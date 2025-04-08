https://crimea.ria.ru/20250408/v-evpatorii-iz-za-avarii-snizheno-davlenie-podachi-vody-v-gorod-1145503366.html

В Евпатории из-за аварии снижено давление подачи воды в город

В Евпатории из-за аварии снижено давление подачи воды в город - РИА Новости Крым, 08.04.2025

В Евпатории из-за аварии снижено давление подачи воды в город

В Евпатории из-за аварии на водопроводе снижено давление подачи воды в город. Об этом в сообщает официальный Telegram-канал Евпаторийского муниципалитета. РИА Новости Крым, 08.04.2025

2025-04-08T07:43

2025-04-08T07:43

2025-04-08T08:37

евпатория

вода крыма

вода в крыму

новости крыма

водоснабжение

водопровод

отключение воды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/1e/1143807419_0:291:800:741_1920x0_80_0_0_97d2710b7f2b2e4f6eadbe542140c06c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В Евпатории из-за аварии на водопроводе снижено давление подачи воды в город. Об этом в сообщает официальный Telegram-канал Евпаторийского муниципалитета.В ГУП "Вода Крыма" разъяснили, что ночью произошел прорыв на городском трубопроводе.Ориентировочно до 17:00 ограничена подача воды в старой части города на улицах 13 Ноября, ﻿﻿2-й Гвардейской Армии, ﻿﻿29-й Авиагородок, ﻿﻿5-й Авиагородок, ﻿﻿51-й Армии, проезд ﻿9 Мая, ﻿﻿9 Мая, ﻿﻿Белогубца, пер. ﻿﻿Блюхера, ﻿﻿Больничная, пер. ﻿﻿Больничный, ﻿﻿Братьев Буслаевых, ﻿﻿Водоразборная, ﻿﻿Военная, пер. ﻿﻿Военный, ﻿﻿Володарского, ﻿﻿Вольная, Конституции, ﻿﻿Коробкова, ﻿﻿Короленко, пер.﻿﻿Короленко, Леси Украинки, ﻿﻿Линейная, пер. ﻿﻿Ломаный, ﻿﻿Луговая, пер. ﻿﻿Лукичева, Некрасова, Фрунзе, ﻿﻿Немичевых, ﻿﻿Нижняя, ﻿﻿Новоселовская, Ульянова, пер. Ульянова, Халтурина, ﻿﻿Хлебная, пер. ﻿﻿Хлебный, ﻿﻿Хозяйственная, Эскадронная, Перекопская, Первомайская, а также на прилегающих улицах и переулках, перечислили на предприятии.Возможны перебои воды на верхних этажах многоквартирных домов.Как сообщалось ранее, в Евпатории на сетях, обеспечивающих водоснабжение городского округа, проводились масштабные ремонтные работы. В связи с этим было ограничено водоснабжение самой Евпатории, поселка Заозерное, села Прибрежное, а также поселков Мирный и Новоозерный.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Водовод за 2,2 миллиарда в Евпатории – как идут работыМелеет главный источник воды в Севастополе – Чернореченское водохранилищеЭкономить запасы: в Симферополе воду стали подавать из подземных скважин

https://crimea.ria.ru/20250313/v-krymu-postroyat-esche-dva-vodokhranilischa-1144873431.html

евпатория

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евпатория, вода крыма, вода в крыму, новости крыма, водоснабжение, водопровод, отключение воды