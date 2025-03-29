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Средиземноморский циклон в субботу принесет в Крым дожди - РИА Новости Крым, 29.03.2025
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Средиземноморский циклон в субботу принесет в Крым дожди
Средиземноморский циклон в субботу принесет в Крым дожди - РИА Новости Крым, 29.03.2025
Средиземноморский циклон в субботу принесет в Крым дожди
В субботу обширный средиземноморский циклон обусловят в Крыму теплую, с небольшими дождями погоду. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом... РИА Новости Крым, 29.03.2025
2025-03-29T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. В субботу обширный средиземноморский циклон обусловят в Крыму теплую, с небольшими дождями погоду. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Местами дождь. Ветер восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +18...+20 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +14...+16.В Ялте, Алуште, Евпатории и Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью температура воздуха составит +от +8 до +12 градусов, днем столбики термометров покажут от +13 до +17.В Феодосии переменная облачность, дождь. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +15...+17.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250325/urozhay-kostochkovykh-posle-zamorozkov-v-krymu--chego-ozhidat-1145210098.html
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РИА Новости Крым
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Средиземноморский циклон в субботу принесет в Крым дожди

В Крыму в субботу временами дожди и до +21 градуса

00:01 29.03.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДождь в Симферополе
Дождь в Симферополе - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. В субботу обширный средиземноморский циклон обусловят в Крыму теплую, с небольшими дождями погоду. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер восточный 6-11 м/с, днем в центральных и восточных районах 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +16…+21, на побережье и в горах +10…+15 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Местами дождь. Ветер восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +18...+20 градусов.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +14...+16.
В Ялте, Алуште, Евпатории и Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью температура воздуха составит +от +8 до +12 градусов, днем столбики термометров покажут от +13 до +17.
В Феодосии переменная облачность, дождь. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +15...+17.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Средиземноморский циклон в субботу принесет в Крым дожди
00:00Какой сегодня праздник: 29 марта
22:18Временное управление на Украине и освобожденные села: главное за день
21:43Зеленский сделал резкое заявление о помощи со стороны США
21:22Как аллергикам в Крыму подготовиться к весне: советы специалиста
20:38ЕС ограничит импорт сельхозпродукции с Украины
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