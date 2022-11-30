https://crimea.ria.ru/20221130/krymskaya-sosna-k-novomu-godu-gde-kupit-i-skolko-stoit-1125621813.html

Крымская сосна к Новому году: где купить и сколько стоит

Крымская сосна к Новому году: где купить и сколько стоит - РИА Новости Крым, 30.11.2022

Крымская сосна к Новому году: где купить и сколько стоит

Жители полуострова смогут купить законно срубленную крымскую сосну к Новому году. Об этом РИА Новости Крым рассказал заместитель министра экологии и природных... РИА Новости Крым, 30.11.2022

2022-11-30T18:04

2022-11-30T18:04

2022-11-30T18:07

крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым, Елена Стрельченко. Жители полуострова смогут купить законно срубленную крымскую сосну к Новому году. Об этом РИА Новости Крым рассказал заместитель министра экологии и природных ресурсов республики Александр Березнев.По его словам, ежегодно в предновогодний период в Бахчисарае и Симферополе проводят санитарную рубку леса: убирают нежелательные деревья, чтобы улучшить условия роста молодых деревьев."Убираются угнетенные и отсталые в росте деревья, деревья, которым нужно увеличить площадь питания, чтобы другие лучше произрастали. В результате рубки образуется ликвидный и неликвидный хворост. Ликвидный – те самые новогодние елки – мы реализуем. Остальное идет на елочные наборы, подкормку скоту", – рассказал Березнев.Он подчеркнул, что так называемые рубки ухода – не специальное мероприятие для заготовки дерева к Новому году, а необходимость в рамках общего ухода за лесом. Так, в Белогорском и Симферопольском районах Крыма есть плантации для выращивания, но здесь деревья не пилят, а выкапывают с корневой системой для последующей высадки.Приобрести новогоднее дерево крымчане смогу на елочном базаре в Бахчисарае (ул. Промышленная, 4) и в лесхозе Симферополя (ул. Гурзуфская, 16а). Стоимость дерева высотой до метра – 350 рублей, от метра до двух – 600 рублей, от двух и выше – 680 рублей.Березнев также призвал крымчан воздержаться от браконьерской вырубки деревьев, напомнив, что каждое незаконно срубленное дерево наносит большой урон для лесов полуострова.Ответственность за незаконную рубку леса предусмотрена статьей 260 Уголовного кодекса РФ. В зависимости от размера причиненного ущерба, нарушителю грозит штраф от 500 тысяч до трех миллионов рублей; обязательные, исправительные или принудительные работы; тюремный срок до семи лет с применением одной из вышеуказанных санкций.

https://crimea.ria.ru/20221126/kak-vybrat-novogodnie-ukrasheniya-1125533572.html

https://crimea.ria.ru/20221125/kogda-simferopol-ukrasyat-k-novomu-godu-1125537051.html

https://crimea.ria.ru/20221106/naskolko-podorozhayut-novogodnie-elki-dlya-krymchan--mnenie--1125193459.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, общество