https://crimea.ria.ru/20250329/sredizemnomorskiy-tsiklon-v-subbotu-prineset-v-krym-dozhdi-1145302321.html

Средиземноморский циклон в субботу принесет в Крым дожди

Средиземноморский циклон в субботу принесет в Крым дожди - РИА Новости Крым, 29.03.2025

Средиземноморский циклон в субботу принесет в Крым дожди

В субботу обширный средиземноморский циклон обусловят в Крыму теплую, с небольшими дождями погоду. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом... РИА Новости Крым, 29.03.2025

2025-03-29T00:01

2025-03-29T00:01

2025-03-29T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. В субботу обширный средиземноморский циклон обусловят в Крыму теплую, с небольшими дождями погоду. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Местами дождь. Ветер восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +18...+20 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +14...+16.В Ялте, Алуште, Евпатории и Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью температура воздуха составит +от +8 до +12 градусов, днем столбики термометров покажут от +13 до +17.В Феодосии переменная облачность, дождь. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +15...+17.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250325/urozhay-kostochkovykh-posle-zamorozkov-v-krymu--chego-ozhidat-1145210098.html

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евпатория

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феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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