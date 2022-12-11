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Как коммунальщики готовят Симферополь к зиме
Как коммунальщики готовят Симферополь к зиме - РИА Новости Крым, 11.12.2022
Как коммунальщики готовят Симферополь к зиме
Коммунальные службы Симферополя в преддверии холодов приведены в боевую готовность. О дорожной технике, готовности служб, противогололедных смесях в эфире радио РИА Новости Крым, 11.12.2022
2022-12-11T14:38
2022-12-11T14:38
2022-12-11T14:38
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симферополь
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Коммунальные службы Симферополя в преддверии холодов приведены в боевую готовность. О дорожной технике, готовности служб, противогололедных смесях в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель МБУ "Город" Антон Гумен.По его словам, на городских улицах установлены 270 боксов с реагентами, которые производят в Челябинске. Коммунальщики отказались от песчаных посыпочных смесей из-за их чрезмерной пыльности в весенний период.Антон Гумен сообщил, что коммунальщики расчистили русло реки Салгир, где из самосеянцев выросли большие деревья, затруднявшие течение. Всего очистили пять тысяч квадратных метров.На разработку проекта ливневой канализации выделено финансирование."Город вырос и продолжает расти. Ливневка – это необходимая для нормальной жизнедеятельности Симферополя артерия, без новых ливневых канализаций мы не обойдемся. Также осенью начинается обрезка деревьев – это и формирование кроны, обрезка и уборка сухостоя", – подытожил Антон Гумен.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли снега в Крыму в декабреКакие шины лучше ставить на авто зимой в Крыму – экспертПервый Новый год в России: как Мелитополь готовится к праздникам
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симферополь, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, городская среда, погода, дороги крыма, мбу "город"
Как коммунальщики готовят Симферополь к зиме
Симферопольские коммунальщики готовят столицу к наступлению холодов
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым.
Коммунальные службы Симферополя в преддверии холодов приведены в боевую готовность. О дорожной технике, готовности служб, противогололедных смесях в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал руководитель МБУ "Город" Антон Гумен.
"Всего на предприятии 12 уборочных машин, до нового года мы получим еще три новых специализированных автомобиля. С наступлением первых заморозков восемь экипажей выведены на ночные дежурства. Мы обслуживаем 500 километров дорог в столице из 800 километров всех дорог Симферополя", – пояснил Антон Гумен.
По его словам, на городских улицах установлены 270 боксов с реагентами, которые производят в Челябинске. Коммунальщики отказались от песчаных посыпочных смесей из-за их чрезмерной пыльности в весенний период.
Антон Гумен сообщил, что коммунальщики расчистили русло реки Салгир, где из самосеянцев выросли большие деревья, затруднявшие течение. Всего очистили пять тысяч квадратных метров.
На разработку проекта ливневой канализации выделено финансирование.
"Город вырос и продолжает расти. Ливневка – это необходимая для нормальной жизнедеятельности Симферополя артерия, без новых ливневых канализаций мы не обойдемся. Также осенью начинается обрезка деревьев – это и формирование кроны, обрезка и уборка сухостоя", – подытожил Антон Гумен.
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