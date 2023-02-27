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Сухопутный маршрут в Крым отремонтируют и расширят - РИА Новости Крым, 27.02.2023
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Сухопутный маршрут в Крым отремонтируют и расширят
Сухопутный маршрут в Крым отремонтируют и расширят - РИА Новости Крым, 27.02.2023
Сухопутный маршрут в Крым отремонтируют и расширят
Сухопутный коридор в Крым через новые регионы России отремонтируют, местами расширят и сделают от трассы съезды к морю. Об этом в интервью телеканалу "Россия... РИА Новости Крым, 27.02.2023
2023-02-27T12:13
2023-02-27T12:13
марат хуснуллин
крым
новые регионы россии
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
транспорт
новости
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Сухопутный коридор в Крым через новые регионы России отремонтируют, местами расширят и сделают от трассы съезды к морю. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.По словам Хуснуллина, эта трасса станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области."Эта дорога будет основной, как и "Таврида" в Крыму, и от нее надо сделать все съезды к морю. У нас это в планах есть, мы сейчас просчитываем деньги и сроки", - добавил он.Ремонт дорог в РоссииВсего по итогам прошлого года в России отремонтировали почти 180 млн "квадратов" дорог, проинформировал вице-премьер."Дороги мы считаем по нескольким показателям. Первое - это построенные дороги и расширенные с двух до четырех и более полос. Таких у нас по стране - 1,6 тыс. км, это в прошлом году мы сделали. 30 тыс. км - это там, где на дорогах был проведен комплексный капитальный ремонт. А если считать всего, сколько было отремонтировано дорог, то это 176 млн кв. метров", - уточнил Хуснуллин.В этом году также планируется отремонтировать порядка 170 млн "квадратов". По словам вице-премьера, в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" будут завершены строительство и реконструкция около 200 объектов на местных и региональных дорогах России.Только в Крыму запланирован ремонт 24 мостов и 15 дорог протяженностью более 160 км, сообщил ранее глава республики Сергей Аксенов.Читайте также на РИА Новости Крым:Что дали Крыму национальные проекты: факты и суммыВ Крыму отремонтировали 165 км дорог в рамках нацпроектаКогда запустят движение грузовиков по Крымскому мосту
https://crimea.ria.ru/20230224/krym-poluchit-sredstva-na-vosstanovlenie-dorog-posle-pavodkov-1127179933.html
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марат хуснуллин, крым, новые регионы россии, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, транспорт, новости, экономика
Сухопутный маршрут в Крым отремонтируют и расширят

Хуснуллин: сухопутную дорогу в Крым расширят и сделают съезды к морю

12:13 27.02.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСтроительство дорог
Строительство дорог - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Сухопутный коридор в Крым через новые регионы России отремонтируют, местами расширят и сделают от трассы съезды к морю. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
"У нас эта дорога протяженностью 380 км идет вдоль побережья от Джанкоя до Ростовской области. Мы в прошлом году успели больше половины отремонтировать, но сейчас четко видим, что ее пропускной способности не хватает. Поэтому мы приняли решение местами ее расширять и делать, например, также объезды населенных пунктов", - рассказал он.
По словам Хуснуллина, эта трасса станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.
"Эта дорога будет основной, как и "Таврида" в Крыму, и от нее надо сделать все съезды к морю. У нас это в планах есть, мы сейчас просчитываем деньги и сроки", - добавил он.
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Ремонт дорог в России

Всего по итогам прошлого года в России отремонтировали почти 180 млн "квадратов" дорог, проинформировал вице-премьер.
"Дороги мы считаем по нескольким показателям. Первое - это построенные дороги и расширенные с двух до четырех и более полос. Таких у нас по стране - 1,6 тыс. км, это в прошлом году мы сделали. 30 тыс. км - это там, где на дорогах был проведен комплексный капитальный ремонт. А если считать всего, сколько было отремонтировано дорог, то это 176 млн кв. метров", - уточнил Хуснуллин.
В этом году также планируется отремонтировать порядка 170 млн "квадратов". По словам вице-премьера, в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" будут завершены строительство и реконструкция около 200 объектов на местных и региональных дорогах России.
Только в Крыму запланирован ремонт 24 мостов и 15 дорог протяженностью более 160 км, сообщил ранее глава республики Сергей Аксенов.
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