https://crimea.ria.ru/20250329/pri-kakikh-usloviyakh-zapad-priznaet-zaes-rossiyskim-obektom--mnenie--1145302410.html

При каких условиях Запад признает ЗАЭС российским объектом – мнение

При каких условиях Запад признает ЗАЭС российским объектом – мнение - РИА Новости Крым, 29.03.2025

При каких условиях Запад признает ЗАЭС российским объектом – мнение

Вопрос признания Запорожской АЭС не лежит в плоскости политики, а Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), осуществляющее свою миссию на Запорожской РИА Новости Крым, 29.03.2025

2025-03-29T07:02

2025-03-29T07:02

2025-03-29T07:02

заэс (запорожская атомная электростанция)

мнения

сша

россия

украина

политика

магатэ

ренат карчаа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Вопрос признания Запорожской АЭС не лежит в плоскости политики, а Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), осуществляющее свою миссию на Запорожской атомной электростанции с 2022 года, де-факто уже признало российскую юрисдикцию над этим объектом. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал советник главы Крыма, депутат заксобрания Запорожской области Ренат Карчаа.По словам Карчаа, вопрос принадлежности Запорожской АЭС не лежит в плоскости политики и любые рассуждения о признании или непризнании российской юрисдикции над Запорожской АЭС в принципе не имеют смысла."Он в данной истории строго в плоскости всего, что относится к ядерной безопасности. И нам это признание не нужно по одной простой причине: МАГАТЭ – ключевой международный институт, выполняющий миссию главного арбитра соблюдения норм и стандартов ядерной безопасности, который осуществляет свою миссию с 2022 года на Запорожской атомной электростанции, де-факто эту юрисдикцию признало", – сказал Карчаа.В этой связи консультации с Украиной по поводу ЗАЭС в рамках обсуждения Киевом и Вашингтоном возможной передачи США контроля над украинскими атомными станциями "выглядят, мягко говоря, глупо", заявил он."Территория ее функционирования – Российская Федерация, это закреплено в Конституции. Сама станция – объект российской юрисдикции, что закреплено указом президента и соответствующими решениями правительства. С точки зрения прав здесь все понятно, и ни о каких передачах речь идти не может", – заключил он.Что же касается возможной передачи США контроля за атомными электростанциями на территориях, подконтрольных Киеву, то это, не исключено, даже к лучшему, считает эксперт."Атомные станции на Украине – да хоть пусть Украина их подарит США, нам от этого ни холодно, ни горячо. Хоть появится реальное ответственное лицо в лице государства за ядерную безопасность, и есть надежда, что она будет обеспечена на этих станциях", – прокомментировал Ренат Карчаа.Тем не менее, даже этот вопрос - весьма сложный, поскольку требует проработки механизма такой передачи, заметил он.Ранее в МИД России заявили, что передача Запорожской АЭС киевским властям или установления некоего "совместного контроля" над станцией с Украиной, США или представителями международных организаций является недопустимым.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В "Росатоме" оценили идею о совместном с Украиной управлении ЗАЭС Украина протестует против ротации миссии МАГАТЭ через территорию России Признание Крыма российским: что для этого должно произойти – эксперт

заэс (запорожская атомная электростанция)

сша

россия

украина

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), мнения, сша, россия, украина, политика, магатэ, ренат карчаа