https://crimea.ria.ru/20221128/milliardy-na-zdorove-skolko-deneg-vydelili-krymu-za-vosem-let-1125582937.html
Миллиарды на здоровье: сколько денег выделили Крыму за восемь лет
Миллиарды на здоровье: сколько денег выделили Крыму за восемь лет - РИА Новости Крым, 28.11.2022
Миллиарды на здоровье: сколько денег выделили Крыму за восемь лет
Более 360 млрд рублей вложено за восемь лет в сферу здравоохранения Республики Крым, за эти деньги построены и отремонтированы медицинские объекты, приобретено... РИА Новости Крым, 28.11.2022
2022-11-28T16:19
2022-11-28T16:19
2022-11-28T16:19
крым
здравоохранение в крыму и севастополе
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Более 360 млрд рублей вложено за восемь лет в сферу здравоохранения Республики Крым, за эти деньги построены и отремонтированы медицинские объекты, приобретено оборудование и новые автомобили скорой медпомощи. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании Совета по региональному здравоохранению.Почему в Севастополе массово увольняются врачи: разъяснение властей >>В Крыму проведена модернизация региональной инфраструктуры, включая строительство, ремонт и приобретение оборудования для 61 организации. Вместе с тем глава Совфеда указала и на ряд проблемных вопросов. В их числе – низкие темпы диспансеризации, отсутствие возможности в ряде клиник дистанционной записи на прием, случаи неэффективного использования оборудования, недостаточная укомплектованность первичного звена.Матвиенко призвала власти Крыма проанализировать состояние здравоохранения в регионе в целом и в каждом муниципалитете в частности, отметив, что "переходный период пора завершать и медицинские учреждения должны работать в штатном режиме"."Крым должен быть лучшим регионом, и в сфере здравоохранения, это должна быть визитная карточка России", - заключила она.
https://crimea.ria.ru/20221124/rossiyskie-sela-i-derevni-usilyat-mobilnymi-medkompleksami-1125521792.html
https://crimea.ria.ru/20221117/kak-v-krymu-spasayut-nedonoshennykh-detey-vozmozhnosti-neonatologov-1125419203.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, здравоохранение в крыму и севастополе, экономика
Миллиарды на здоровье: сколько денег выделили Крыму за восемь лет
Матвиенко: в здравоохранение Крыма за восемь лет вложено более 360 млрд рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Более 360 млрд рублей вложено за восемь лет в сферу здравоохранения Республики Крым, за эти деньги построены и отремонтированы медицинские объекты, приобретено оборудование и новые автомобили скорой медпомощи. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании Совета по региональному здравоохранению.
"Сделано немало. Здравоохранение Крыма стало органичной частью системы здравоохранения РФ, выстроена трехуровневая модель оказания медпомощи, реализуются национальные проекты. На финансирование отрасли здравоохранения РК с 2014 года было направлено более 360 млрд рублей из всех источников: федерального и регионального бюджетов, территориального фонда ОМС, бюджета правительства Москвы. Мы видим, как буквально за несколько лет качественно меняется здравоохранение региона", - отметила она.
В Крыму проведена модернизация региональной инфраструктуры, включая строительство, ремонт и приобретение оборудования для 61 организации. Вместе с тем глава Совфеда указала и на ряд проблемных вопросов. В их числе – низкие темпы диспансеризации, отсутствие возможности в ряде клиник дистанционной записи на прием, случаи неэффективного использования оборудования, недостаточная укомплектованность первичного звена.
Матвиенко призвала власти Крыма проанализировать состояние здравоохранения в регионе в целом и в каждом муниципалитете в частности, отметив, что "переходный период пора завершать и медицинские учреждения должны работать в штатном режиме".
"Крым должен быть лучшим регионом, и в сфере здравоохранения, это должна быть визитная карточка России", - заключила она.