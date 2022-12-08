https://crimea.ria.ru/20221208/besplatnye-elki-v-krymu-mozhno-li-rubit-derevya-v-lesnichestvakh-1125752175.html

Бесплатные елки в Крыму: можно ли рубить деревья в лесничествах

Бесплатные елки в Крыму: можно ли рубить деревья в лесничествах - РИА Новости Крым, 08.12.2022

Бесплатные елки в Крыму: можно ли рубить деревья в лесничествах

Почти все хвойные леса в Крыму созданы искусственно и их немного, поэтому заготовка новогодних деревьев на полуострове не проводится и свободная вырубка сосен и РИА Новости Крым, 08.12.2022

2022-12-08T19:26

2022-12-08T19:26

2022-12-08T19:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым, Галина Оленева, Сергей Жабин. Почти все хвойные леса в Крыму созданы искусственно и их немного, поэтому заготовка новогодних деревьев на полуострове не проводится и свободная вырубка сосен и елей запрещена. Об этом РИА Новости Крым сообщил заместитель министра экологии и природных ресурсов РК Александр Березнев.В некоторых регионах России перед новогодними праздниками гражданам разрешают поехать в определенные лесничества и самим выбрать себе елку домой. По правилам, один человек может бесплатно взять себе одну ель или сосну высотой до трех метров. Это помогает лесничествам проводить санитарную чистку объектов, а властям — решать ежегодную проблему незаконной вырубки деревьев. В Крыму так не работаетПо словам Березнева, в Крыму такая практика не представляется возможной, поскольку количество лесных насаждений не велико.Он добавил, что на полуострове в принципе не проводится заготовка новогодней сосны и ели. Есть лишь плановая санитарная вырубка."Все елки, которые будут реализовывать наши подведомственные учреждения, - это елки, которые будут срублены в рамках плановых рубок, расчисток. Это мероприятия, которые направлены на формирование насаждений, - ведь у нас практически весь лес создан искусственно, — отметил Березнев. - Такие рубки, еще со времен СССР мы проводим к концу года, чтобы эти елки не выкидывать. И какую-то часть неликвида можно реализовать. То есть специальной заготовки нет".Штрафы за незаконную вырубкуОтветственность за незаконную рубку леса предусмотрена статьей 260 Уголовного кодекса РФ. В зависимости от размера причиненного ущерба, нарушителю грозит штраф от 500 тысяч до трех миллионов рублей; обязательные, исправительные или принудительные работы; тюремный срок до семи лет с применением одной из вышеуказанных санкций.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ежегодно в предновогодний период в Бахчисарае и Симферополе проводят санитарную рубку леса: убирают нежелательные деревья, чтобы улучшить условия роста молодых деревьев.Еще по теме:Как выбрать новогодние украшенияНасколько подорожают новогодние елки для крымчан – мнениеВ Крыму отказались от бюджетных трат на Новый год

https://crimea.ria.ru/20221130/krymskaya-sosna-k-novomu-godu-gde-kupit-i-skolko-stoit-1125621813.html

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