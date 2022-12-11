https://crimea.ria.ru/20221211/v-krymu-otremontirovali-165-km-dorog-v-ramkakh-natsproekta-1125808365.html

В Крыму отремонтировали 165 км дорог в рамках нацпроекта

В Крыму отремонтировали 165 км дорог в рамках нацпроекта - РИА Новости Крым, 11.12.2022

В Крыму отремонтировали 165 км дорог в рамках нацпроекта

В Крыму продолжается ремонт автомобильных дорог в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", на сегодняшний день отремонтировано... РИА Новости Крым, 11.12.2022

2022-12-11T17:52

2022-12-11T17:52

2022-12-11T17:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. В Крыму продолжается ремонт автомобильных дорог в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", на сегодняшний день отремонтировано 165 километров дорожного покрытия на 15 объектах. Об этом сообщили в Службе автодорог республики.Кроме того, завершается ремонт участка протяженностью 14 км дороги общего пользования межмуниципального значения Красносельское – Громово в Черноморском районе.Дорожники активно ремонтируют участок дороги Соляное – Батальное – Ерофеево протяженностью 4,1 км в Ленинском районе. Также специалисты выполняют ремонт дороги Бахчисарай – Белокаменное протяженностью около 6 км.Все эти дороги связывают населенные пункты в сельской местности, обеспечивают безопасность дорожного движения и транспортную доступность к школам, медицинским учреждениям и спортивным объектам, уточнили в профильной службе.Всего в этом году в рамках нацпроекта дорожники отремонтируют 197 км автомобильных дорог в Крыму. На эти цели предусмотрено 4,5 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Как коммунальщики готовят Симферополь к зимеЖдать ли снега в Крыму в декабреКакие шины лучше ставить на авто зимой в Крыму – эксперт

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2022

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