https://crimea.ria.ru/20250408/v-rostovskoy-oblasti-oprokinulsya-avtobus-moskva--genichesk--1145505695.html

В Ростовской области опрокинулся автобус Москва — Геническ

В Ростовской области опрокинулся автобус Москва — Геническ - РИА Новости Крым, 08.04.2025

В Ростовской области опрокинулся автобус Москва — Геническ

В Аксайском районе Ростовской области перевернулся пассажирский рейсовый автобус, пострадал один человек. Об этом сообщили в прокуратуре области. РИА Новости Крым, 08.04.2025

2025-04-08T09:13

2025-04-08T09:13

2025-04-08T09:13

россия

ростовская область

происшествия

дтп

общественный транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В Аксайском районе Ростовской области перевернулся пассажирский рейсовый автобус, пострадал один человек. Об этом сообщили в прокуратуре области.Организована проверка соблюдения требований федераьного законодательства о безопасности дорожного движения.По уточненной информации Госавтоинспекции региона, в ДТП пострадал один пассажир. В момент аварии в автобусе находились 23 человека.Ранее сообщалось, что в авариях на дорогах Крыма за неделю погибли трое и пострадали 13 человек. 152 раза правоохранители пресекали факты пьяной езды, 21 водитель привлечен за подобное правонарушение повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе две иномарки слетели с дороги - есть пострадавшийГрузовик и легковушка столкнулись под СудакомЗа смертельное ДТП в Севастополе 19-летнему водителю грозит пять лет

россия

ростовская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ростовская область, происшествия, дтп, общественный транспорт