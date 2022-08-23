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В Севастополе на весь город остался один сосудистый хирург - РИА Новости Крым, 23.08.2022
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В Севастополе на весь город остался один сосудистый хирург
В Севастополе на весь город остался один сосудистый хирург - РИА Новости Крым, 23.08.2022
В Севастополе на весь город остался один сосудистый хирург
В Севастополе – новая волна увольнений врачей. На данный момент в городе остался только один сосудистый хирург, и он отказывается делать сложные операции... РИА Новости Крым, 23.08.2022
2022-08-23T07:03
2022-08-23T07:03
севастополь
здравоохранение в крыму и севастополе
общество
авторы
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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Севастополе – новая волна увольнений врачей. На данный момент в городе остался только один сосудистый хирург, и он отказывается делать сложные операции самостоятельно. Об этом заявил специалист Регионального сосудистого центра Антон Баранов в беседе с представителем одной из пациенток. При этом в департаменте здравоохранения Севастополя ситуацию не рассматривают как критическую.Согласно диагнозу сосудистых хирургов, Людмиле Р. угрожает потеря нижних конечностей. К плановой операции женщина готовилась месяц. В день, когда оставалось взять заключение на основе пройденных обследований и получить направление на госпитализацию, выяснилось, что писать его некому: профильный специалист, принимавший в городской больнице №1, после отпуска "ушел на больничный с последующим увольнением".Курировавший пациентку в Центре сосудистой хирургий (РСЦ) врач Антон Баранов заявил, что утром 22 августа заявление на увольнение написала еще одна его коллега. Теперь он один специалист по сосудам не только в Центре, но и вообще в городе. И за операцию, в которой задействуется 3-4 хирурга, сам не возьмется.Еще один вариант – Республиканская клиническая больница им. Семашко в Симферополе, но для того, чтоб в нее попасть, некоторые обследования придется пройти заново, так как сроки годности анализов будут просрочены. Врач уточнил, что сосудистые хирурги есть также в военном госпитале в Севастополе, однако они "сейчас оказывают помощь только нашим военным".В департаменте здравоохранения Севастополя подтвердили, что два профильных хирурга в данный момент увольняются. Однако сложившуюся ситуацию здесь не оценивают как критическую."Региональный сосудистый центр не ограничивает действие хирургии в целом по городу. Внутри самого РСЦ есть два хирургических отделения с действующими и оперирующими хирургами. Оттуда можно спокойно "подтягивать" и на плановые операции в том числе. У нас действительно было четыре врача, сейчас остается два, один из них Антон. Два хирурга, оба не местные, возможно, от нас скоро уедут – увольняются. Но не потому, что мы им не создали условия", – сообщили в пресс-службе департамента. В депздраве заверили, что никому из тех, кому надо экстренно оперироваться, ни в коем случае не отказывают.Ранее РИА Новости Крым сообщали, что за последние 11 лет в Севастополе население росло темпами, опережающими всю Россию. Об этом свидетельствуют предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2021 года. В городе федерального значения население выросло практически на 40%, составив 548 тысяч человек.
https://crimea.ria.ru/20220822/zhaloby-po-povodu-i-bez-pochemu-skoraya-opazdyvaet-na-vyzovy-krymchan-1124207218.html
https://crimea.ria.ru/20220821/pochemu-v-krymu-ne-khvataet-detskikh-vrachey--mnenie-1124187734.html
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Анна Петрова
Анна Петрова
Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, авторы
В Севастополе на весь город остался один сосудистый хирург

В Севастополе на на полмиллиона человек остался один сосудистый хирург

07:03 23.08.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкХирургические инструменты
Хирургические инструменты - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости . Кирилл Шипицин
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Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Севастополе – новая волна увольнений врачей. На данный момент в городе остался только один сосудистый хирург, и он отказывается делать сложные операции самостоятельно. Об этом заявил специалист Регионального сосудистого центра Антон Баранов в беседе с представителем одной из пациенток. При этом в департаменте здравоохранения Севастополя ситуацию не рассматривают как критическую.
Согласно диагнозу сосудистых хирургов, Людмиле Р. угрожает потеря нижних конечностей. К плановой операции женщина готовилась месяц. В день, когда оставалось взять заключение на основе пройденных обследований и получить направление на госпитализацию, выяснилось, что писать его некому: профильный специалист, принимавший в городской больнице №1, после отпуска "ушел на больничный с последующим увольнением".
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Курировавший пациентку в Центре сосудистой хирургий (РСЦ) врач Антон Баранов заявил, что утром 22 августа заявление на увольнение написала еще одна его коллега. Теперь он один специалист по сосудам не только в Центре, но и вообще в городе. И за операцию, в которой задействуется 3-4 хирурга, сам не возьмется.
"Помощь в городе Севастополе вы не получите, потому что остался всего лишь я один. Больше сосудистых хирургов нет. Если была бы короткая операция, я бы, может быть, позвал на нее хирургов обычных, и то это надо все планировать. На такую большую операцию я один не пойду, это значит подвергать пациента риску. Вам надо искать федеральный центр, который вами займется. Логичней съездить либо в Краснодар, либо в Ростов", – сказал Баранов.
Еще один вариант – Республиканская клиническая больница им. Семашко в Симферополе, но для того, чтоб в нее попасть, некоторые обследования придется пройти заново, так как сроки годности анализов будут просрочены.
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Врач уточнил, что сосудистые хирурги есть также в военном госпитале в Севастополе, однако они "сейчас оказывают помощь только нашим военным".
В департаменте здравоохранения Севастополя подтвердили, что два профильных хирурга в данный момент увольняются. Однако сложившуюся ситуацию здесь не оценивают как критическую.
"Региональный сосудистый центр не ограничивает действие хирургии в целом по городу. Внутри самого РСЦ есть два хирургических отделения с действующими и оперирующими хирургами. Оттуда можно спокойно "подтягивать" и на плановые операции в том числе. У нас действительно было четыре врача, сейчас остается два, один из них Антон. Два хирурга, оба не местные, возможно, от нас скоро уедут – увольняются. Но не потому, что мы им не создали условия", – сообщили в пресс-службе департамента.
В депздраве заверили, что никому из тех, кому надо экстренно оперироваться, ни в коем случае не отказывают.
Ранее РИА Новости Крым сообщали, что за последние 11 лет в Севастополе население росло темпами, опережающими всю Россию. Об этом свидетельствуют предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2021 года. В городе федерального значения население выросло практически на 40%, составив 548 тысяч человек.
 
СевастопольЗдравоохранение в Крыму и СевастополеОбществоАвторы
 
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