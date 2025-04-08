https://crimea.ria.ru/20250408/81-god-nazad-nachalas-krymskaya-nastupatelnaya-operatsiya-1145505121.html

Героизм и подвиг: 81 год назад началась Крымская наступательная операция

Героизм и подвиг: 81 год назад началась Крымская наступательная операция - РИА Новости Крым, 08.04.2025

Героизм и подвиг: 81 год назад началась Крымская наступательная операция

81 год назад, 8 апреля 1944 года, началась Крымская наступательная операция. Ее результат – полное освобождение полуострова от немецко-фашистских захватчиков... РИА Новости Крым, 08.04.2025

2025-04-08T08:46

2025-04-08T08:46

2025-04-08T08:47

история

крым

новости крыма

праздники и памятные даты

сергей аксенов

юрий гоцанюк

владимир константинов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/08/1145503783_39:0:928:500_1920x0_80_0_0_342b37d4acc7dd5d2a5003728b068586.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. 81 год назад, 8 апреля 1944 года, началась Крымская наступательная операция. Ее результат – полное освобождение полуострова от немецко-фашистских захватчиков. Об этом в своем Telegram-канале напомнил глава Крыма Сергей Аксенов.Аксенов подчеркнул, что героизм советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков навсегда останется нравственным ориентиром для будущих поколений. Это - великий урок мужества и любви к Родине.Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов отметил, что Крым имел стратегическое значение.Успех Крымской наступательной операции позволил уничтожить крупный плацдарм врага на юге, вернуть контроль над главной базой Черноморского флота, создать условия для освобождения других территорий, добавил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.И добавил, что крымчане должны помнить о подвигах своих предков и передавать эту память будущим поколениям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Защитники земли русской: как Красная армия освободила БратиславуКак предали легендарную разведчицу Абденанову - рассекречены архивыВ Крымском районе нашли останки пятерых защитников Родины

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

история, крым, новости крыма, праздники и памятные даты, сергей аксенов, юрий гоцанюк, владимир константинов