https://crimea.ria.ru/20221208/besplatnye-elki-v-krymu-mozhno-li-rubit-derevya-v-lesnichestvakh-1125752175.html
Бесплатные елки в Крыму: можно ли рубить деревья в лесничествах
Бесплатные елки в Крыму: можно ли рубить деревья в лесничествах - РИА Новости Крым, 08.12.2022
Бесплатные елки в Крыму: можно ли рубить деревья в лесничествах
Почти все хвойные леса в Крыму созданы искусственно и их немного, поэтому заготовка новогодних деревьев на полуострове не проводится и свободная вырубка сосен и РИА Новости Крым, 08.12.2022
2022-12-08T19:26
2022-12-08T19:26
2022-12-08T19:26
новый год 2023
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общество
елка
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природа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым, Галина Оленева, Сергей Жабин. Почти все хвойные леса в Крыму созданы искусственно и их немного, поэтому заготовка новогодних деревьев на полуострове не проводится и свободная вырубка сосен и елей запрещена. Об этом РИА Новости Крым сообщил заместитель министра экологии и природных ресурсов РК Александр Березнев.В некоторых регионах России перед новогодними праздниками гражданам разрешают поехать в определенные лесничества и самим выбрать себе елку домой. По правилам, один человек может бесплатно взять себе одну ель или сосну высотой до трех метров. Это помогает лесничествам проводить санитарную чистку объектов, а властям — решать ежегодную проблему незаконной вырубки деревьев. В Крыму так не работаетПо словам Березнева, в Крыму такая практика не представляется возможной, поскольку количество лесных насаждений не велико.Он добавил, что на полуострове в принципе не проводится заготовка новогодней сосны и ели. Есть лишь плановая санитарная вырубка."Все елки, которые будут реализовывать наши подведомственные учреждения, - это елки, которые будут срублены в рамках плановых рубок, расчисток. Это мероприятия, которые направлены на формирование насаждений, - ведь у нас практически весь лес создан искусственно, — отметил Березнев. - Такие рубки, еще со времен СССР мы проводим к концу года, чтобы эти елки не выкидывать. И какую-то часть неликвида можно реализовать. То есть специальной заготовки нет".Штрафы за незаконную вырубкуОтветственность за незаконную рубку леса предусмотрена статьей 260 Уголовного кодекса РФ. В зависимости от размера причиненного ущерба, нарушителю грозит штраф от 500 тысяч до трех миллионов рублей; обязательные, исправительные или принудительные работы; тюремный срок до семи лет с применением одной из вышеуказанных санкций.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ежегодно в предновогодний период в Бахчисарае и Симферополе проводят санитарную рубку леса: убирают нежелательные деревья, чтобы улучшить условия роста молодых деревьев.Еще по теме:Как выбрать новогодние украшенияНасколько подорожают новогодние елки для крымчан – мнениеВ Крыму отказались от бюджетных трат на Новый год
https://crimea.ria.ru/20221130/krymskaya-sosna-k-novomu-godu-gde-kupit-i-skolko-stoit-1125621813.html
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новый год 2023, крым, общество, елка, минэкологии крыма, природа
Бесплатные елки в Крыму: можно ли рубить деревья в лесничествах
Можно ли бесплатно срубить новогоднюю елку в Крыму - ответ властей
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым, Галина Оленева, Сергей Жабин.
Почти все хвойные леса в Крыму созданы искусственно и их немного, поэтому заготовка новогодних деревьев на полуострове не проводится и свободная вырубка сосен и елей запрещена. Об этом РИА Новости Крым
сообщил заместитель министра экологии и природных ресурсов РК Александр Березнев.
В некоторых регионах России перед новогодними праздниками гражданам разрешают поехать в определенные лесничества и самим выбрать себе елку домой. По правилам, один человек может бесплатно взять себе одну ель или сосну высотой до трех метров. Это помогает лесничествам проводить санитарную чистку объектов, а властям — решать ежегодную проблему незаконной вырубки деревьев.
По словам Березнева, в Крыму такая практика не представляется возможной, поскольку количество лесных насаждений не велико.
"Конечно, в РФ существует практика — новогодние плантации. Человек заходит и выбирает елку, которая ему понравилась. В нашем регионе таким образом подходить к этому сложно. У нас особые климатические условия, площадь леса занимает всего 15-20 процентов покрытия. Плантации у нас есть, но с них мы не выпиливаем, а выкапываем елки, и используем потом где-то на высадку - в парках, лесопосадках, для компенсационного озеленения. А людей на эти плантации не пускаем", — пояснил замминистра.
Он добавил, что на полуострове в принципе не проводится заготовка новогодней сосны и ели. Есть лишь плановая санитарная вырубка.
"Все елки, которые будут реализовывать наши подведомственные учреждения, - это елки, которые будут срублены в рамках плановых рубок, расчисток. Это мероприятия, которые направлены на формирование насаждений, - ведь у нас практически весь лес создан искусственно, — отметил Березнев. - Такие рубки, еще со времен СССР мы проводим к концу года, чтобы эти елки не выкидывать. И какую-то часть неликвида можно реализовать. То есть специальной заготовки нет".
Штрафы за незаконную вырубку
Ответственность за незаконную рубку леса предусмотрена статьей 260 Уголовного кодекса РФ. В зависимости от размера причиненного ущерба, нарушителю грозит штраф от 500 тысяч до трех миллионов рублей; обязательные, исправительные или принудительные работы; тюремный срок до семи лет с применением одной из вышеуказанных санкций.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ежегодно в предновогодний период в Бахчисарае и Симферополе проводят санитарную рубку
леса: убирают нежелательные деревья, чтобы улучшить условия роста молодых деревьев.