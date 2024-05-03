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В Херсонской области на Пасху отменят комендантский час - РИА Новости Крым, 03.05.2024
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В Херсонской области на Пасху отменят комендантский час
В Херсонской области на Пасху отменят комендантский час - РИА Новости Крым, 03.05.2024
В Херсонской области на Пасху отменят комендантский час
В Херсонской области в ночь на Светлое Христово Воскресенье отменят действие комендантского часа. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо и разместил в... РИА Новости Крым, 03.05.2024
2024-05-03T19:21
2024-05-03T19:21
владимир сальдо
херсонская область
комендантский час
пасха
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. В Херсонской области в ночь на Светлое Христово Воскресенье отменят действие комендантского часа. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо и разместил в своем Telegram-канале ссылку на соответствующий указ.Губернатор подчеркнул, что действие указа об отмене комендантского часа не распространяется на 30-километровую зону левого берега Днепра.С 1 апреля 2024 года период действия комендантского часа на территории Херсонской области - с 22 часов 00 минут до 5 часов 00 минут. Действие комендантского часа не распространяется на транзитное движение автомобильного пассажирского транспорта по маршрутам Джанкой - Чонгар, Новоалекссевка - Мелитополь, Армянск - Чаплинка - Аскания-Нова - Новоалексеевка - Мелитополь.Читайте также на РИА Новости Крым:В ДНР отменят комендантский час для проезда по коридору в КрымРоссияне рассказали о своем отношении к ПасхеКак выбрать правильный кулич к Пасхе
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владимир сальдо, херсонская область, комендантский час, пасха, новые регионы россии, новости
В Херсонской области на Пасху отменят комендантский час

В Херсонской области в Пасхальную ночь отменяется комендантский час - Сальдо

19:21 03.05.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСвеча в православном храме
Свеча в православном храме - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. В Херсонской области в ночь на Светлое Христово Воскресенье отменят действие комендантского часа. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо и разместил в своем Telegram-канале ссылку на соответствующий указ.
"В связи с празднованием Пасхи указом постановил в период с 22 часов 04 мая 2024 года до 5 часов 05 мая 2024 года приостановить действие комендантского часа на территории Херсонской области", - сказано в документе
Губернатор подчеркнул, что действие указа об отмене комендантского часа не распространяется на 30-километровую зону левого берега Днепра.
С 1 апреля 2024 года период действия комендантского часа на территории Херсонской области - с 22 часов 00 минут до 5 часов 00 минут. Действие комендантского часа не распространяется на транзитное движение автомобильного пассажирского транспорта по маршрутам Джанкой - Чонгар, Новоалекссевка - Мелитополь, Армянск - Чаплинка - Аскания-Нова - Новоалексеевка - Мелитополь.
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Владимир СальдоХерсонская областьКомендантский часПасхаНовые регионы РоссииНовости
 
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