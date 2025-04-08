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В Евпатории из-за аварии снижено давление подачи воды в город
В Евпатории из-за аварии снижено давление подачи воды в город - РИА Новости Крым, 08.04.2025
В Евпатории из-за аварии снижено давление подачи воды в город
В Евпатории из-за аварии на водопроводе снижено давление подачи воды в город. Об этом в сообщает официальный Telegram-канал Евпаторийского муниципалитета. РИА Новости Крым, 08.04.2025
2025-04-08T07:43
2025-04-08T07:43
2025-04-08T08:37
евпатория
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В Евпатории из-за аварии на водопроводе снижено давление подачи воды в город. Об этом в сообщает официальный Telegram-канал Евпаторийского муниципалитета.В ГУП "Вода Крыма" разъяснили, что ночью произошел прорыв на городском трубопроводе.Ориентировочно до 17:00 ограничена подача воды в старой части города на улицах 13 Ноября, 2-й Гвардейской Армии, 29-й Авиагородок, 5-й Авиагородок, 51-й Армии, проезд 9 Мая, 9 Мая, Белогубца, пер. Блюхера, Больничная, пер. Больничный, Братьев Буслаевых, Водоразборная, Военная, пер. Военный, Володарского, Вольная, Конституции, Коробкова, Короленко, пер.Короленко, Леси Украинки, Линейная, пер. Ломаный, Луговая, пер. Лукичева, Некрасова, Фрунзе, Немичевых, Нижняя, Новоселовская, Ульянова, пер. Ульянова, Халтурина, Хлебная, пер. Хлебный, Хозяйственная, Эскадронная, Перекопская, Первомайская, а также на прилегающих улицах и переулках, перечислили на предприятии.Возможны перебои воды на верхних этажах многоквартирных домов.Как сообщалось ранее, в Евпатории на сетях, обеспечивающих водоснабжение городского округа, проводились масштабные ремонтные работы. В связи с этим было ограничено водоснабжение самой Евпатории, поселка Заозерное, села Прибрежное, а также поселков Мирный и Новоозерный.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Водовод за 2,2 миллиарда в Евпатории – как идут работыМелеет главный источник воды в Севастополе – Чернореченское водохранилищеЭкономить запасы: в Симферополе воду стали подавать из подземных скважин
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В Евпатории из-за аварии снижено давление подачи воды в город
Из-за аварии на водопроводе в Евпатории снижено давление подачи воды в город
07:43 08.04.2025 (обновлено: 08:37 08.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В Евпатории из-за аварии на водопроводе снижено давление подачи воды в город. Об этом в сообщает официальный Telegram-канал Евпаторийского муниципалитета.
"В связи с аварией на городском водопроводе на пересечении улиц Вольная и Белогубца снижено давление подачи воды в город. На месте работает бригада Евпаторийской филиала "Вода Крыма", – сказано в сообщении.
В ГУП "Вода Крыма" разъяснили, что ночью произошел прорыв на городском трубопроводе.
Ориентировочно до 17:00 ограничена подача воды в старой части города на улицах 13 Ноября, 2-й Гвардейской Армии, 29-й Авиагородок, 5-й Авиагородок, 51-й Армии, проезд 9 Мая, 9 Мая, Белогубца, пер. Блюхера, Больничная, пер. Больничный, Братьев Буслаевых, Водоразборная, Военная, пер. Военный, Володарского, Вольная, Конституции, Коробкова, Короленко, пер.Короленко, Леси Украинки, Линейная, пер. Ломаный, Луговая, пер. Лукичева, Некрасова, Фрунзе, Немичевых, Нижняя, Новоселовская, Ульянова, пер. Ульянова, Халтурина, Хлебная, пер. Хлебный, Хозяйственная, Эскадронная, Перекопская, Первомайская, а также на прилегающих улицах и переулках, перечислили на предприятии.
Возможны перебои воды на верхних этажах многоквартирных домов.
"В течение дня будет организован подвоз воды: ул. Перекопская – ул. Эскадронная; ул. Линейная – ул. Л. Украинки; ул. 29-й Авиагородок. Информацию о месте расположения водовозок можно уточнить по номеру телефона диспетчерской службы Евпаторийского филиала +7(978) 821-31-37, +7(978) 467-07-52", – сказано в сообщении "Воды Крыма".
Как сообщалось ранее, в Евпатории на сетях, обеспечивающих водоснабжение городского округа, проводились масштабные ремонтные работы
. В связи с этим было ограничено водоснабжение самой Евпатории, поселка Заозерное, села Прибрежное, а также поселков Мирный и Новоозерный.
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