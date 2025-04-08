Рейтинг@Mail.ru
В Евпатории из-за аварии снижено давление подачи воды в город - РИА Новости Крым, 08.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250408/v-evpatorii-iz-za-avarii-snizheno-davlenie-podachi-vody-v-gorod-1145503366.html
В Евпатории из-за аварии снижено давление подачи воды в город
В Евпатории из-за аварии снижено давление подачи воды в город - РИА Новости Крым, 08.04.2025
В Евпатории из-за аварии снижено давление подачи воды в город
В Евпатории из-за аварии на водопроводе снижено давление подачи воды в город. Об этом в сообщает официальный Telegram-канал Евпаторийского муниципалитета. РИА Новости Крым, 08.04.2025
2025-04-08T07:43
2025-04-08T08:37
евпатория
вода крыма
вода в крыму
новости крыма
водоснабжение
водопровод
отключение воды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/1e/1143807419_0:291:800:741_1920x0_80_0_0_97d2710b7f2b2e4f6eadbe542140c06c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В Евпатории из-за аварии на водопроводе снижено давление подачи воды в город. Об этом в сообщает официальный Telegram-канал Евпаторийского муниципалитета.В ГУП "Вода Крыма" разъяснили, что ночью произошел прорыв на городском трубопроводе.Ориентировочно до 17:00 ограничена подача воды в старой части города на улицах 13 Ноября, ﻿﻿2-й Гвардейской Армии, ﻿﻿29-й Авиагородок, ﻿﻿5-й Авиагородок, ﻿﻿51-й Армии, проезд ﻿9 Мая, ﻿﻿9 Мая, ﻿﻿Белогубца, пер. ﻿﻿Блюхера, ﻿﻿Больничная, пер. ﻿﻿Больничный, ﻿﻿Братьев Буслаевых, ﻿﻿Водоразборная, ﻿﻿Военная, пер. ﻿﻿Военный, ﻿﻿Володарского, ﻿﻿Вольная, Конституции, ﻿﻿Коробкова, ﻿﻿Короленко, пер.﻿﻿Короленко, Леси Украинки, ﻿﻿Линейная, пер. ﻿﻿Ломаный, ﻿﻿Луговая, пер. ﻿﻿Лукичева, Некрасова, Фрунзе, ﻿﻿Немичевых, ﻿﻿Нижняя, ﻿﻿Новоселовская, Ульянова, пер. Ульянова, Халтурина, ﻿﻿Хлебная, пер. ﻿﻿Хлебный, ﻿﻿Хозяйственная, Эскадронная, Перекопская, Первомайская, а также на прилегающих улицах и переулках, перечислили на предприятии.Возможны перебои воды на верхних этажах многоквартирных домов.Как сообщалось ранее, в Евпатории на сетях, обеспечивающих водоснабжение городского округа, проводились масштабные ремонтные работы. В связи с этим было ограничено водоснабжение самой Евпатории, поселка Заозерное, села Прибрежное, а также поселков Мирный и Новоозерный.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Водовод за 2,2 миллиарда в Евпатории – как идут работыМелеет главный источник воды в Севастополе – Чернореченское водохранилищеЭкономить запасы: в Симферополе воду стали подавать из подземных скважин
https://crimea.ria.ru/20250313/v-krymu-postroyat-esche-dva-vodokhranilischa-1144873431.html
евпатория
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/1e/1143807419_0:216:800:816_1920x0_80_0_0_95b9dd7b3772656d0e44a513e7366105.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евпатория, вода крыма, вода в крыму, новости крыма, водоснабжение, водопровод, отключение воды
В Евпатории из-за аварии снижено давление подачи воды в город

Из-за аварии на водопроводе в Евпатории снижено давление подачи воды в город

07:43 08.04.2025 (обновлено: 08:37 08.04.2025)
 
© Пресс-служба ГУП РК "Вода Крыма"Ремонт водопровода
Ремонт водопровода
© Пресс-служба ГУП РК "Вода Крыма"
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В Евпатории из-за аварии на водопроводе снижено давление подачи воды в город. Об этом в сообщает официальный Telegram-канал Евпаторийского муниципалитета.
"В связи с аварией на городском водопроводе на пересечении улиц Вольная и Белогубца снижено давление подачи воды в город. На месте работает бригада Евпаторийской филиала "Вода Крыма", – сказано в сообщении.
В ГУП "Вода Крыма" разъяснили, что ночью произошел прорыв на городском трубопроводе.
Ориентировочно до 17:00 ограничена подача воды в старой части города на улицах 13 Ноября, ﻿﻿2-й Гвардейской Армии, ﻿﻿29-й Авиагородок, ﻿﻿5-й Авиагородок, ﻿﻿51-й Армии, проезд ﻿9 Мая, ﻿﻿9 Мая, ﻿﻿Белогубца, пер. ﻿﻿Блюхера, ﻿﻿Больничная, пер. ﻿﻿Больничный, ﻿﻿Братьев Буслаевых, ﻿﻿Водоразборная, ﻿﻿Военная, пер. ﻿﻿Военный, ﻿﻿Володарского, ﻿﻿Вольная, Конституции, ﻿﻿Коробкова, ﻿﻿Короленко, пер.﻿﻿Короленко, Леси Украинки, ﻿﻿Линейная, пер. ﻿﻿Ломаный, ﻿﻿Луговая, пер. ﻿﻿Лукичева, Некрасова, Фрунзе, ﻿﻿Немичевых, ﻿﻿Нижняя, ﻿﻿Новоселовская, Ульянова, пер. Ульянова, Халтурина, ﻿﻿Хлебная, пер. ﻿﻿Хлебный, ﻿﻿Хозяйственная, Эскадронная, Перекопская, Первомайская, а также на прилегающих улицах и переулках, перечислили на предприятии.
Возможны перебои воды на верхних этажах многоквартирных домов.

"В течение дня будет организован подвоз воды: ул. Перекопская – ул. Эскадронная; ул. Линейная – ул. Л. Украинки; ул. 29-й Авиагородок. Информацию о месте расположения водовозок можно уточнить по номеру телефона диспетчерской службы Евпаторийского филиала +7(978) 821-31-37, +7(978) 467-07-52", – сказано в сообщении "Воды Крыма".

Как сообщалось ранее, в Евпатории на сетях, обеспечивающих водоснабжение городского округа, проводились масштабные ремонтные работы. В связи с этим было ограничено водоснабжение самой Евпатории, поселка Заозерное, села Прибрежное, а также поселков Мирный и Новоозерный.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Водовод за 2,2 миллиарда в Евпатории – как идут работы
Мелеет главный источник воды в Севастополе – Чернореченское водохранилище
Экономить запасы: в Симферополе воду стали подавать из подземных скважин
Водохранилище в Крыму - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
13 марта, 06:08
В Крыму построят еще два водохранилища
 
ЕвпаторияВода КрымаВода в КрымуНовости КрымаВодоснабжениеВодопроводОтключение воды
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:52Стабильно на спад: заболеваемость ОРВИ и гриппом в России падает
08:46Героизм и подвиг: 81 год назад началась Крымская наступательная операция
08:11Первичный и вторичный рынок недвижимости в Крыму: что с ценами
07:43В Евпатории из-за аварии снижено давление подачи воды в город
07:27Снег и мороз в Крыму: обстановка на дорогах полуострова
07:1223 беспилотника ВСУ атаковали ночью две области в России
06:37Девять сел Джанкойского района останутся без света 8 апреля
06:02Кондо-отели в Крыму: что надо знать о новом тренде рынка недвижимости
00:01В Крыму 8 градусов мороза в горах - прогноз погоды на 8 апреля
00:00Какой сегодня праздник: 8 апреля
23:17Трамп рассказал о перспективе решения украинского конфликта
22:33Кремль о прекращении огня и контрмеры ЕС против США - главное за день
21:45Севастополец перевозил в багажнике "семерки" 300 кг краденого мяса
21:22Снегопад в Крыму: коммунальщики в состоянии повышенной готовности
21:17Больше 20 улиц в селах Симферопольского района останутся без света
20:31Путин провел телефонный разговор с Лукашенко - что обсудили главы стран
20:23Не мог остаться в стороне: Керчь простилась с героем спецоперации
19:37Парад тюльпанов в Никитском ботсаду – переживут ли цветы непогоду
19:18У Европы в конфликте на Украине появилась новая цель – мнение
18:34ЕС вводит ответные контрмеры против Вашингтона: названы даты
Лента новостейМолния