, планировавшего создать на полуострове "Готенланд", который должен был стать частью Третьего Рейха. В период оккупации фашисты безжалостно уничтожали крымчан, чтобы сделать полуостров безлюдным и заселить германскими колонистами. Чем-то напоминает намерения современных украинских нацистов", - сказал Константинов.
Успех Крымской наступательной операции позволил уничтожить крупный плацдарм врага на юге, вернуть контроль над главной базой Черноморского флота, создать условия для освобождения других территорий, добавил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.
"Этот день напоминает нам о героизме и самоотверженности защитников Родины, учит стойкости, верности идеалам добра и справедливости", – подчеркнул он.
И добавил, что крымчане должны помнить о подвигах своих предков и передавать эту память будущим поколениям.
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