https://crimea.ria.ru/20240503/v-khersonskoy-oblasti-na-paskhu-otmenyat-komendantskiy-chas-1137034939.html

В Херсонской области на Пасху отменят комендантский час

В Херсонской области на Пасху отменят комендантский час - РИА Новости Крым, 03.05.2024

В Херсонской области на Пасху отменят комендантский час

В Херсонской области в ночь на Светлое Христово Воскресенье отменят действие комендантского часа. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо и разместил в... РИА Новости Крым, 03.05.2024

2024-05-03T19:21

2024-05-03T19:21

2024-05-03T19:21

владимир сальдо

херсонская область

комендантский час

пасха

новые регионы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. В Херсонской области в ночь на Светлое Христово Воскресенье отменят действие комендантского часа. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо и разместил в своем Telegram-канале ссылку на соответствующий указ.Губернатор подчеркнул, что действие указа об отмене комендантского часа не распространяется на 30-километровую зону левого берега Днепра.С 1 апреля 2024 года период действия комендантского часа на территории Херсонской области - с 22 часов 00 минут до 5 часов 00 минут. Действие комендантского часа не распространяется на транзитное движение автомобильного пассажирского транспорта по маршрутам Джанкой - Чонгар, Новоалекссевка - Мелитополь, Армянск - Чаплинка - Аскания-Нова - Новоалексеевка - Мелитополь.Читайте также на РИА Новости Крым:В ДНР отменят комендантский час для проезда по коридору в КрымРоссияне рассказали о своем отношении к ПасхеКак выбрать правильный кулич к Пасхе

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсонская область, комендантский час, пасха, новые регионы россии, новости