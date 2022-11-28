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Миллиарды на здоровье: сколько денег выделили Крыму за восемь лет - РИА Новости Крым, 28.11.2022
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Миллиарды на здоровье: сколько денег выделили Крыму за восемь лет
Миллиарды на здоровье: сколько денег выделили Крыму за восемь лет - РИА Новости Крым, 28.11.2022
Миллиарды на здоровье: сколько денег выделили Крыму за восемь лет
Более 360 млрд рублей вложено за восемь лет в сферу здравоохранения Республики Крым, за эти деньги построены и отремонтированы медицинские объекты, приобретено... РИА Новости Крым, 28.11.2022
2022-11-28T16:19
2022-11-28T16:19
крым
здравоохранение в крыму и севастополе
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Более 360 млрд рублей вложено за восемь лет в сферу здравоохранения Республики Крым, за эти деньги построены и отремонтированы медицинские объекты, приобретено оборудование и новые автомобили скорой медпомощи. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании Совета по региональному здравоохранению.Почему в Севастополе массово увольняются врачи: разъяснение властей &gt;&gt;В Крыму проведена модернизация региональной инфраструктуры, включая строительство, ремонт и приобретение оборудования для 61 организации. Вместе с тем глава Совфеда указала и на ряд проблемных вопросов. В их числе – низкие темпы диспансеризации, отсутствие возможности в ряде клиник дистанционной записи на прием, случаи неэффективного использования оборудования, недостаточная укомплектованность первичного звена.Матвиенко призвала власти Крыма проанализировать состояние здравоохранения в регионе в целом и в каждом муниципалитете в частности, отметив, что "переходный период пора завершать и медицинские учреждения должны работать в штатном режиме"."Крым должен быть лучшим регионом, и в сфере здравоохранения, это должна быть визитная карточка России", - заключила она.
https://crimea.ria.ru/20221124/rossiyskie-sela-i-derevni-usilyat-mobilnymi-medkompleksami-1125521792.html
https://crimea.ria.ru/20221117/kak-v-krymu-spasayut-nedonoshennykh-detey-vozmozhnosti-neonatologov-1125419203.html
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крым, здравоохранение в крыму и севастополе, экономика
Миллиарды на здоровье: сколько денег выделили Крыму за восемь лет

Матвиенко: в здравоохранение Крыма за восемь лет вложено более 360 млрд рублей

16:19 28.11.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкРабота медиков
Работа медиков - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости . Кирилл Брага
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Более 360 млрд рублей вложено за восемь лет в сферу здравоохранения Республики Крым, за эти деньги построены и отремонтированы медицинские объекты, приобретено оборудование и новые автомобили скорой медпомощи. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании Совета по региональному здравоохранению.
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"Сделано немало. Здравоохранение Крыма стало органичной частью системы здравоохранения РФ, выстроена трехуровневая модель оказания медпомощи, реализуются национальные проекты. На финансирование отрасли здравоохранения РК с 2014 года было направлено более 360 млрд рублей из всех источников: федерального и регионального бюджетов, территориального фонда ОМС, бюджета правительства Москвы. Мы видим, как буквально за несколько лет качественно меняется здравоохранение региона", - отметила она.
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Матвиенко призвала власти Крыма проанализировать состояние здравоохранения в регионе в целом и в каждом муниципалитете в частности, отметив, что "переходный период пора завершать и медицинские учреждения должны работать в штатном режиме".
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"Крым должен быть лучшим регионом, и в сфере здравоохранения, это должна быть визитная карточка России", - заключила она.
 
КрымЗдравоохранение в Крыму и СевастополеЭкономика
 
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