https://crimea.ria.ru/20221126/kak-vybrat-novogodnie-ukrasheniya-1125533572.html

Как выбрать новогодние украшения

Как выбрать новогодние украшения - РИА Новости Крым, 26.11.2022

Как выбрать новогодние украшения

Покупать новогодние украшения следует у легальных продавцов, при этом нужно обращать внимание не только на внешний вид елочных игрушек и гирлянд, но и учитывать РИА Новости Крым, 26.11.2022

2022-11-26T19:18

2022-11-26T19:18

2022-11-26T19:18

радио "спутник в крыму"

совет эксперта

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Покупать новогодние украшения следует у легальных продавцов, при этом нужно обращать внимание не только на внешний вид елочных игрушек и гирлянд, но и учитывать несколько важных правил. Полезные советы в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучила официальный представитель регионального отделения "Объединение потребителей России" в Крыму Надежда Анельчук.ПродавцыПервое, на что следует обратить внимание, это торговая организация, предлагающая товар. "Покупать нужно у легальных продавцов", – рекомендует Анельчук. Это может быть супермаркет, магазин, ярмарка или рынок – главное, чтобы в уголке потребителя была соответствующая информация о человеке или организации."Приобретать елочные игрушки, различные украшения на раскладных столиках на улице, с земли, с машины, даже если это очень дешево, не стоит по одной просто причине: лицо, которое товар продает, никаким образом не будет отвечать перед вами как потребителем в том случае, если он окажется некачественным, если из-за него будет причинен вред здоровью", – пояснила Анельчук.То же относится к покупке в интернете: предпочтение нужно отдавать онлайн-магазинам, добавила она.Елочные украшения относятся к группе товаров, которые не подлежат обязательной сертификации, поэтому не стоит удивляться, если продавец не предъявит документ. Хотя большинство из них все-таки оформляют его в системе добровольной сертификации либо заказывают там же так называемое отказное письмо, подтверждающее, что данный товар не сертифицируется.УпаковкаТак или иначе упаковка товара должна быть целой и на ней должна быть маркировка. Причем, независимо от места производства, она должна быть в обязательном порядке на русском языке, подчеркнула Анельчук.ТоварыСамые привлекательные для многих новогодние игрушки – стеклянные. Если в доме есть маленькие дети и/или животные – подумайте дважды, стоит ли такими украшениями увешивать всю елку или достаточно двух – трех в недоступном месте, говорит Анельчук.Если вы решили купить "стекло", следует внимательно осмотреть изделие на наличие дефектов – их качество легко определить визуально. Не должно быть микротрещин и острых углов, осыпающегося бисера и отваливающихся пайеток, остро ощутимых запахов.Пластиковые игрушки более практичные, но и среди них тоже встречается товар низкого качества. "Они, как правило, источают резкие запахи. От покупки такого изделия надо отказаться", – советует Анельчук.Отдельный совет касается "дождиков" и прочей мишуры."Если дождик изготовлен из материала, который не подлежит нагреванию – указание об этом должно быть на маркировке. Кроме того, при контакте с теплом, например у батареи, могут выделяться химические вещества. Если возникает какой-то запах, такое украшение лучше с елки снять", – сказала эксперт.Выбор гирлянд зависит от целей: если они не для елки, а для декорирования дома снаружи, то украшение должно иметь изолирующий материал, который можно использовать при минусовых температурах. Вся информация опять-таки – на маркировке, добавила она.В отличие от вышеперечисленных, бенгальские огни и пиротехника – товары, подлежащие сертификации. Здесь важно обращать внимание на сроки годности, чтобы в праздник не испортить себе настроение или того хуже – здоровье, предупредила она.ОбменЭксперт напомнила, что обменять купленный товар можно только в том случае, если он не был в употреблении. "Если сохранены ярлыки, пломбы – все, что было в этом товаре упаковано изготовителем", – уточнила Анельчук.Для всех товаров действует общий срок на обмен. Это 14 дней, не считая дня покупки, если товар надлежащего качества. Если же он некачественный, то период, когда можно предъявить претензии, зависит от того, был ли установлен гарантийный срок или нет. Если он был и истек, либо не установлен, то у потребителя есть два года, но в данном случае ему придется самостоятельно доказывать, что дефект в товаре возник не по его вине, пояснила эксперт.Анельчук отметила, что каждый может сделать свою праздничную елку красивой и неповторимой, если украсит ее чем-то необычным. Например, изделиями из макраме и шпагата, в том числе различными фигурками. "Масса различных мастер-классов есть в интернете, и уникальное украшение без труда можно изготовить самому или вместе с детьми", – заключила эксперт

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, общество