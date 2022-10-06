https://crimea.ria.ru/20221006/pochemu-v-sevastopole-massovo-uvolnyayutsya-vrachi-razyasnenie-vlastey-1124733846.html
Почему в Севастополе массово увольняются врачи: разъяснение властей
Почему в Севастополе массово увольняются врачи: разъяснение властей - РИА Новости Крым, 06.10.2022
Почему в Севастополе массово увольняются врачи: разъяснение властей
Около 80% работающих медиков в Севастополе уволились по собственному желанию, приехавшие из других регионов – из-за проблем с жильем. Об этом на сессии... РИА Новости Крым, 06.10.2022
2022-10-06T11:59
2022-10-06T11:59
2022-10-06T11:59
севастополь
здравоохранение в крыму и севастополе
общество
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СЕВАСТОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Около 80% работающих медиков в Севастополе уволились по собственному желанию, приехавшие из других регионов – из-за проблем с жильем. Об этом на сессии законодательного собрания города сообщил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов.По словам Денисова, из 43 ординаторов в городе работают четверо. Из 340 принятых на работу врачей первичного звена, уволились 270 человек.Серьезная проблема как с врачами, так и с кадрами среднего звена. В этом году из всех выпускников медицинского колледжа Севастополя на работу устроилось чуть больше трети, остальные разъехались "из-за непредвиденных ситуаций". Есть и те, кто после окончания вузов еще не определился. По словам главы депздрава, если раздумывающие откликнутся, в городе стабилизируется ситуация и укомплектованность медперсонала достигнет 70%.В скорой помощи ситуация схожая. Штат заполнен на 2/3, при этом врачи и медсестры вынуждены оказывать неотложную помощь в поликлиниках из-за нехватки специалистов."Часть этой работы берет на себя скорая помощь. Когда будет 100% укомплектованность, тогда и время прибытия скорой помощи будет несколько другое", – пояснил Денисов.Об остром дефиците медиков в Севастополе заговорили в сентябре. Тогда указывалось, что город испытывает острую нехватку терапевтов и педиатров, а сосудистый хирург остался один на весь город.
https://crimea.ria.ru/20220823/v-sevastopole-na-ves-gorod-ostalsya-odin-sosudistyy-khirurg--1124252318.html
https://crimea.ria.ru/20220909/v-sevastopole-ostryy-defitsit-terapevtov-i-pediatrov-1124454322.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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севастополь, здравоохранение в крыму и севастополе, общество
Почему в Севастополе массово увольняются врачи: разъяснение властей
Глава депздрава Севастополя Денисов пояснил, почему в городе остро нехватает врачей
СЕВАСТОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Около 80% работающих медиков в Севастополе уволились по собственному желанию, приехавшие из других регионов – из-за проблем с жильем. Об этом на сессии законодательного собрания города сообщил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов.
По словам Денисова, из 43 ординаторов в городе работают четверо. Из 340 принятых на работу врачей первичного звена, уволились 270 человек.
"Текучка действительно большая. Причины разные, все (увольняются – ред.) по собственному желанию, но, в основном, это переезд в другой город. У тех, кто сюда переехал, возникают проблемы с жильем: жилье не могут приобрести, а на компенсацию тоже (его не купить – ред.). Не всегда семья готова", – сказал Денисов.
Серьезная проблема как с врачами, так и с кадрами среднего звена. В этом году из всех выпускников медицинского колледжа Севастополя на работу устроилось чуть больше трети, остальные разъехались "из-за непредвиденных ситуаций". Есть и те, кто после окончания вузов еще не определился. По словам главы депздрава, если раздумывающие откликнутся, в городе стабилизируется ситуация и укомплектованность медперсонала достигнет 70%.
В скорой помощи ситуация схожая. Штат заполнен на 2/3, при этом врачи и медсестры вынуждены оказывать неотложную помощь в поликлиниках из-за нехватки специалистов.
"Часть этой работы берет на себя скорая помощь. Когда будет 100% укомплектованность, тогда и время прибытия скорой помощи будет несколько другое", – пояснил Денисов.
Об остром дефиците медиков в Севастополе заговорили
в сентябре. Тогда указывалось, что город испытывает острую нехватку терапевтов и педиатров, а сосудистый хирург остался один на весь город
.