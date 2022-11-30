https://crimea.ria.ru/20221130/krymskaya-sosna-k-novomu-godu-gde-kupit-i-skolko-stoit-1125621813.html
Крымская сосна к Новому году: где купить и сколько стоит
Крымская сосна к Новому году: где купить и сколько стоит - РИА Новости Крым, 30.11.2022
Крымская сосна к Новому году: где купить и сколько стоит
Жители полуострова смогут купить законно срубленную крымскую сосну к Новому году. Об этом РИА Новости Крым рассказал заместитель министра экологии и природных... РИА Новости Крым, 30.11.2022
2022-11-30T18:04
2022-11-30T18:04
2022-11-30T18:07
крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым, Елена Стрельченко. Жители полуострова смогут купить законно срубленную крымскую сосну к Новому году. Об этом РИА Новости Крым рассказал заместитель министра экологии и природных ресурсов республики Александр Березнев.По его словам, ежегодно в предновогодний период в Бахчисарае и Симферополе проводят санитарную рубку леса: убирают нежелательные деревья, чтобы улучшить условия роста молодых деревьев."Убираются угнетенные и отсталые в росте деревья, деревья, которым нужно увеличить площадь питания, чтобы другие лучше произрастали. В результате рубки образуется ликвидный и неликвидный хворост. Ликвидный – те самые новогодние елки – мы реализуем. Остальное идет на елочные наборы, подкормку скоту", – рассказал Березнев.Он подчеркнул, что так называемые рубки ухода – не специальное мероприятие для заготовки дерева к Новому году, а необходимость в рамках общего ухода за лесом. Так, в Белогорском и Симферопольском районах Крыма есть плантации для выращивания, но здесь деревья не пилят, а выкапывают с корневой системой для последующей высадки.Приобрести новогоднее дерево крымчане смогу на елочном базаре в Бахчисарае (ул. Промышленная, 4) и в лесхозе Симферополя (ул. Гурзуфская, 16а). Стоимость дерева высотой до метра – 350 рублей, от метра до двух – 600 рублей, от двух и выше – 680 рублей.Березнев также призвал крымчан воздержаться от браконьерской вырубки деревьев, напомнив, что каждое незаконно срубленное дерево наносит большой урон для лесов полуострова.Ответственность за незаконную рубку леса предусмотрена статьей 260 Уголовного кодекса РФ. В зависимости от размера причиненного ущерба, нарушителю грозит штраф от 500 тысяч до трех миллионов рублей; обязательные, исправительные или принудительные работы; тюремный срок до семи лет с применением одной из вышеуказанных санкций.
https://crimea.ria.ru/20221126/kak-vybrat-novogodnie-ukrasheniya-1125533572.html
https://crimea.ria.ru/20221125/kogda-simferopol-ukrasyat-k-novomu-godu-1125537051.html
https://crimea.ria.ru/20221106/naskolko-podorozhayut-novogodnie-elki-dlya-krymchan--mnenie--1125193459.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, общество
Крымская сосна к Новому году: где купить и сколько стоит
В минэкологии Крыма рассказали, где купить крымскую ель и сколько она будет стоить
18:04 30.11.2022 (обновлено: 18:07 30.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым, Елена Стрельченко. Жители полуострова смогут купить законно срубленную крымскую сосну к Новому году. Об этом РИА Новости Крым рассказал заместитель министра экологии и природных ресурсов республики Александр Березнев.
По его словам, ежегодно в предновогодний период в Бахчисарае и Симферополе проводят санитарную рубку леса: убирают нежелательные деревья, чтобы улучшить условия роста молодых деревьев.
"Убираются угнетенные и отсталые в росте деревья, деревья, которым нужно увеличить площадь питания, чтобы другие лучше произрастали. В результате рубки образуется ликвидный и неликвидный хворост. Ликвидный – те самые новогодние елки – мы реализуем. Остальное идет на елочные наборы, подкормку скоту", – рассказал Березнев.
Он подчеркнул, что так называемые рубки ухода – не специальное мероприятие для заготовки дерева к Новому году, а необходимость в рамках общего ухода за лесом. Так, в Белогорском и Симферопольском районах Крыма есть плантации для выращивания, но здесь деревья не пилят, а выкапывают с корневой системой для последующей высадки.
"Ликвидных елок получается около 20-30%, ежегодно в пределах тысячи штук. Естественно, это не удовлетворит потребности всего населения, но еще и с материка много елок везут. А вообще, спрос снижается. С экономической и экологической точки зрения многим проще купить искусственное дерево", – отметил замминистра экологии республики.
Приобрести новогоднее дерево крымчане смогу на елочном базаре в Бахчисарае (ул. Промышленная, 4) и в лесхозе Симферополя (ул. Гурзуфская, 16а). Стоимость дерева высотой до метра – 350 рублей, от метра до двух – 600 рублей, от двух и выше – 680 рублей.
Березнев также призвал крымчан воздержаться от браконьерской вырубки деревьев, напомнив, что каждое незаконно срубленное дерево наносит большой урон для лесов полуострова.
Ответственность за незаконную рубку леса предусмотрена статьей 260 Уголовного кодекса РФ. В зависимости от размера причиненного ущерба, нарушителю грозит штраф от 500 тысяч до трех миллионов рублей; обязательные, исправительные или принудительные работы; тюремный срок до семи лет с применением одной из вышеуказанных санкций.