В ДНР отменят комендантский час для проезда по коридору в Крым
Пушилин: в ДНР отменят комендантский час для проезда по сухопутному коридору в Крым
13:32 17.07.2023 (обновлено: 14:16 17.07.2023)
© Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
© Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Проезд по сухопутному коридору в Крым и из Крыма будет круглосуточным, комендантский час временно отменен, сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.
"Проезд по сухопутному коридору будет круглосуточный, комендантский час временно не действует, при этом меры безопасности усилены", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Пушилина, власти ДНР вводят ряд мер для ускорения прохождения контрольно-пропускных пунктов на административной границе.
Врио главы ДНР также поручил профильным ведомствам обеспечить наличие топлива на автозаправочных станциях по пути следования и наличие сопутствующих товаров.
Также всем пассажирам, въезжающим на территорию ДНР, в роуминге будут приходить СМС-сообщения, где указан адрес сайта с информацией о том, какими услугами и где можно воспользоваться по пути следования.
Рано утром в понедельник глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.
По данным Национального антитеррористического комитета, транспортный переход был атакован двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная составляющая Крымского моста.
Погибли двое гражданских лиц – мужчина и женщина из Белгородской области, ехавшие на легковом автомобиле. Их несовершеннолетняя дочь получила ранение и ей оказывается медицинская помощь.
Власти просят жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.
Пункты пропуска на админгранице Крыма и Херсонской области работают в штатном режиме. Движение поездов по мосту было возобновлено около 9 часов утра.
Около 10 часов возобновилась работа Керченской паромной переправы. Для перевозок задействованы пять паромов и два больших десантных корабля. Очереди на переправу будут формироваться с учетом приоритетности.
В Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами, в случае необходимости людям будет оказана помощь. Гостей и жителей полуострова просят по возможности оставаться по месту размещения, не отправляться в сторону Крымского моста.
Президент РФ Владимир Путин поручил организовать проведение ремонтно-восстановительных работ на Крымском мосту вице-премьеру Марату Хуснуллину. По словам замглавы правительства, строители занимаются обследованием моста, к вечеру будет понятна ситуация по срокам и возможности его восстановления.
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