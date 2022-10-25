https://crimea.ria.ru/20221025/v-krymu-otkazalis-ot-byudzhetnykh-trat-na-novyy-god-1125077531.html
В Крыму отказались от бюджетных трат на Новый год
В Крыму отказались от бюджетных трат на Новый год - РИА Новости Крым, 25.10.2022
В Крыму отказались от бюджетных трат на Новый год
В Крыму отказались от бюджетных трат на Новый год, предпринимателям советуют не проводить в этом году развлекательных мероприятий. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 25.10.2022
2022-10-25T15:53
2022-10-25T15:53
2022-10-25T15:53
крым
общество
владимир константинов
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В Крыму отказались от бюджетных трат на Новый год, предпринимателям советуют не проводить в этом году развлекательных мероприятий. Об этом сообщил глава республиканского парламента Владимир Константинов.В муниципальных образованиях рекомендуют предусмотреть минимальные траты предпринимателей и общественников на украшение. Крымские депутаты и попечители займутся поздравлением детей - воспитанников детских садов, школ, пациентов детских больниц. Однако крупные развлекательные мероприятия, в том числе для детей, проводить не рекомендуется."Не рекомендовано проводить крупные детские мероприятия в связи с действием в Крыму "желтого" уровня террористической опасности и среднего уровня реагирования. В рамках парламентской елки, которую мы ежегодно проводим, детям также будут направлены подарки", - отметил Константинов.Вместе с тем для предпринимателей никаких ограничений не вводят, однако власти советуют им отказаться от развлекательных мероприятий в период проведения СВО."Конечно, можно провести увеселительные мероприятия, но перед этим стоит задуматься, насколько это уместно в то время, когда рядом погибают наши солдаты, наши соотечественники, сограждане. Я бы рекомендовал этого не делать", - заключил он.
https://crimea.ria.ru/20221007/novyy-god-v-stile-militari-kak-regiony-rf-podderzhivayut-voennosluzhaschikh-1124750805.html
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крым, общество, владимир константинов, специальная военная операция рф на украине
В Крыму отказались от бюджетных трат на Новый год
Крым отказался от праздничных мероприятий и украшений к Новому году
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В Крыму отказались от бюджетных трат на Новый год, предпринимателям советуют не проводить в этом году развлекательных мероприятий. Об этом сообщил глава республиканского парламента Владимир Константинов.
"Мы не должны устраивать праздники в то время, когда наши солдаты рискуют своими жизнями на фронте. В связи с этим с главой Республики Сергеем Аксеновым приняли решение в этом году не использовать бюджетные средства на праздничные мероприятия и украшения в честь Нового года, - написал он в своем Telegram-канале. - Средства, которые планировалось потратить на подготовку к празднованию Нового года, будут перенаправлены на другие нужды".
В муниципальных образованиях рекомендуют предусмотреть минимальные траты предпринимателей и общественников на украшение. Крымские депутаты и попечители займутся поздравлением детей - воспитанников детских садов, школ, пациентов детских больниц. Однако крупные развлекательные мероприятия, в том числе для детей, проводить не рекомендуется.
"Не рекомендовано проводить крупные детские мероприятия в связи с действием в Крыму "желтого" уровня террористической опасности и среднего уровня реагирования. В рамках парламентской елки, которую мы ежегодно проводим, детям также будут направлены подарки", - отметил Константинов.
Вместе с тем для предпринимателей никаких ограничений не вводят, однако власти советуют им отказаться от развлекательных мероприятий в период проведения СВО.
"Конечно, можно провести увеселительные мероприятия, но перед этим стоит задуматься, насколько это уместно в то время, когда рядом погибают наши солдаты, наши соотечественники, сограждане. Я бы рекомендовал этого не делать", - заключил он.