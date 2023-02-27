https://crimea.ria.ru/20230227/sukhoputnyy-marshrut-v-krym-otremontiruyut-i-rasshiryat-1127223343.html

Сухопутный маршрут в Крым отремонтируют и расширят

Сухопутный маршрут в Крым отремонтируют и расширят - РИА Новости Крым, 27.02.2023

Сухопутный маршрут в Крым отремонтируют и расширят

Сухопутный коридор в Крым через новые регионы России отремонтируют, местами расширят и сделают от трассы съезды к морю. Об этом в интервью телеканалу "Россия... РИА Новости Крым, 27.02.2023

2023-02-27T12:13

2023-02-27T12:13

2023-02-27T12:13

марат хуснуллин

крым

новые регионы россии

ремонт и строительство дорог в крыму

ремонт дорог

транспорт

новости

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Сухопутный коридор в Крым через новые регионы России отремонтируют, местами расширят и сделают от трассы съезды к морю. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.По словам Хуснуллина, эта трасса станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области."Эта дорога будет основной, как и "Таврида" в Крыму, и от нее надо сделать все съезды к морю. У нас это в планах есть, мы сейчас просчитываем деньги и сроки", - добавил он.Ремонт дорог в РоссииВсего по итогам прошлого года в России отремонтировали почти 180 млн "квадратов" дорог, проинформировал вице-премьер."Дороги мы считаем по нескольким показателям. Первое - это построенные дороги и расширенные с двух до четырех и более полос. Таких у нас по стране - 1,6 тыс. км, это в прошлом году мы сделали. 30 тыс. км - это там, где на дорогах был проведен комплексный капитальный ремонт. А если считать всего, сколько было отремонтировано дорог, то это 176 млн кв. метров", - уточнил Хуснуллин.В этом году также планируется отремонтировать порядка 170 млн "квадратов". По словам вице-премьера, в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" будут завершены строительство и реконструкция около 200 объектов на местных и региональных дорогах России.Только в Крыму запланирован ремонт 24 мостов и 15 дорог протяженностью более 160 км, сообщил ранее глава республики Сергей Аксенов.Читайте также на РИА Новости Крым:Что дали Крыму национальные проекты: факты и суммыВ Крыму отремонтировали 165 км дорог в рамках нацпроектаКогда запустят движение грузовиков по Крымскому мосту

https://crimea.ria.ru/20230224/krym-poluchit-sredstva-na-vosstanovlenie-dorog-posle-pavodkov-1127179933.html

крым

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марат хуснуллин, крым, новые регионы россии, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, транспорт, новости, экономика