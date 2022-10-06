https://crimea.ria.ru/20221006/pochemu-v-sevastopole-massovo-uvolnyayutsya-vrachi-razyasnenie-vlastey-1124733846.html

Почему в Севастополе массово увольняются врачи: разъяснение властей

Почему в Севастополе массово увольняются врачи: разъяснение властей - РИА Новости Крым, 06.10.2022

Почему в Севастополе массово увольняются врачи: разъяснение властей

Около 80% работающих медиков в Севастополе уволились по собственному желанию, приехавшие из других регионов – из-за проблем с жильем. Об этом на сессии... РИА Новости Крым, 06.10.2022

2022-10-06T11:59

2022-10-06T11:59

2022-10-06T11:59

севастополь

здравоохранение в крыму и севастополе

общество

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СЕВАСТОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Около 80% работающих медиков в Севастополе уволились по собственному желанию, приехавшие из других регионов – из-за проблем с жильем. Об этом на сессии законодательного собрания города сообщил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов.По словам Денисова, из 43 ординаторов в городе работают четверо. Из 340 принятых на работу врачей первичного звена, уволились 270 человек.Серьезная проблема как с врачами, так и с кадрами среднего звена. В этом году из всех выпускников медицинского колледжа Севастополя на работу устроилось чуть больше трети, остальные разъехались "из-за непредвиденных ситуаций". Есть и те, кто после окончания вузов еще не определился. По словам главы депздрава, если раздумывающие откликнутся, в городе стабилизируется ситуация и укомплектованность медперсонала достигнет 70%.В скорой помощи ситуация схожая. Штат заполнен на 2/3, при этом врачи и медсестры вынуждены оказывать неотложную помощь в поликлиниках из-за нехватки специалистов."Часть этой работы берет на себя скорая помощь. Когда будет 100% укомплектованность, тогда и время прибытия скорой помощи будет несколько другое", – пояснил Денисов.Об остром дефиците медиков в Севастополе заговорили в сентябре. Тогда указывалось, что город испытывает острую нехватку терапевтов и педиатров, а сосудистый хирург остался один на весь город.

https://crimea.ria.ru/20220823/v-sevastopole-na-ves-gorod-ostalsya-odin-sosudistyy-khirurg--1124252318.html

https://crimea.ria.ru/20220909/v-sevastopole-ostryy-defitsit-terapevtov-i-pediatrov-1124454322.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, здравоохранение в крыму и севастополе, общество