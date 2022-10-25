https://crimea.ria.ru/20221025/v-krymu-otkazalis-ot-byudzhetnykh-trat-na-novyy-god-1125077531.html

В Крыму отказались от бюджетных трат на Новый год

В Крыму отказались от бюджетных трат на Новый год - РИА Новости Крым, 25.10.2022

В Крыму отказались от бюджетных трат на Новый год

В Крыму отказались от бюджетных трат на Новый год, предпринимателям советуют не проводить в этом году развлекательных мероприятий. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 25.10.2022

2022-10-25T15:53

2022-10-25T15:53

2022-10-25T15:53

крым

общество

владимир константинов

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В Крыму отказались от бюджетных трат на Новый год, предпринимателям советуют не проводить в этом году развлекательных мероприятий. Об этом сообщил глава республиканского парламента Владимир Константинов.В муниципальных образованиях рекомендуют предусмотреть минимальные траты предпринимателей и общественников на украшение. Крымские депутаты и попечители займутся поздравлением детей - воспитанников детских садов, школ, пациентов детских больниц. Однако крупные развлекательные мероприятия, в том числе для детей, проводить не рекомендуется."Не рекомендовано проводить крупные детские мероприятия в связи с действием в Крыму "желтого" уровня террористической опасности и среднего уровня реагирования. В рамках парламентской елки, которую мы ежегодно проводим, детям также будут направлены подарки", - отметил Константинов.Вместе с тем для предпринимателей никаких ограничений не вводят, однако власти советуют им отказаться от развлекательных мероприятий в период проведения СВО."Конечно, можно провести увеселительные мероприятия, но перед этим стоит задуматься, насколько это уместно в то время, когда рядом погибают наши солдаты, наши соотечественники, сограждане. Я бы рекомендовал этого не делать", - заключил он.

https://crimea.ria.ru/20221007/novyy-god-v-stile-militari-kak-regiony-rf-podderzhivayut-voennosluzhaschikh-1124750805.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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