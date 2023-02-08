https://crimea.ria.ru/20230208/chto-dali-krymu-natsionalnye-proekty-fakty-i-summy--1126854427.html

Что дали Крыму национальные проекты: факты и суммы

Что дали Крыму национальные проекты: факты и суммы - РИА Новости Крым, 08.02.2023

Что дали Крыму национальные проекты: факты и суммы

Средства на реализацию нацпроектов в Крыму освоены на 99% по итогам 2022 года. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила начальник регионального... РИА Новости Крым, 08.02.2023

2023-02-08T14:42

2023-02-08T14:42

2023-02-08T14:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Средства на реализацию нацпроектов в Крыму освоены на 99% по итогам 2022 года. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила начальник регионального проектного офиса Дарья Попова."На реализацию нацпроектов в 2022 году Крыму было выделено 21,5 млрд рублей. Освоен 21 млрд 280 млн рублей. При этом неосвоенные 220 миллионов – это экономия по результатам проведенных торгов и часть средств на 2023 год, которые были перечислены республике в 2022 году", – сообщила Попова.Нацпроекты "Демография" и "Образование"На реализацию проекта в минувшем году выделено более 4 млрд рублей. Часть этих средств направили на строительство детского сада на 140 мест в Керчи.Кроме того, более 28 тысяч крымских семей получили единоразовую выплату при рождении или усыновления ребенка. На эти цели в рамках нацпроекта выделено 3,8 млрд рублей. Также за счет проекта выполнено 867 процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).По нацпроекту "Образование" завершено строительство общеобразовательной школы на 700 мест в селе Трехпрудное Симферопольского района. Она примет детей с 1 сентября 2023 года.Продолжается работа по оснащению так называемых точек роста – специализированных классов в сельской местности и отдаленных поселениях. За год 99 таких образовательных организаций получили ноутбуки и многофункциональные комплексы."Безопасные и качественные дороги"В прошлом году в рамках нацпроекта отремонтировали и привели в надлежащее состояние пять мостов и 19 участков дорог. Общая стоимость работ составила 4,6 млрд рублей."В планах на 2023 год выполнить ремонт 24 мостов и 15 участков дорог на общую сумму более шести миллиардов рублей", – продолжила Попова."Культура"Нацпроект "Культура" позволил отремонтировать два дома культуры в Красногвардейском и Красноперекопском районах республики и закупить для них музыкальные инструменты. Ремонтные работы также провели в детских школах искусств.Кроме того, были модернизированы четыре кинозала - по два в Симферополе и Красноперекопске, общая сумма вложений составила 34 миллиона рублей. За счет средств проекта закуплено новое звуковое и коммутационное оборудование, цифровые кинопроекторы с сервером, 3D-системы, киноэкраны прямой проекции, источники бесперебойного питания и программно-аппаратные средства."Экология"За минувший год в рамках проекта освоены более 5 млрд рублей."Благодаря нацпроекту в Крыму существенно сократилось число свалок в сельской местности, уменьшилось количество полигонов твердых бытовых отходов - их осталось меньше 10", – сообщила министр экологии и природных ресурсов Крыма – главный государственный инспектор РК Ольга Славгородская.В минувшем году завершены работы по рекультивации мусорного полигона в Судаке. Также в Сакском и Белогорском районах получены положительные заключения государственной экспертизы и заключены контракта на 5,9 млн рублей на строительство экотехнопарков.В селе Щебетовка в районе Феодосии расчистили шесть километров русла реки Отуз и Кизилташского ручья, а в Симферопольском регионе - 2,32 км русла Салгира.Также велась работа по восстановлению лесов: высажены 822 тысячи лесных деревьев и кустарников на площади 286,9 гектаров в Бахчисарайском, Белогорском, Евпаторийском, Раздольненском, Симферопольском, Старокрымском и Джанкойском лесничествах.Ранее в региональном проектном офисе сообщили, что Крым стал лучшим среди субъектов Южного федерального округа по освоению средств национальных проектов, достигнув 125 из 139 целевых показателей.Всего в Крыму реализуется 12 национальных и 46 региональных проектов. Основные из них относятся к сферам здравоохранения, образования, ЖКХ, экологии и цифровой экономики. В текущем году на их реализацию уже выделено около 17 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Нацпроекты в Крыму: что сделаноВыплаты или жилье: как в Крыму решают вопрос расселения аварийных домовКак поддержат внутренний туризм в 2023 году

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нацпроекты в крыму, новости крыма, крым, экономика, образование в крыму и севастополе, ремонт дорог, культура, экология