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В Крыму отремонтировали 165 км дорог в рамках нацпроекта
В Крыму отремонтировали 165 км дорог в рамках нацпроекта - РИА Новости Крым, 11.12.2022
В Крыму отремонтировали 165 км дорог в рамках нацпроекта
В Крыму продолжается ремонт автомобильных дорог в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", на сегодняшний день отремонтировано... РИА Новости Крым, 11.12.2022
2022-12-11T17:52
2022-12-11T17:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. В Крыму продолжается ремонт автомобильных дорог в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", на сегодняшний день отремонтировано 165 километров дорожного покрытия на 15 объектах. Об этом сообщили в Службе автодорог республики.Кроме того, завершается ремонт участка протяженностью 14 км дороги общего пользования межмуниципального значения Красносельское – Громово в Черноморском районе.Дорожники активно ремонтируют участок дороги Соляное – Батальное – Ерофеево протяженностью 4,1 км в Ленинском районе. Также специалисты выполняют ремонт дороги Бахчисарай – Белокаменное протяженностью около 6 км.Все эти дороги связывают населенные пункты в сельской местности, обеспечивают безопасность дорожного движения и транспортную доступность к школам, медицинским учреждениям и спортивным объектам, уточнили в профильной службе.Всего в этом году в рамках нацпроекта дорожники отремонтируют 197 км автомобильных дорог в Крыму. На эти цели предусмотрено 4,5 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Как коммунальщики готовят Симферополь к зимеЖдать ли снега в Крыму в декабреКакие шины лучше ставить на авто зимой в Крыму – эксперт
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В Крыму отремонтировали 165 км дорог в рамках нацпроекта
В этом году в Крыму дорог в рамках нацпроекта отремонтировано 165 км дорог
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. В Крыму продолжается ремонт автомобильных дорог в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", на сегодняшний день отремонтировано 165 километров дорожного покрытия на 15 объектах. Об этом сообщили в Службе автодорог республики.
"На 15 объектах, запланированных в 2022 году в рамках реализации нацпроекта, работы по ремонту завершены, протяженность отремонтированных участков составляет 164,966 км", – говорится в сообщении.
Кроме того, завершается ремонт участка протяженностью 14 км дороги общего пользования межмуниципального значения Красносельское – Громово в Черноморском районе.
Дорожники активно ремонтируют участок дороги Соляное – Батальное – Ерофеево протяженностью 4,1 км в Ленинском районе. Также специалисты выполняют ремонт дороги Бахчисарай – Белокаменное протяженностью около 6 км.
Все эти дороги связывают населенные пункты в сельской местности, обеспечивают безопасность дорожного движения и транспортную доступность к школам, медицинским учреждениям и спортивным объектам, уточнили в профильной службе.
Всего в этом году в рамках нацпроекта дорожники отремонтируют 197 км автомобильных дорог в Крыму. На эти цели предусмотрено 4,5 млрд рублей.
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