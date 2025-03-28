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Временное управление на Украине и освобожденные села: главное за день - РИА Новости Крым, 28.03.2025
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Временное управление на Украине и освобожденные села: главное за день
Временное управление на Украине и освобожденные села: главное за день - РИА Новости Крым, 28.03.2025
Временное управление на Украине и освобожденные села: главное за день
Президент России Владимир Путин заявил о возможности введения на Украине временного управления, которое можно было бы обсудить под эгидой ООН. Российские войска РИА Новости Крым, 28.03.2025
2025-03-28T22:18
2025-03-28T22:18
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил о возможности введения на Украине временного управления, которое можно было бы обсудить под эгидой ООН. Российские войска освободили населенный пункт Красное Первое в Харьковской области и Гоголевку в Курской области. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия оставляет за собой право возобновить удары по энергетике Украины. Над регионами России уничтожены 78 беспилотников ВСУ. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили возобновление черноморской инициативы по безопасному судоходству.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Возможность введения временного управления на УкраинеПрезидент России Владимир Путин заявил о возможности введения на Украине временного управления, которое можно было бы обсудить под эгидой ООН вместе с США, странами Европы и партнерами РФ.Путин подчеркнул, что Россия настойчиво и уверенно движется к достижению всех целей спецоперации. Вооруженные силы освобождают одну территорию за другой, один населенный пункт за другим каждый день. На данный момент противник выбит с более 70% территорий Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, освобождено 99% Луганской Народной Республики.По словам российского лидера, есть основания полагать, что Вооруженные силы РФ "добьют" ВСУ на поле боя.Президент также выразил надежду, что излишнее доверие России к партнерам больше не приведет к ошибкам и подчеркнул, что Москва по-прежнему приветствует разрешение любых конфликтов мирными средствами, но "только не за наш счет".Освобождение территорий в ходе СВОПодразделения группировки войск "Запад" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Красное Первое Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.Кроме того, подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освободили населенный пункт Гоголевка в Курской области.Право России на ответные ударыРоссия оставляет за собой право не соблюдать ограничение на удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины в случае, если этот мораторий нарушает киевский режим, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.По его словам, ВСУ игнорируют команду Киева не наносить удары по энергообъектам. Россия констатирует отсутствие контроля за вооруженными силами страны со стороны руководства Украины.Сбитые беспилотники над регионами РоссииРоссийские средства ПВО в ночь на пятницу отразили атаку украинских беспилотников на семь регионов страны, уничтожив и перехватив 78 вражеских БПЛА.32 дрона сбиты над территорией Воронежской области, 19 – над Саратовской областью, 17 беспилотников – над Курской, шесть – над Белгородской, два БПЛА – над территорией Липецкой области.Также по одному беспилотнику сбили в небе над Ростовской и Тамбовской областями.Разговор Путина и ЭрдоганаПрезиденты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора обговорили вопрос возобновления черноморской инициативы по безопасному судоходству.Турецкий лидер высказался также в поддержку российско-американского диалога и выразил готовность турецкой стороны содействовать продвижению черноморской сделки.Кроме того, президенты обсудили двустороннюю повестку, а также ситуацию на Украине.
https://crimea.ria.ru/20250328/zelenskiy-sdelal-rezkoe-zayavlenie-o-pomoschi-so-storony-ssha-1145306531.html
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Временное управление на Украине и освобожденные села: главное за день

Временное управление на Украине и освобожденные от ВСУ села – главное за день

22:18 28.03.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил о возможности введения на Украине временного управления, которое можно было бы обсудить под эгидой ООН. Российские войска освободили населенный пункт Красное Первое в Харьковской области и Гоголевку в Курской области. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия оставляет за собой право возобновить удары по энергетике Украины. Над регионами России уничтожены 78 беспилотников ВСУ. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили возобновление черноморской инициативы по безопасному судоходству.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Возможность введения временного управления на Украине

Президент России Владимир Путин заявил о возможности введения на Украине временного управления, которое можно было бы обсудить под эгидой ООН вместе с США, странами Европы и партнерами РФ.
Путин подчеркнул, что Россия настойчиво и уверенно движется к достижению всех целей спецоперации. Вооруженные силы освобождают одну территорию за другой, один населенный пункт за другим каждый день. На данный момент противник выбит с более 70% территорий Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, освобождено 99% Луганской Народной Республики.
По словам российского лидера, есть основания полагать, что Вооруженные силы РФ "добьют" ВСУ на поле боя.
Президент также выразил надежду, что излишнее доверие России к партнерам больше не приведет к ошибкам и подчеркнул, что Москва по-прежнему приветствует разрешение любых конфликтов мирными средствами, но "только не за наш счет".
Владимир Зеленский
21:43
Зеленский сделал резкое заявление о помощи со стороны США

Освобождение территорий в ходе СВО

Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Красное Первое Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.
Кроме того, подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освободили населенный пункт Гоголевка в Курской области.
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
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Право России на ответные удары

Россия оставляет за собой право не соблюдать ограничение на удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины в случае, если этот мораторий нарушает киевский режим, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, ВСУ игнорируют команду Киева не наносить удары по энергообъектам. Россия констатирует отсутствие контроля за вооруженными силами страны со стороны руководства Украины.
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Сбитые беспилотники над регионами России

Российские средства ПВО в ночь на пятницу отразили атаку украинских беспилотников на семь регионов страны, уничтожив и перехватив 78 вражеских БПЛА.
32 дрона сбиты над территорией Воронежской области, 19 – над Саратовской областью, 17 беспилотников – над Курской, шесть – над Белгородской, два БПЛА – над территорией Липецкой области.
Также по одному беспилотнику сбили в небе над Ростовской и Тамбовской областями.
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В Симферополе простились с военным корреспондентом Федорчаком

Разговор Путина и Эрдогана

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора обговорили вопрос возобновления черноморской инициативы по безопасному судоходству.
Турецкий лидер высказался также в поддержку российско-американского диалога и выразил готовность турецкой стороны содействовать продвижению черноморской сделки.
Кроме того, президенты обсудили двустороннюю повестку, а также ситуацию на Украине.
Владимир Зеленский выступает на пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
14:48Радио "Спутник в Крыму"
Невменяем и очень опасен: в Крыму ответили Зеленскому на слова о русских
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Заголовок открываемого материала
22:18Временное управление на Украине и освобожденные села: главное за день
21:43Зеленский сделал резкое заявление о помощи со стороны США
21:22Как аллергикам в Крыму подготовиться к весне: советы специалиста
20:38ЕС ограничит импорт сельхозпродукции с Украины
20:09Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти
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19:06Очередь на Крымском мосту выросла до 700 машин
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17:43Атаку ВСУ на станцию "Суджа" координировали из Британии – МИД РФ
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