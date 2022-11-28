https://crimea.ria.ru/20221128/milliardy-na-zdorove-skolko-deneg-vydelili-krymu-za-vosem-let-1125582937.html

Миллиарды на здоровье: сколько денег выделили Крыму за восемь лет

Миллиарды на здоровье: сколько денег выделили Крыму за восемь лет - РИА Новости Крым, 28.11.2022

Миллиарды на здоровье: сколько денег выделили Крыму за восемь лет

Более 360 млрд рублей вложено за восемь лет в сферу здравоохранения Республики Крым, за эти деньги построены и отремонтированы медицинские объекты, приобретено... РИА Новости Крым, 28.11.2022

2022-11-28T16:19

2022-11-28T16:19

2022-11-28T16:19

крым

здравоохранение в крыму и севастополе

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Более 360 млрд рублей вложено за восемь лет в сферу здравоохранения Республики Крым, за эти деньги построены и отремонтированы медицинские объекты, приобретено оборудование и новые автомобили скорой медпомощи. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании Совета по региональному здравоохранению.Почему в Севастополе массово увольняются врачи: разъяснение властей >>В Крыму проведена модернизация региональной инфраструктуры, включая строительство, ремонт и приобретение оборудования для 61 организации. Вместе с тем глава Совфеда указала и на ряд проблемных вопросов. В их числе – низкие темпы диспансеризации, отсутствие возможности в ряде клиник дистанционной записи на прием, случаи неэффективного использования оборудования, недостаточная укомплектованность первичного звена.Матвиенко призвала власти Крыма проанализировать состояние здравоохранения в регионе в целом и в каждом муниципалитете в частности, отметив, что "переходный период пора завершать и медицинские учреждения должны работать в штатном режиме"."Крым должен быть лучшим регионом, и в сфере здравоохранения, это должна быть визитная карточка России", - заключила она.

https://crimea.ria.ru/20221124/rossiyskie-sela-i-derevni-usilyat-mobilnymi-medkompleksami-1125521792.html

https://crimea.ria.ru/20221117/kak-v-krymu-spasayut-nedonoshennykh-detey-vozmozhnosti-neonatologov-1125419203.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, здравоохранение в крыму и севастополе, экономика