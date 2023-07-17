https://crimea.ria.ru/20230717/v-dnr-otmenyat-komendantskiy-chas-dlya-proezda-po-koridoru-v-krym-1130113750.html

В ДНР отменят комендантский час для проезда по коридору в Крым

В ДНР отменят комендантский час для проезда по коридору в Крым - РИА Новости Крым, 17.07.2023

В ДНР отменят комендантский час для проезда по коридору в Крым

Проезд по сухопутному коридору в Крым и из Крыма будет круглосуточным, комендантский час временно отменен, сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис РИА Новости Крым, 17.07.2023

2023-07-17T13:32

2023-07-17T13:32

2023-07-17T14:16

денис пушилин

чп на крымском мосту

крым

крымский мост

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происшествия

комендантский час

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Проезд по сухопутному коридору в Крым и из Крыма будет круглосуточным, комендантский час временно отменен, сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.По словам Пушилина, власти ДНР вводят ряд мер для ускорения прохождения контрольно-пропускных пунктов на административной границе.Врио главы ДНР также поручил профильным ведомствам обеспечить наличие топлива на автозаправочных станциях по пути следования и наличие сопутствующих товаров.Также всем пассажирам, въезжающим на территорию ДНР, в роуминге будут приходить СМС-сообщения, где указан адрес сайта с информацией о том, какими услугами и где можно воспользоваться по пути следования.Рано утром в понедельник глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. По данным Национального антитеррористического комитета, транспортный переход был атакован двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная составляющая Крымского моста.Погибли двое гражданских лиц – мужчина и женщина из Белгородской области, ехавшие на легковом автомобиле. Их несовершеннолетняя дочь получила ранение и ей оказывается медицинская помощь.Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте.Власти просят жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.Пункты пропуска на админгранице Крыма и Херсонской области работают в штатном режиме. Движение поездов по мосту было возобновлено около 9 часов утра.Около 10 часов возобновилась работа Керченской паромной переправы. Для перевозок задействованы пять паромов и два больших десантных корабля. Очереди на переправу будут формироваться с учетом приоритетности.В Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами, в случае необходимости людям будет оказана помощь. Гостей и жителей полуострова просят по возможности оставаться по месту размещения, не отправляться в сторону Крымского моста.Президент РФ Владимир Путин поручил организовать проведение ремонтно-восстановительных работ на Крымском мосту вице-премьеру Марату Хуснуллину. По словам замглавы правительства, строители занимаются обследованием моста, к вечеру будет понятна ситуация по срокам и возможности его восстановления.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии и Керчи открыли пункты временного размещения для туристовКаким будет ответ России на теракт на Крымском мосту – ПесковСК показал видео последствий теракта на Крымском мосту

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крымский мост

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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