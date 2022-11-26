Рейтинг@Mail.ru
Как выбрать новогодние украшения - РИА Новости Крым, 26.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20221126/kak-vybrat-novogodnie-ukrasheniya-1125533572.html
Как выбрать новогодние украшения
Как выбрать новогодние украшения - РИА Новости Крым, 26.11.2022
Как выбрать новогодние украшения
Покупать новогодние украшения следует у легальных продавцов, при этом нужно обращать внимание не только на внешний вид елочных игрушек и гирлянд, но и учитывать РИА Новости Крым, 26.11.2022
2022-11-26T19:18
2022-11-26T19:18
радио "спутник в крыму"
совет эксперта
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/0f/1121746038_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_bad01ec4dc609e341211da0564ca4bb0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Покупать новогодние украшения следует у легальных продавцов, при этом нужно обращать внимание не только на внешний вид елочных игрушек и гирлянд, но и учитывать несколько важных правил. Полезные советы в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучила официальный представитель регионального отделения "Объединение потребителей России" в Крыму Надежда Анельчук.ПродавцыПервое, на что следует обратить внимание, это торговая организация, предлагающая товар. "Покупать нужно у легальных продавцов", – рекомендует Анельчук. Это может быть супермаркет, магазин, ярмарка или рынок – главное, чтобы в уголке потребителя была соответствующая информация о человеке или организации."Приобретать елочные игрушки, различные украшения на раскладных столиках на улице, с земли, с машины, даже если это очень дешево, не стоит по одной просто причине: лицо, которое товар продает, никаким образом не будет отвечать перед вами как потребителем в том случае, если он окажется некачественным, если из-за него будет причинен вред здоровью", – пояснила Анельчук.То же относится к покупке в интернете: предпочтение нужно отдавать онлайн-магазинам, добавила она.Елочные украшения относятся к группе товаров, которые не подлежат обязательной сертификации, поэтому не стоит удивляться, если продавец не предъявит документ. Хотя большинство из них все-таки оформляют его в системе добровольной сертификации либо заказывают там же так называемое отказное письмо, подтверждающее, что данный товар не сертифицируется.УпаковкаТак или иначе упаковка товара должна быть целой и на ней должна быть маркировка. Причем, независимо от места производства, она должна быть в обязательном порядке на русском языке, подчеркнула Анельчук.ТоварыСамые привлекательные для многих новогодние игрушки – стеклянные. Если в доме есть маленькие дети и/или животные – подумайте дважды, стоит ли такими украшениями увешивать всю елку или достаточно двух – трех в недоступном месте, говорит Анельчук.Если вы решили купить "стекло", следует внимательно осмотреть изделие на наличие дефектов – их качество легко определить визуально. Не должно быть микротрещин и острых углов, осыпающегося бисера и отваливающихся пайеток, остро ощутимых запахов.Пластиковые игрушки более практичные, но и среди них тоже встречается товар низкого качества. "Они, как правило, источают резкие запахи. От покупки такого изделия надо отказаться", – советует Анельчук.Отдельный совет касается "дождиков" и прочей мишуры."Если дождик изготовлен из материала, который не подлежит нагреванию – указание об этом должно быть на маркировке. Кроме того, при контакте с теплом, например у батареи, могут выделяться химические вещества. Если возникает какой-то запах, такое украшение лучше с елки снять", – сказала эксперт.Выбор гирлянд зависит от целей: если они не для елки, а для декорирования дома снаружи, то украшение должно иметь изолирующий материал, который можно использовать при минусовых температурах. Вся информация опять-таки – на маркировке, добавила она.В отличие от вышеперечисленных, бенгальские огни и пиротехника – товары, подлежащие сертификации. Здесь важно обращать внимание на сроки годности, чтобы в праздник не испортить себе настроение или того хуже – здоровье, предупредила она.ОбменЭксперт напомнила, что обменять купленный товар можно только в том случае, если он не был в употреблении. "Если сохранены ярлыки, пломбы – все, что было в этом товаре упаковано изготовителем", – уточнила Анельчук.Для всех товаров действует общий срок на обмен. Это 14 дней, не считая дня покупки, если товар надлежащего качества. Если же он некачественный, то период, когда можно предъявить претензии, зависит от того, был ли установлен гарантийный срок или нет. Если он был и истек, либо не установлен, то у потребителя есть два года, но в данном случае ему придется самостоятельно доказывать, что дефект в товаре возник не по его вине, пояснила эксперт.Анельчук отметила, что каждый может сделать свою праздничную елку красивой и неповторимой, если украсит ее чем-то необычным. Например, изделиями из макраме и шпагата, в том числе различными фигурками. "Масса различных мастер-классов есть в интернете, и уникальное украшение без труда можно изготовить самому или вместе с детьми", – заключила эксперт
https://crimea.ria.ru/20221125/vykhodnoy-31-dekabrya-nuzhen-li-on-rossiyanam-1125530582.html
https://crimea.ria.ru/20221116/zapret-na-salyuty-v-krymu--kakuyu-pirotekhniku-mozhno-zapuskat-na-novyy-god-1125393052.html
https://crimea.ria.ru/20221119/bezopasnyy-novyy-god-v-mchs-perechislili-pravila-1125397275.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/0f/1121746038_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_174a861e81120eb1779706dae683c712.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совет эксперта, общество
Как выбрать новогодние украшения

Эксперт рассказала о правилах выбора красивых и безопасных новогодних украшений для елки

19:18 26.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовогодние украшения
Новогодние украшения - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Покупать новогодние украшения следует у легальных продавцов, при этом нужно обращать внимание не только на внешний вид елочных игрушек и гирлянд, но и учитывать несколько важных правил. Полезные советы в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучила официальный представитель регионального отделения "Объединение потребителей России" в Крыму Надежда Анельчук.
Продавцы
Первое, на что следует обратить внимание, это торговая организация, предлагающая товар. "Покупать нужно у легальных продавцов", – рекомендует Анельчук. Это может быть супермаркет, магазин, ярмарка или рынок – главное, чтобы в уголке потребителя была соответствующая информация о человеке или организации.
"Приобретать елочные игрушки, различные украшения на раскладных столиках на улице, с земли, с машины, даже если это очень дешево, не стоит по одной просто причине: лицо, которое товар продает, никаким образом не будет отвечать перед вами как потребителем в том случае, если он окажется некачественным, если из-за него будет причинен вред здоровью", – пояснила Анельчук.
То же относится к покупке в интернете: предпочтение нужно отдавать онлайн-магазинам, добавила она.
Новогодние украшения - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
Вчера, 07:02
Выходной 31 декабря: нужен ли он россиянам
Елочные украшения относятся к группе товаров, которые не подлежат обязательной сертификации, поэтому не стоит удивляться, если продавец не предъявит документ. Хотя большинство из них все-таки оформляют его в системе добровольной сертификации либо заказывают там же так называемое отказное письмо, подтверждающее, что данный товар не сертифицируется.
Упаковка
Так или иначе упаковка товара должна быть целой и на ней должна быть маркировка. Причем, независимо от места производства, она должна быть в обязательном порядке на русском языке, подчеркнула Анельчук.
"Она должна включать сведения об изготовителе, наименование изделия. Если ни одного слова на русском нет, приобретать такую продукцию нельзя: она скорее всего находится в нелегальном обороте или вообще неизвестно где и из чего произведена и может нанести определенный вред", – пояснила она.
Товары
Самые привлекательные для многих новогодние игрушки – стеклянные. Если в доме есть маленькие дети и/или животные – подумайте дважды, стоит ли такими украшениями увешивать всю елку или достаточно двух – трех в недоступном месте, говорит Анельчук.
Если вы решили купить "стекло", следует внимательно осмотреть изделие на наличие дефектов – их качество легко определить визуально. Не должно быть микротрещин и острых углов, осыпающегося бисера и отваливающихся пайеток, остро ощутимых запахов.
Пластиковые игрушки более практичные, но и среди них тоже встречается товар низкого качества. "Они, как правило, источают резкие запахи. От покупки такого изделия надо отказаться", – советует Анельчук.
Салют в честь 236-летия Симферополя - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября, 20:22Радио "Спутник в Крыму"
Запрет на салюты в Крыму: какую пиротехнику можно запускать на Новый год
Отдельный совет касается "дождиков" и прочей мишуры.
"Если дождик изготовлен из материала, который не подлежит нагреванию – указание об этом должно быть на маркировке. Кроме того, при контакте с теплом, например у батареи, могут выделяться химические вещества. Если возникает какой-то запах, такое украшение лучше с елки снять", – сказала эксперт.
Выбор гирлянд зависит от целей: если они не для елки, а для декорирования дома снаружи, то украшение должно иметь изолирующий материал, который можно использовать при минусовых температурах. Вся информация опять-таки – на маркировке, добавила она.
В отличие от вышеперечисленных, бенгальские огни и пиротехника – товары, подлежащие сертификации. Здесь важно обращать внимание на сроки годности, чтобы в праздник не испортить себе настроение или того хуже – здоровье, предупредила она.
Обмен
Эксперт напомнила, что обменять купленный товар можно только в том случае, если он не был в употреблении. "Если сохранены ярлыки, пломбы – все, что было в этом товаре упаковано изготовителем", – уточнила Анельчук.
Для всех товаров действует общий срок на обмен. Это 14 дней, не считая дня покупки, если товар надлежащего качества. Если же он некачественный, то период, когда можно предъявить претензии, зависит от того, был ли установлен гарантийный срок или нет. Если он был и истек, либо не установлен, то у потребителя есть два года, но в данном случае ему придется самостоятельно доказывать, что дефект в товаре возник не по его вине, пояснила эксперт.
Анельчук отметила, что каждый может сделать свою праздничную елку красивой и неповторимой, если украсит ее чем-то необычным. Например, изделиями из макраме и шпагата, в том числе различными фигурками. "Масса различных мастер-классов есть в интернете, и уникальное украшение без труда можно изготовить самому или вместе с детьми", – заключила эксперт
Кошка
19 ноября, 19:59Радио "Спутник в Крыму"
Безопасный Новый год: в МЧС перечислили правила
 
Радио "Спутник в Крыму"Совет экспертаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:07"Глубоко потрясены": посольство РФ в Белоруссии о кончине Макея
19:18Как выбрать новогодние украшения
18:42В Госсовете Крыма выступили в поддержку цензуры в культуре России
18:05Атака на Севастополь и удары по Украине: чем запомнилась неделя
17:18Смертность 80%: в США создали новый штамм коронавируса
16:52Умер глава МИД Белоруссии Владимир Макей
16:26США испытывали биооружие на украинских военных - МО
15:47Девять военнослужащих ВС РФ возвращены из украинского плена
14:56Ситуация на линии соприкосновения – сводка Минобороны
14:04Какие изменения внесут в бюджет Крыма ко второму чтению – Минфин
13:37Двое погибли в аварии с микроавтобусом и грузовиком в Ростовской области
13:05В новых регионах России требуется больше медиков – Минздрав
12:28В МАГАТЭ оценили опасность удара по хранилищу отработанного топлива ЗАЭС
11:58Неонацистской власти на Украине не будет – Лавров
11:20Коронавирус в Крыму и Севастополе – сводка на 26 ноября
11:05Свиной грипп наступает – Минздрав РФ
10:40Какие услуги ЖКХ в Крыму не затронет повышение тарифов – эксперт
10:17Экипаж речного катера наградили за героизм при эвакуации херсонцев
10:00Обстановка на Керченской переправе на утро субботы
09:36В Херсонской области сменили главу правительства
Лента новостейМолния