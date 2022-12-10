https://crimea.ria.ru/20221210/pervyy-novyy-god-v-rossii-kak-melitopol-gotovitsya-k-prazdnikam-1125701197.html

Первый Новый год в России: как Мелитополь готовится к праздникам

Первый Новый год в России: как Мелитополь готовится к праздникам - РИА Новости Крым, 10.12.2022

Первый Новый год в России: как Мелитополь готовится к праздникам

В городе Мелитополь Запорожской области к Новому году установят елку, зажгут иллюминацию и проведут утренники для детей, однако шумных народных гуляний не... РИА Новости Крым, 10.12.2022

2022-12-10T12:03

2022-12-10T12:03

2022-12-10T11:56

мелитополь

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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В городе Мелитополь Запорожской области к Новому году установят елку, зажгут иллюминацию и проведут утренники для детей, однако шумных народных гуляний не будет. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала глава администрации города Галина Данильченко.Мэр подчеркнула, что власти приняли решение в этом году не использовать бюджетные средства на праздничные мероприятия и украшения в честь Нового года. Также по понятным причинам не будет массовых гуляний с фейерверками и салютами. Она выразила уверенность, что местные жители поймут и поддержат эти решения, и призвала всех встретить праздник в кругу родных и близких.Ранее ряд российских регионов, в том числе Крым, решили отказаться от проведения новогодних мероприятий и вместо них потратиться на нужды мобилизованных. Люди такой подход поддержали, а предприниматели и меценаты пообещали помочь с украшением и организацией праздников для самых маленьких.Читайте также на РИА Новости Крым:Будет ли тепло в домах Запорожской области этой зимой — ответ властейАксенов отменил запрет на салюты в Новый годБесплатные елки в Крыму: можно ли рубить деревья в лесничествах

https://crimea.ria.ru/20221204/novyy-god-v-prifrontovoy-zone-elku-v-vasilevke-otkroyut-k-19-dekabrya-1125649121.html

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мелитополь, запорожская область, новые регионы россии, общество, новый год 2023