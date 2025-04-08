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В Ростовской области опрокинулся автобус Москва — Геническ - РИА Новости Крым, 08.04.2025
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В Ростовской области опрокинулся автобус Москва — Геническ
В Ростовской области опрокинулся автобус Москва — Геническ - РИА Новости Крым, 08.04.2025
В Ростовской области опрокинулся автобус Москва — Геническ
В Аксайском районе Ростовской области перевернулся пассажирский рейсовый автобус, пострадал один человек. Об этом сообщили в прокуратуре области. РИА Новости Крым, 08.04.2025
2025-04-08T09:13
2025-04-08T09:13
россия
ростовская область
происшествия
дтп
общественный транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В Аксайском районе Ростовской области перевернулся пассажирский рейсовый автобус, пострадал один человек. Об этом сообщили в прокуратуре области.Организована проверка соблюдения требований федераьного законодательства о безопасности дорожного движения.По уточненной информации Госавтоинспекции региона, в ДТП пострадал один пассажир. В момент аварии в автобусе находились 23 человека.Ранее сообщалось, что в авариях на дорогах Крыма за неделю погибли трое и пострадали 13 человек. 152 раза правоохранители пресекали факты пьяной езды, 21 водитель привлечен за подобное правонарушение повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе две иномарки слетели с дороги - есть пострадавшийГрузовик и легковушка столкнулись под СудакомЗа смертельное ДТП в Севастополе 19-летнему водителю грозит пять лет
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россия, ростовская область, происшествия, дтп, общественный транспорт
В Ростовской области опрокинулся автобус Москва — Геническ

Пассажир автобуса Москва — Геническ пострадал в ДТП в Ростовской области

09:13 08.04.2025
 
© Прокуратура Ростовской областиРейсовый автобус Москва — Геническ опрокинулся на автодороге в Ростовской области
Рейсовый автобус Москва — Геническ опрокинулся на автодороге в Ростовской области
© Прокуратура Ростовской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В Аксайском районе Ростовской области перевернулся пассажирский рейсовый автобус, пострадал один человек. Об этом сообщили в прокуратуре области.

"На автодороге в Аксайском районе водитель пассажирского автобуса Москва - Геническ не справился с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства", – уточнили в надзорном ведомстве.

Организована проверка соблюдения требований федераьного законодательства о безопасности дорожного движения.
По уточненной информации Госавтоинспекции региона, в ДТП пострадал один пассажир. В момент аварии в автобусе находились 23 человека.
Ранее сообщалось, что в авариях на дорогах Крыма за неделю погибли трое и пострадали 13 человек. 152 раза правоохранители пресекали факты пьяной езды, 21 водитель привлечен за подобное правонарушение повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.
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РоссияРостовская областьПроисшествияДТПОбщественный транспорт
 
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