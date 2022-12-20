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Нацпроекты в Крыму: что сделано - РИА Новости Крым, 20.12.2022
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Нацпроекты в Крыму: что сделано
Нацпроекты в Крыму: что сделано - РИА Новости Крым, 20.12.2022
Нацпроекты в Крыму: что сделано
Крым освоил более 19 млрд рублей на реализацию национальных и региональных проектов, в том числе по улучшению качества образования и ремонтам дорог. Об этом... РИА Новости Крым, 20.12.2022
2022-12-20T19:06
2022-12-20T19:06
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экономика
юрий гоцанюк
нацпроекты в крыму
ремонт и строительство дорог в крыму
образование в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Крым освоил более 19 млрд рублей на реализацию национальных и региональных проектов, в том числе по улучшению качества образования и ремонтам дорог. Об этом сообщил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк. Современная школаВ частности, в Керчи, Ялте и Симферополе обновлена материально-техническая база трех школ-интернатов. В ялтинском лицее №9 появился детский технопарк "Кванториум". Еще полсотни крымских общеобразовательных организаций обновили материально-техническую базу для открытия Центров "Точка роста", где можно дополнительно заниматься по программам цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей."11 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, оснастили спортивным оборудованием и инвентарем", - добавил Гоцанюк.Местная дорожная сетьПо проекту "Региональная и местная дорожная сеть" в городах Крыма в этом году отремонтировали 18 объектов общей протяженностью более 189 километров. Еще 11 дорог длиной более 471 метров - в работе. "Это дороги регионального и межмуниципального значения, в том числе искусственные сооружения", - уточнил глава Сомина.В рамках другого национального проекта - "Безопасные качественные дороги" - отремонтировано 165 километров покрытия на 15 объектах, сообщал ранее сайт РИА Новости Крым. В данном случае речь идет о дорогах, связывающих населенные пункты в сельской местности и обеспечивающих транспортную доступность к школам, медицинским учреждениям и спортивным объектам. Республика Крым принимает участие в одиннадцати национальных проектах, нацеленных на улучшение качества жизни населения. Самые важные среди них: "Жилье и городская среда", "Здравоохранение", "Безопасные качественные дороги", "Демография", "Образование", "Экология", "Культура". Общая сумма финансирования региональных проектов до 2024 года превышает 83 млрд рублей. Из них 50 млрд поступают из федерального бюджета, 31,8 млрд рублей – из республиканского, еще 1,2 млрд рублей из внебюджетных источников.Читайте также на РИА Новости Крым:Два миллиарда украли на нацпроектах в России - генпрокурорМиллиарды на здоровье: сколько денег выделили Крыму за восемь летНазваны самые проблемные объекты по нацпроектам в Крыму
https://crimea.ria.ru/20220510/gde-v-krymu-po-natsproektu-postroyat-musoropererabatyvayuschie-zavody-1123185506.html
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новости крыма, крым, экономика, юрий гоцанюк, нацпроекты в крыму, ремонт и строительство дорог в крыму, образование в крыму и севастополе
Нацпроекты в Крыму: что сделано

Гоцанюк: национальные и региональные проекты в Крыму исполнены на 87%

19:06 20.12.2022
 
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаВ Крыму оборудуют спортплощадки в рамках реализации нацпроектов
В Крыму оборудуют спортплощадки в рамках реализации нацпроектов
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Крым освоил более 19 млрд рублей на реализацию национальных и региональных проектов, в том числе по улучшению качества образования и ремонтам дорог. Об этом сообщил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк.

"В Республике Крым реализуются 12 национальных и 47 региональных проектов. Органами исполнительной власти республики в 2022 году освоено уже более 19,3 млрд рублей на их реализацию, что составляет 87% выделенных средств", - написал глава Совмина в своем Telegram-канале.

Современная школа

В частности, в Керчи, Ялте и Симферополе обновлена материально-техническая база трех школ-интернатов. В ялтинском лицее №9 появился детский технопарк "Кванториум". Еще полсотни крымских общеобразовательных организаций обновили материально-техническую базу для открытия Центров "Точка роста", где можно дополнительно заниматься по программам цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей.
"11 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, оснастили спортивным оборудованием и инвентарем", - добавил Гоцанюк.
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Местная дорожная сеть

По проекту "Региональная и местная дорожная сеть" в городах Крыма в этом году отремонтировали 18 объектов общей протяженностью более 189 километров. Еще 11 дорог длиной более 471 метров - в работе. "Это дороги регионального и межмуниципального значения, в том числе искусственные сооружения", - уточнил глава Сомина.
В рамках другого национального проекта - "Безопасные качественные дороги" - отремонтировано 165 километров покрытия на 15 объектах, сообщал ранее сайт РИА Новости Крым. В данном случае речь идет о дорогах, связывающих населенные пункты в сельской местности и обеспечивающих транспортную доступность к школам, медицинским учреждениям и спортивным объектам.
Республика Крым принимает участие в одиннадцати национальных проектах, нацеленных на улучшение качества жизни населения. Самые важные среди них: "Жилье и городская среда", "Здравоохранение", "Безопасные качественные дороги", "Демография", "Образование", "Экология", "Культура". Общая сумма финансирования региональных проектов до 2024 года превышает 83 млрд рублей. Из них 50 млрд поступают из федерального бюджета, 31,8 млрд рублей – из республиканского, еще 1,2 млрд рублей из внебюджетных источников.
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Новости КрымаКрымЭкономикаЮрий ГоцанюкНацпроекты в КрымуРемонт и строительство дорог в КрымуОбразование в Крыму и Севастополе
 
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